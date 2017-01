2017-01-24 07:24:54.0

Star Wars: Episode 8 Der nächste "Star Wars"-Teil heißt "The Last Jedi"

"Star Wars 8", der nächste Teil der Weltraumsaga, wird im Dezember 2017 anlaufen. Nun wurde auch sein Titel bekanntgegeben.

"Star Wars: Episode 8" wird "The Last Jedi" heißen. Das gaben Disney und Lucasfilm am Montag bekannt. "Es ist offiziell. STAR WARS: THE LAST JEDI ist das nächste Kapitel der Skywalker Saga. Diesen Dezember im Kino", hieß es auf Facebook. Dazu stellten die Macher ein Foto mit dem klassischen "Star Wars"-Schriftzug und dem neuen Titel. Innerhalb kürzester Zeit sammelte der Beitrag rund 40.000 "Gefällt mir"-Angaben. Auch in den Kommentaren drückten Facebook-Nutzer ihre Vorfreude aus.

"Star Wars: Episode 8" im Dezember 2017

Bekannt wurde indes auch eine wichtige "Star Wars"-Personalie. US-Schauspieler Woody Harrelson ("Die Unfassbaren") soll den Mentor des jungen Han Solo in einem "Star Wars"-Ableger spielen. Das bestätigte der 55-Jährige dem Online-Magazin Variety beim Sundance Film Festival in Utah. Han Solo wird von Alden Ehrenreich ("Hail, Caesar!") gespielt, der sich gegen rund 2500 Kandidaten durchgesetzt hatte.

ANZEIGE

Der Film über die Vorgeschichte des späteren Rebellen-Kämpfers der "Star Wars"-Saga soll im Mai 2018 in die Kinos kommen - etwa ein halbes Jahr nach "Star Wars: Episode VIII".

Unklar ist noch, ob "The Last Jedi" als Einzahl oder Mehrzahl verstanden wird, die offizielle deutsche Übersetzung wurde noch nicht bekannt gegeben. dpa/AZ

Die bisherigen Star Wars-Filme 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Den Anfang machte "Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung" (Originaltitel: "A New Hope") im Jahr 1977.

Den Anfang machte "Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung" (Originaltitel: "A New Hope") im Jahr 1977.

1980 folgte "Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück" (im Original: "The Empire Strikes Back").

1980 folgte "Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück" (im Original: "The Empire Strikes Back").

1983 kam "Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (im Original: "The Return of the Jedi") in die Kinos.

1983 kam "Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (im Original: "The Return of the Jedi") in die Kinos.

1999 folgte "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung" (Originaltitel: "The Phantom Menace").

1999 folgte "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung" (Originaltitel: "The Phantom Menace").

2002 wurde "Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger" (Originaltitel: "Attack of the Clones").

2002 wurde "Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger" (Originaltitel: "Attack of the Clones").

2005 kam der vorerst letzte Film "Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith" (im Original: "Revenge of the Sith") in die Kinos.

2005 kam der vorerst letzte Film "Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith" (im Original: "Revenge of the Sith") in die Kinos.

Außerhalb der Reihe erschien ein computeranimierter 3D-Film. "Star Wars: The Clone Wars" war im Jahr 2008 in den Kinos zu sehen.

Außerhalb der Reihe erschien ein computeranimierter 3D-Film. "Star Wars: The Clone Wars" war im Jahr 2008 in den Kinos zu sehen.

2015 kam "Star Wars: Das Erwachen der Macht" in die Kinos.

Mehr zu Star Wars:

Prinzessin Leia: Keine digitale Carrie Fisher in "Star Wars" mehr

Abschied von Carrie Fisher und Debbie Reynolds

Star Wars: Darth Vader kommt zum Filmstart in Meitingen