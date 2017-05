2017-05-17 14:16:43.0

Verkehr Die Helmquote unter jungen Fahrradfahrern steigt

Eine repräsentative Beobachtung der Bundesanstalt für Straßenwesen vermerkt eine steigende Helmquote bei jungen Verkehrsteilnehmern. Ganz anders sieht es dagegen bei Senioren aus.

Jugendliche tragen beim Fahrradfahren immer häufiger einen Helm. Das hat eine repräsentative Verkehrsbeobachtung der Bundesanstalt für Straßenwesen ergeben. Bei den 11- bis 16-Jährigen habe sich die Helmquote im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2015 von 29 auf 34 Prozent erhöht. Bei Kindern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren sei die Quote mit 76 Prozent konstant hoch. "Fahrradfahren wird immer beliebter ­ das Fahrradhelm-Tragen zum Glück auch", sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Mittwoch in Berlin.

Senioren tragen selten Helm

Um auch Senioren zu ähnlich verbreitetem Helmtragen zu motivieren, startet das Ministerium zusammen mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat die Aktion "Du bist mir nicht egal!". Kinder können sich bei der Aktion für einen Gratis-Helm für ihre Eltern oder Großeltern bewerben. "Ältere Radfahrer sind besonders gefährdet im Straßenverkehr", sagte DRV-Präsident Walter Eichendorf. Die Helmquote sei bei ihnen aber gering. Bei den 41- bis 60-Jährigen ging sie von 20 auf 17 Prozent zurück.

ANZEIGE

Helmträger kommen bei Unfällen laut einer Studie der Unfallforschung der Versicherer eindeutig besser weg. Sie erleiden deutlich weniger schwere Kopfverletzungen. dpa