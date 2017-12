2017-12-29 13:26:21.0

Wetter Deutscher Wetterdienst: 2017 war oft extrem - und Bayern kalt

Das Wetter im Jahr 2017 war nach Daten des Deutschen Wetterdienstes unbeständig, oft extrem und sehr warm. Kältestes Bundesland war Bayern.

Im Schnitt habe die Temperatur mit 9,6 Grad Celsius um 1,4 Grad über dem langjährigen und international gültigen Vergleichswert (1961 bis 1990) gelegen, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach.

Im Vergleich zum Zeitraum 1981 bis 2010 sei es eine Abweichung von plus 0,7 Grad. 2017 zähle damit zu den acht wärmsten Jahren seit Beginn der regelmäßigen Messungen 1881.

ANZEIGE

Insgesamt sei das zu Ende gehende Jahr geprägt gewesen von Unbeständigkeit und Wetterextremen wie den Orkanen Xavier und Herwart oder einer plötzlichen Rückkehr des Frostes im April. Ausgewertet wurden Daten von rund 2000 Messstationen des Deutschen Wetterdienstes.

Die tiefste Temperatur des Jahres wurde am 7. Januar mit minus 26,3 Grad im bayerischen Reit im Winkl. Der Höchstwert wurde vom DWD am 22. Juni mit plus 37,2 Grad in Trier-Petersberg (Rheinland-Pfalz) gemessen.

Mit durchschnittlich 8,8 Grad war Bayern 2017 das kälteste Bundesland Deutschlands. Der bundesweit meiste Niederschlag an einem Ort fiel 2017 am Alpennordrand mit mehr als 2500 Litern pro Quadratmeter; im bayerischen Mittel waren es 950 Liter pro Quadratmeter. Immerhin: Mit fast 1755 Sonnenstunden war dem DWD zufolge der Himmel über Bayern reich an Sonnenschein.

Das Wetter an Silvester wird ungemütlich. Laut Dieter Hackenthal von wetterkontor.de startet der Sonntag in der Region mit vielen Wolken. Hin und wieder könnte sich aber die Sonne zeigen. Vor allem am Alpenrand könnte die Wolkendecke bei Föhn zeitweise auflockern. Im Tagesverlauf sind dann bei zehn bis zwölf Grad erste Schauer möglich. Dabei weht ein mäßiger bis frischer Wind. Gebietsweise sind starke Böen möglich.

Gegen Abend wird der Wind dann wieder schwächer. Hackenthal schließt nicht aus, dass die Sicht auf die Feuerwerke von Nebel getrübt wird. Zudem soll es wieder nass werden - nach momentanem Stand auch an Mitternacht. Dabei sinkt die Schneefallgrenze bei null bis vier Grad auf 600 bis 800 Meter. In den frühen Morgenstunden ist mit Wolken, Nieselregen und etwas Schnee zu rechnen. (dpa/AZ)