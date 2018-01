2018-01-20 11:49:00.0

TV-Kritik Der "Dschungelcamp"-Auftakt ist zu vorhersehbar

Mit dem "Dschungelcamp" 2018 heißt es auf RTL wieder Ekelalarm. Doch Folge 1 ist noch nicht Grund genug, "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" zu schreien. Die TV-Kritik.

Jede Menge derbe Sprüche und ekelige Herausforderungen mit dem bisher jüngsten und fittesten "IBES"-Kader: Das verspricht das Moderatoren-Team Sonja Zietlow und David Hartwich beim "Dschungelcamp" 2018. So ganz gehen diese Wünsche aber bei der Auftaktfolge nicht in Erfüllung.

"Dschungelcamp" 2018: Einzug per Fallschirmsprung, Bootsfahrt und Bungee Jumping

Zwölf Kandidaten sind dabei: von ehemaligen bis aktuellen Musiktalenten, Ex-Skandalnudeln und Ex-Frauen bis hin zu einer weiteren (Quasi)-Katze, die in den Dschungel zieht.

Doch bevor der erste "Kakerlakao" und zwei "Milchtitten" verspeist werden, heißt es für die Kandidaten zuerst: Einzug ins Camp - dieses Mal gewollt spektakulär. Dabei erweist sich der Fallschirmsprung, den Tatjana, Jenny, Ansgar und Matthias in einem Team bewältigen müssen, als langweilig und eintönig - genauso wie die Bootsfahrt und vorhersehbare Havarie von Natascha, Sydney, Tina und Katja.

Erst der wortwörtliche "Schritt ins Nichts" bringt frischen Wind in die lange Fahrt bis zum eigentlichen Start des "Dschungelcamps" 2018: Daniele, Giuliana, Sandra und David müssen nachts im Dunkeln über die Planke gehen und sich in die Tiefe fallen lassen - natürlich mit Seilen abgesichert.

Das sind die "Dschungelcamp"-Kandidaten 2018

Die erste Prüfung im "Dschungelcamp" 2018: Zurück in die Schule

Alles in allem ein etwas ruhiger Start - zumindest für die Zuschauer. Nach der ersten Nacht steigert sich das Action-Level im "Dschungelcamp" kaum, denn die zwölf Auserwählten müssen zur ersten Dschungelprüfung die Schulbank drücken. Der Ekelalarm steigt dabei maximal auf Stufe zwei, als Ansgar und Matthias lebendige Tiere in ihrem Mund zählen müssen, um eine Rechenaufgabe zu lösen. Der Krokodil-Penis, den Natascha problemlos und fast genussvoll verspeist, ist da noch das kleinste Übel.

Warum das "Dschungelcamp" 2018 in Folge 1 noch nicht so richtig in die Gänge kommt, könnte zum Teil an den unterschiedlichen Kandidaten liegen. Zwar sorgt das für Abwechslung, birgt bei der stereotypischen Darstellung aber doch einige Vorhersehbarkeit: der übereifrige junge Daniele, die erfahrene Natascha, der Anarchist Ansgar.

Zum Teil spielen dabei aber auch Moderatoren Sonja Zietlow und David Hartwich eine Rolle. Wie gewöhnlich teilen sie bissig aus. Dabei scheinen sie nur zu vergessen, dass auch sie Teil der Show sind, für deren Kandidaten sie wohl nach elf Staffeln nur noch Hohn und Zynismus übrig haben.

Ob Staffel 12 von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" sich mit der zweiten Dschungelprüfung dem versprochenen "legendären" Status nähert, wird sich am Samstagabend ab 22.15 Uhr in der zweiten "Dschungelcamp"-Folge zeigen. (rlb)

