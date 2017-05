2017-05-21 16:02:43.0

Wetter Der Sommer kommt in die Region - und bleibt!

Das Warten hat ein Ende: Zum Wochenstart zieht endlich der Sommer in die Region ein. Temperaturen von über 20 Grad laden zum Eisessen und Biergarteln ein.

Lange ließ das gute Wetter auf sich warten. Immer wieder unterbrachen Regenschauer und Gewitter die frühsommerlichen Tage. Doch in der kommenden Woche wird es endlich richtig warm - schlechtes Wetter ist vorerst nicht in Sicht.

So wird das Wetter in der Region

Am Montag ist es in der Region zunächst noch bewölkt, im Laufe des Tages lösen sich die Wolken aber mehr und mehr auf. Die Temperaturen klettern dabei auf bis zu 22 Grad. Laut dem deutschen Wetterdienst (DWD) sind lediglich in der Alpenregion lokale Schauer und Gewitter möglich.

Auch am Dienstag gibt es ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages laut Wetterkontor auf sommerliche 24 Grad. Laue Abendtemperaturen um die 21 Grad laden auch nach dem Feierabend noch in den Biergarten ein. Nur in der Alpenregion sind Schauer dem DWD zufolge nicht ausgeschlossen.

Sonne und wenig Wolken am Vatertag

Lockere Wolken wechseln sich auch im weiteren Verlauf der Woche mit der Sonne ab. Am Mittwoch und Donnerstag sind in der Region Temperaturen um die 22 Grad möglich - perfektes Wetter, um am Vatertag (25. Mai) einen Ausflug zu unternehmen. Zum Wochenende hin wird es dann Wetterkontor zufolge noch sommerlicher bei Temperaturen bis zu 25 Grad. ne