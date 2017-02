2017-02-05 18:53:00.0

Weimar-Tatort "Der scheidende Schupo": Das erwartet Sie beim Tatort heute

Das Weimarer Tatort-Duo macht den Klamaukkönigen in Münster inzwischen ernsthaft Konkurrenz. Auch in "Der scheidende Schupo" gibt es wieder eine skurrile Story und viel zu Lachen.

"Der scheidende Schupo" heißt der neue Tatort aus Weimar, der heute (20.15 Uhr, hier geht's zum Trailer) im Ersten läuft. Hier erfahren Sie, worum es geht, was bei den Kommissaren läuft - und, ob sich das Einschalten lohnt.

Handlung: Worum geht es beim Tatort aus Weimar heute?

Ludwig Maria Pohl (Arndt Schwering-Sohnrey) - genannt Lupo - ist auf der Dienststelle der Weimarer Polizei nur ein von den meisten Kollegen unbeachteter Kollege. Das ändert sich jedoch schlagartig, als zuerst ein Bombenanschlag auf ihn verübt und kurz darauf eine tödliche Rizin-Vergiftung bei ihm festgestellt wird. Er hat nur noch zwei Tage zu leben - Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) müssen seinen Mörder finden.

Einmal mehr entspinnt sich so eine verworrene Geschichte, die mit Klamauk und Situationskomik garniert ist. Die Kommissare ermitteln, dass Lupo der bislang unbekannte Sohn des kürzlich verstorbenen Besitzers einer traditionsreichen Thüringer Porzellanmanufaktur ist. Lupo steht ein Drittel des beträchtlichen Erbes zu. Seine neugewonnenen Schwestern Amelie und Desiree Scholder sind davon alles andere als begeistert. Beide hätten ein Mordmotiv...

Kritik: Lohnt es sich, bei "Der scheidende Schupo" einzuschalten?

In diesem Tatort ist alles skurril. Gar nicht mal das Ermittlerpaar, sondern die bizarre Handlung mit all den seltsamen Mitwirkenden. Das unterscheidet diesen Tatort aus Weimar von den witzelnden Herren Thiel und Boerne aus Münster und ihren Verdächtigen. Denn „Der scheidende Schupo“ hat soviel Konfliktpotenzial, dass man mit der Story eine Heerschar von Psychologen beschäftigen könnte. Nur schade, dass das schwarzhumorige Crime-Märchen bei der Motiv-Lage der Verdächtigen sich übernimmt. Trotzdem: Einfach anschauen!

Aufgefallen: Was ist das Besondere im Tatort heute?

War der Weimar-Tatort 2013 als Feiertags-Event gestartet, hat er sich inzwischen einen festen Platz in der sonntäglichen Krimi-Fangemeinde errungen. Die dritte Folge im April 2016 sahen 9,85 Millionen Zuschauer. So bleibt abzuwarten, ob Fall Nummer 4 die 10-Millionen-Marke knackt. Und bis zur nächsten Episode müssen die Zuschauer nicht wieder so lange warten: Der MDR dreht inzwischen zweimal im Jahr. Folge 5 ("Der wüste Gobi") soll schon diesen Herbst zu sehen sein.

Pressestimmen und Quote: So war die Resonanz auf den letzten Tatort

Die Tatort-Karriere von Devid Striesow alias Hauptkommissar Jens Stellbrink lief bisher - gelinde gesagt - holprig. Überdreht, albern, peinlich - so lautete bisher oft das Urteil zu den Fällen in Saarbrücken. Bei "Söhne und Väter" mischten sich immerhin erstmals ein paar lobende Noten unter die Kritiken (zu den Pressestimmen). Die Quote war sogar richtig stark: 9,65 Millionen Menschen schalteten am vergangenen Sonntag ein. Der Marktanteil lag bei 26,2 Prozent.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen

19. Februar: "Tanzmariechen" (Köln)

26. Februar: "Babbeldasch" (Ludwigshafen)

5. März: "Kriegssplitter" (Luzern)

12. März: "Nachtsicht" (Bremen)