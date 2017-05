2017-05-19 11:46:57.0

Meghan Markle Die Frau, die Pippa Middleton die Schau stehlen könnte

Pippa Middleton heiratet James Matthews. Es ist Großbritanniens Hochzeit des Jahres. Neben der Braut interessieren sich die Medien aber für noch eine Frau: Meghan Markle.

Pippa Middleton, die Schwester von Herzogin Kate, und Hedgefond-Manager James Matthews heiraten am Samstag. Es ist ihr großer Tag. Doch während die britsche Klatschpresse alle Details zur "Hochzeit des Jahres" diskutiert - Wo wird geheiratet? Welches Kleid trägt die Braut? Was kostet das alles? - interessiert sie sich für noch eine Frau: Meghan Markle, 35, US-Schauspielerin und die Partnerin von Prinz Harry.

Pippa Middletons Hochzeit: Kommt Meghan Markle?

Bringt der Bruder von Prinz William seine Freundin mit zur Hochzeit? Das Königshaus lässt sich keine Antwort entlocken, doch der "Daily Telegraph" will wissen, dass Harry und Meghan Markle als einziges unverheiratetes Paar zur Trauung in der Kirche St. Mark's Church in Englefield eingeladen sind. Laut "Mirror" kommen 150 Gäste. Und für die hatte die Braut die Regel "No ring, no bring", wonach geladene Gäste eigentlich nur ihre Partner mitnehmen dürfen, wenn sie verheiratet oder verlobt sind, aufgestellt. Für Prinz Harry und Meghan Markle, die seit vergangenen Herbst ein Paar sind, soll Pippa Middleton eine Ausnahme machen.

Eine gute Idee? Society-Experten befürchten das Schlimmste: Meghan Markle könnte der Braut die Schau stehlen.

Wie schnell das gehen kann, weiß Pippa Middleton am besten. Während die Brünette ihre große Schwester bei ihrer Hochzeit mit Prinz William 2011 mit ihrem formschönen Po im weißen Kleid beinahe in den Schatten stellte, droht ihr nun ein ähnliches Schicksal.

Meghan Markle spielt Rachel Zanezu in "Suits"

Meghan Markle kennen nicht nur Fans amerikanischer Anwaltsserien. Das Interesse an der 35-Jährigen ist riesig, jede Information über sie eine Schlagzeile wert. Seit 2011 ist sie in der Serie "Suits" als charmante Anwaltsgehilfin Rachel Zanezu sehen, drei Jahre lang schrieb sie daneben auf einem Blog im Internet über Persönliches, Mode, Beauty, Essen und Sport. Heute lässt die attraktive Schauspielerin ihre Fans unter anderem auf Instagram an ihrem Leben teilhaben. Auch als Brautjungfer hat sie sich dort schon präsentiert.

Thank you @lelarose for coming to the rescue The dress is dreamy #lindsgettingmarried #MOH @lindsayjillroth Ein Beitrag geteilt von Meghan Markle (@meghanmarkle) am 6. Aug 2016 um 13:51 Uhr

Apropos Brautjungfer. Was ist eigentlich mit Herzogin Kate, deren Hochzeit Pippa Middleton zur wohl berühmtesten Brautjungfer der Welt gemacht hat? Werden sich am Samstag nicht automatisch alle Augen auf sie - die künftige Königin Großbritanniens - richten? Wie britische Medien berichten, soll sich die Frau von Prinz William bei Pippa Middletons Hochzeit bewusst im Hintergrund halten wollen. Dass sie sich bei ihrer Schwester revanchieren und Pippa als Trauzeugin die Schleppe tragen wird, halten Beobachter für unwahrscheinlich. Zu groß sei eben die Befürchtung, dass die kleine Schwester das Rampenlicht mit der Herzogin teilen muss. Bleibt Pippa Middleton nur zu hoffen, dass ihr das an ihrem großen Tag am Ende ganz allein gehört. fla

Hochzeit am Samstag: Die schönsten Bilder von... Philippa Charlotte Middleton ist am 6. September 1983 in Reading, England, geboren. Am Samstag heiratet sie den Geschäftsmann James Matthews. Sie arbeitet als Eventmanagerin. Foto: dpa

