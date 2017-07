2017-07-05 12:21:15.0

Gefährlicher Schönheitswahn Die Geschichte von "Ersatzteillager" Sophia Wollersheim

Sie nennen sie "Ersatzteillager". Sophia Wollersheim erfährt von den Medien viel Aufmerksamkeit - immer dann, wenn sie etwas an ihrem Körper verändern lässt. Eine Spurensuche.

Wer sich dieser Tage durch die Internetseiten deutscher Boulevardmedien klickt, trifft immer wieder auf ein Gesicht: das von Sophia Wollersheim. Oder auf einen anderen Part ihres Körpers. In den Schlagzeilen heißt die 29-Jährige nur "Ersatzteillager" oder "Beauty-Wahnsinnige". Sie unterzieht sich immer wieder Schönheitsoperationen - und bekommt dafür mediale Aufmerksamkeit.

Sophia Wollersheim hat sich Rippen entfernen lassen

Die aktuellsten Berichte handeln von vier entfernten Rippen. Sophia Wollersheim wollte eine Wespentaille - ein amerikanischer Arzt erfüllte ihr den Wunsch. Und saugte ihr nebenbei noch drei Kilo Fett ab, um später ihren Po damit aufzuspritzen. In Deutschland war kein Arzt zu dieser Operation bereit. Sophia Wollersheim "übertraf sich damit selbst", schreibt die Bild. Immer nennt das Blatt den Eingriff auch "riskant". Und führt dann in einer "Chronik-OP" auf, was die heute 29-Jährige bisher alles an sich verändern hat lassen.

ANZEIGE

In ihrer Jugend hat sich Sophia Wollersheim zu dick gefühlt. Das hat sie bereits mehrfach in Interviews erzählt. Sie nahm ab. Als die gebürtige Berlinerin dann mit Anfang 20 ihren späteren Mann und heutigen Ex Bert Wollersheim, bekannter Bordellbesitzer aus Düsseldorf, kennenlernte, begann der OP-Marathon - zunächst mit einer Brustvergrößerung. 400 Gramm pro Seite ließ sich damals einsetzen, will die Bild wissen. Heute sollen es jeweils 1,3 Kilogramm sein. Botox-Injektionen und Hyaluronsäure-Behandlungen sind der jungen Frau ebenfalls nicht fremd.

Und auch ihre Nase gefiel Wollersheim nicht. Mehrfach wurde diese operiert, wie die Blondine selbst vergangenes Jahr im RTL-Dschungelcamp erzählte. In dem TV-Format gewährte sie (oder besser gesagt RTL) Zuschauern auch einen so seltenen Einblick in ihr Innenleben. "Ich bin sehr verunsichert und hatte Minderwertigkeitskomplexe. Ich weiß nicht, wie ich auf Menschen wirke", sagte sie damals vor laufender Kamera. Am Ende wurde Sophia Wollersheim sogar fast "Dschungelkönigin". Sie war den Zuschauern offensichtlich sympathisch.

Do what u feel in your heart to be fucking right - for you'll be criticized anyway 😉 #beverlyhills #humandoll #lifestyle #love Posted by Sophia Vegas on Donnerstag, 29. Juni 2017

Ärzte vermuten, dass Sophia Wollersheim unter Dysmorphophobie leidet, also an einer gestörten Wahrnehmung des eigenen Körpers. Die vielen OPs seien so etwas wie Zwangshandlungen. Dass das, was sie da tut, riskant ist, ist der 29-Jährigen offenbar bewusst. "Meine Schönheit ist mir in dem Moment wichtiger gewesen als mein Leben", sagte Wollersheim gegenüber RTL Exclusiv. Eine erschreckende Aussage.

"Wahre Schönheit kommt von innen", sagt Sophia Wollersheim

Sogar Noch-Ehemann Bert Wollersheim macht sich langsam Sorgen. "Ich habe mal gesagt‚ du hast eine Taille wie ein Benzinkanister", wird der 66-Jährige von der Bild zitiert.

Und Sophia Wollersheim? "Ich würde niemandem dazu raten, denn das ist ein schwerwiegender Eingriff", warnte sie immerhin im Gespräch mit RTL Exclusiv. Und auf ihrer offiziellen Facebook-Seite schrieb sie: "Wahre Schönheit kommt von innen." fla

....ich freue mich nun nach dem härtesten Eingriff den ich je hatte auf die Fashionweek in Berlin 👌😘... Posted by Sophia Vegas on Montag, 26. Juni 2017

Lesen Sie auch: