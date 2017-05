2017-05-10 10:56:30.0

Trend Die Kassette feiert ihr Comeback

Nach vielen Jahren des Niedergangs vermeldet der Verband der Musikindustrie ein Umsatzplus bei den Kassetten. Sie wird heute als ein Symbol für den Protest verstanden. Von Andreas Schopf

Was haben diese Dinger genervt. Das Band war chronisch verheddert, der Ton hat geleiert und gerauscht, und dann dieses ständige Umdrehen. Unvorstellbar für den hippen Musikstreamer von heute. Doch es gab Zeiten, da war die Kompaktkassette das Maß der Dinge in der Musikwelt.

Das Comeback der Kassette

Kinder haben sich mit ihr durch Benjamin Blümchen in den Schlaf trompeten lassen. Ältere Geschwister schnitten damit das Radioprogramm mit, um Oli P. am Walkman anhören zu können. Unterwegs, ohne Kabel! Damals, in den 80ern und 90ern, eine Sensation. Bis die neue digitale Musikwelt kam. Und die kleinen Bandschleudern zum belächelten Technikrelikt werden ließ.

Heute ist die Kassette fast ausgestorben. Aber sie ist immer noch da. Und erfährt ein überraschendes Comeback. Nach Jahren mit massiven Verlusten sind die Umsätze mit Musikkassetten im vergangenen Jahr um 1,2 Prozent gestiegen, meldet der Verband der Musikindustrie. „Es gibt wieder einen kleinen Hype um die Kassetten“, sagt auch David Jahnke. Er betreibt das Augsburger Musik-Label „In Gute Hände“. Das verkauft die Werke seiner Künstler auch in Form der rechteckigen Plastikschachteln.

Ein Zeichen des Protestes

Eine Nachfrage nach aufgerolltem Tonband in Zeiten von Spotify, Youtube und Co.? Das liegt nicht nur an denjenigen, die die Entwicklungen der modernen Welt links liegen gelassen haben. Die Kassette hat mittlerweile eine tiefere Bedeutung. „Sie ist ein Protest gegen die Schnelllebigkeit und Belanglosigkeit der heutigen Musik“, sagt Jahnke. Mit dem Walkman lassen sich die Bänder jedoch kaum mehr anhören, erzählt der Kassettenfan. „Die Störgeräusche durch die Strahlung der Smartphones sind zu groß.“