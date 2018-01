2018-01-21 08:23:00.0

Tag der Jogginghose Die Jogginghose ist wieder in - aber Vorsicht beim Anziehen

Lange verpönt als Sofa-Look, erobert die Jogginghose langsam wieder den Laufsteg. Fans der legeren Alltagsklamotte müssen aber eines beachten. Von Daniela Hungbaur

Wer’s bei der Kleidung besonders bequem mag, darf sich auf den heutigen Sonntag freuen. Denn der 21. Januar ist der Tag der Jogginghose. Doch bald könnte man solche Tage, an denen die gute alte Trainingshose gefeiert wird und an dem ihre Anhänger demonstrativ in ihr zur Arbeit gehen, gar nicht mehr brauchen. Denn die Jogginghose ist längst auf dem besten Weg, bürotauglich und chic zu werden.

Mit der Jogginghose ins Büro?

Gerade wer die Laufstegmode verfolgt, reibt sich vielleicht die Augen: Die gute alte Ballonseide feiert da bemerkenswerte Auftritte. Und auch die Jogginghose ist immer wieder zu entdecken. Oft in edlen Stoffen und guten Schnitten. Allerdings muss beim Tragen einer Jogginghose auf das übrige Outfit geachtet werden, wie die Cosmopolitan jüngst betonte: „Wer Jogginghose im Büro trägt, sollte mit dem Rest des Outfits für Seriosität sorgen. Ein Blazer, hohe Schuhe, edler Schmuck. Mixt man die Jogginghose mit eleganten Accessoires, sieht das Ganze gleich nach Job aus.“ Natürlich kommt es auch immer darauf an, wo jemand arbeitet. In Bank- und Beraterfirmen sei noch immer Vorsicht geboten beim Jogginghosen-Look.

Bis vor kurzem wollte auch ein Stuttgarter Café seine Gäste nicht in Bollerhosen sehen und sorgte mit seinem Aushang „We say ,No‘ to Sweatpants“ für mächtig Schlagzeilen. Doch weil Jogginghose eben nicht gleich Jogginghose ist, soll das Café nun im Januar sogar zu einem Wettbewerb um die schönsten Stoffhosen-Outfits einladen. „Die Schmuddel-Garagen-Hobbyraum-Jogginghose wird da eher nicht zu sehen sein“, erklärt der Café-Chef Stefan Gauß den Stuttgarter Nachrichten. Er hofft wohl mehr auf Modelle aus den Designerwerkstätten.

Schließlich haben längst unter anderen Stella McCartney und Jean Paul Gaultier dem beliebten Teil ihren Stempel aufgedrückt. Und auch Karl Lagerfeld schickte schon Jogginghosen für die Couture-Shows von Chanel über den Laufsteg. Obwohl ja von dem großen Modemeister das Bonmot überliefert ist: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“

Die ersten Eindrücke von der Berliner Fashion Week Bevor die Berlin Fashion-Week am Montagabend mit der Show des Labels Dawid Tomaszewski eröffnet wurde, hieß es für die Models ersteinmal: Schminken. Foto: Jens Kalaene, dpa

Die Jogginghose ist stillos, findet Experte Bernhard Roetzel

Ganz so hart fällt zwar das Urteil von Stilexperte Bernhard Roetzel nicht aus. Chic wird sie aber für ihn nie: „Jogginghose ist Jogginghose“, betont er. Es sei eben eine Sporthose. „Sie heißt ja Sweatpants, weil man da hineinschwitzt.“ So könne er zwar verstehen, wenn sich Menschen nach einem anstrengenden Arbeitstag in einer Jogginghose auf die Couch legen – im Kern aber sei sie weiter „die stilloseste Hose, die es neben den abgeschnittenen Jeans-Hotpants noch gibt“. (mit dpa)