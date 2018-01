2018-01-04 19:00:00.0

Sexuelle Übergriffe Der Fall Wedel spaltet die Bühnenwelt

Drei Frauen geben an, von dem Regisseur Dieter Wedel sexuell belästigt worden zu sein. Seine Unterstützer sprechen von einer „Hexenjagd“, andere von einem „System der Demütigung“.

Er ist mit Preisen dekoriert worden, seine Filme gehören zu den Quotenbringern im Fernsehen: Dieter Wedel, lange Zeit Deutschlands wichtigster TV-Regisseur. In der Filmbranche galt er schon immer als schwierig. Als „Exzentriker“ und „Choleriker“ wurde er vielfach bezeichnet. Wie jetzt bekannt wurde, soll Wedel Schauspielerinnen sexuell belästigt haben. Er selbst streitet die Vorwürfe ab.

Am Donnerstag nun stärkte auch Thomas Fehling, Bürgermeister der hessischen Stadt Bad Hersfeld, seinem Festspiel-Intendanten den Rücken. „Ich habe keinen Anlass, an der Glaubwürdigkeit von Dieter Wedel zu zweifeln. Er genießt unser vollstes Vertrauen. Im Zusammenhang mit den gegen ihn erhobenen Vorwürfen fühle ich mich an eine Hexenjagd erinnert“, sagte der parteilose Fehling am Donnerstag.

Schwere Vorwürfe gegen Dieter Wedel

In einem Bericht des Zeit-Magazins kamen mehrere Schauspielerinnen zu Wort, die schwere Anschuldigungen gegen den 75-Jährigen erheben. Die frühere Schauspielerin Jany Tempel, heute 48 Jahre alt, berichtet etwa, dass sie 1996 von Wedel „mit aller Wucht“ zum Sex gezwungen worden sei. Der Regisseur wies die Aussagen in einer eidesstattlichen Erklärung zurück. Sein Anwalt teilte mit, Wedel habe „zu keinem Zeitpunkt diesen oder anderen Frauen in irgendeiner Form Gewalt angetan“. Der Regisseur hatte vor allem in den 90er Jahren bundesweit Bekanntheit erlangt mit TV-Mehrteilern wie „Der Schattenmann“, „Der große Bellheim“ und „Der König von St. Pauli“.

Die renommierte Schauspielerin Corinna Harfouch hat sich auf Anfrage des Zeit-Magazins ebenfalls zu dem Fall geäußert. „Viele haben gewusst, dass Wedel Schauspielerinnen schlecht behandelt und demütigt. Das war ein von allen gestütztes System.“

Derweil wurden am Donnerstag Forderungen nach einer überbetrieblichen Beschwerdestelle für die Branche lauter. „Auch in Deutschland wurden Schauspielerinnen und Schauspieler, die Belästigung erfahren haben, viel zu lange alleingelassen“, sagte Christine Lüders, die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die Einrichtung einer Beschwerdestelle sei wichtig, um zu erreichen, dass sexuelle Belästigung in dieser Branche nicht länger hingenommen werde. „Über die sprichwörtliche ,Castingcouch‘ ist viel zu lange geschmunzelt worden“, sagte Lüders.

Der Fall Weinstein in den USA und die „#MeToo“-Debatte hätten ein Schlaglicht darauf geworfen, dass Schauspielerinnen und Schauspieler einem erhöhten Risiko der sexuellen Belästigung ausgesetzt seien. (dpa)

