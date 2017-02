2017-02-15 22:38:42.0

RTL Der Bachelor geht auf Tuchfühlung

Ein Mann, 15 Frauen, 4 Dates: Da passiert so einiges - überraschend, spannend, intim. Alles Wissenswerte zur dritten Folge von "Der Bachelor" auf RTL. Von Luisa Riß

Auch in Woche 3 gab es bei "Der Bachelor" auf RTL wieder jede Menge Gesprächsstoff. Es buhlten noch 15 Kandidatinnen um die Gunst und die Rosen von Bachelor Sebastian Pannek. Doch auch am Mittwocjh musste der begehrte Junggeselle wieder drei Frauen enttäuschen.

Kennenlernen und Abchecken im Schnellverfahren: Gruppendate, Einzeldate, Einzeldate, Gruppendate. Der Bachelor ließ auch vor der dritten "Nacht der Rosen" keine Chance aus, seinen Verehrerinnen näherzukommen. Besonders Clea-Lucy freute sich, mit Sebastian einen romantischen Tag zu verbringen - aber es wäre ja nicht "Der Bachelor" und es wäre auch nicht RTL, wenn es da nicht eine überraschende Wendung gäbe: Da zückte Kandidatin Viola doch prompt ihre weiße Joker-Rose und krallte sich das Einzeldate.

So waren die Dates mit dem Bachelor

Beim ersten Gruppendate lud Bachelor Sebastian sechs Frauen zum Parasaling ein. Optimal, um die Bikini-Figuren der Kandidatinnen zu begutachten. Denn schon seit der ersten "Nacht der Rosen" ist klar, der Junggeselle achtet durchaus auf Äußerlichkeiten. Das Fazit des Bachelors: "Die haben alle eine top Figur und können sich so sehen lassen." Kattia zeigte vollen Körpereinsatz im super knappen Bikini und durfte anschließend den Abend mit Sebastian allein verbringen. Dabei warf vor allem ihr Flirt-Verhalten und der fast schon penetrante Augenkontakt Fragen auf. "Er hat nicht zu 100 Prozent verstanden, dass ich mit ihm flirte." Na, wenn das mal nicht an dem wirren und komplizierten kolumbianischen Satzbau gelegen hat.

Bei dem Einzeldate am nächsten Tag sollte eigentlich Clea-Lacy mit dem Bachelor Eis verschenken, aber Kandidatin Viola zückte ihre weiße Rose und zur großen Überraschung aller gab es keine bösen Worte oder Zickereien. Denn die brünette Clea-Lacy ist ja nicht von gestern: "Das Date wäre ein Traum, aber da gibt es ja die weiße Rose und ich hab es gleich gewusst - trotzdem danke für die Frage."

Doch Münchnerin Viola wusste die Gunst der Stunde irgendwie nicht so recht zu nutzen. Das mit dem Eis verschenken war ja ganz nett, das Päuschen am Strand danach wurde dummerweise durch eine paarungswillige Ameisen-Invasion zerstört und der Location-Wechsel mag zwar für etwas Romantik gesorgt haben - aber mehr als ein bisschen kuscheln und ein Gespräch über Lieblings-Kraulstellen war einfach nicht drin. Bachelor Sebastian stellte am Ende des Abends ganz nüchtern fest: "Macht Lust auf mehr, aber ich wollte jetzt nicht die Initiative ergreifen!"

Das nächste Gruppendate im Theater bot auch einige schräge Auftritte, die aber nicht unbedingt spektakulär waren und auch Bachelor Sebastian nicht in Ekstase versetzten. Musical-Darstellerin Julia packte natürlich ihr Gesangstalent aus, das war dem Junggesellen schon klar und beeindruckte nicht wirklich: "Ohne viel Tamtam wäre es schöner gewesen." Janika wollte dem Bachelor in einem Einzelgespräch dann noch weismachen, dass ungeschminkt sein für sie überhaupt gar kein Problem sei und sie sich auch vor ihm so zeigen würde. Und warum genau sind dann alle Kandidatinnen bei "Der Bachelor" rund um die Uhr von Kopf bis Fuß immer top gestylt?

Wer ist raus? So lief die Nacht der Rosen

"Heute wird es besonders schwierig", lässt der Bachelor die letzten 15 Verehrerinnen vor seiner nächsten Entscheidung noch wissen. Die erste Rose des Abends ging dann an die Frau, mit der Sebastian "eine schöne Zeit, ein schönes Date und einen schönen Tanz" hatte - Kolumbianerin Kattia. Die Freude der anderen Kandidatinnen hielt sich, wie sollte es anders sein, in Grenzen.

Spaßvogel Alesa durfte sich auch über eine Rose des Bachelors freuen. "Du bringst mich immer wieder zum Lachen, mit dir hab ich Spaß" - welch nette Worte. Nach der weißen Rose und dem Einzeldate gab es für Viola mal wieder eine rote Rose. Eigentlich keine all zu große Überraschung, immerhin hat der Bachelor bei der 26-Jährigen ja "Lust auf mehr".

Auch die Verliererin der Woche Clea-Lacy wurde mit einer weiteren Rose belohnt und kann sich so vielleicht bald noch das Einzeldate abholen, das ihr eigentlich schon in dieser Folge zustand.

Kandidatin Fabienne mit ihrer doch recht großen Klappe konnte den Bachelor letztlich nicht überzeugen. Die selbst ernannte Sexbombe bekam keine der begehrten Rosen und nach ihrem Ausscheiden war komischerweise auf einmal auch das Kribbeln, die gemeinsame Wellenlänge und die Anziehung zum Bachelor 2017 weg.

Noch dabei: Julia F., Erika, Silvana, Cara, Alesa, Kattia, Tina S., Clea-Lacy, Janika, Inci, Viola, Sabrina

Ausgeschieden: Anna, Fabienne, Caroline

Kattia sorgte heute für die Aufreger beim Bachelor

Über Kattia konnten die restlichen Kandidatinnen diese Woche definitiv kein gutes Wort verlieren. Die Kolumbianerin bot eine Läster-Möglichkeit nach der anderen. Erst sorgte sie mit ihrem viel zu knappen Bikini-Höschen beim ersten Gruppendate für mächtig Aufregung. "Mehr Stoff hätte auch nicht geschadet", fand Fabienne. Und Anna gab plump zu verstehen: "Die hat nur ihren Körper, aber nix im Kopf."

Anschließend wollte Kattia in der Mädels-Villa einfach nicht erzählen, wie ihr gemeinsamer Abend mit Bachelor Sebastian noch so war und machte sich rar. Natürlich konnten die anderen Kandidatinnen darüber auch nur ablästern. Und zu guter Letzt die "Nacht der Rosen": Da wurde ordentlich getanzt und die temperamentvolle Kattia konnte sich natürlich nicht zurückhalten.

Ein sehr inniges Tänzchen, bei dem die 28-Jährige nicht mit ihren Reizen geizte - Bachelor Sebastian schien ihr "feuriges Blut" gefallen zu haben. Und für die anderen Kandidatinnen war dieser Auftritt logischerweise mal wieder peinlich. "So tanz' ich nur einen Mann an, den ich mit nach Hause nehmen will", stellte Fabienne fest. Wer weiß, welche Pläne Kattia nächste Woche bei "Der Bachelor" so hat...

Alle Infos zu "Der Bachelor 2017" auch im Special bei RTL.de.