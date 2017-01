2017-01-18 12:05:00.0

Lotto am Mittwoch Die Lottozahlen heute, 18. Januar 2017

Mit den Lottozahlen heute, 18. Januar 2017, geht es beim Lotto am Mittwoch um bis zu 25 Millionen Euro. Das Ergebnis der Mittwochslotto-Ziehung erfahren Sie am Abend sofort hier.

25 Millionen Euro sind die Lottozahlen heute am 18. Januar 2017 wert. Damit ist der Jackpot beim Lotto am Mittwoch überdurchschnittlich gut gefüllt, nachdem in den vergangenen Wochen kein Spieler den Jackpot knacken konnte.

Ob es beim Mittwochslotto jemanden gelingt, auf die richtigen Zahlen zu setzen? Die Ziehung findet am Abend ab 18.25 Uhr statt. Das Ergebnis inklusive Spiel 77 und Super 6 finden Sie dann sofort hier:

Lottozahlen heute, 18. Januar 2017

Lottozahlen: noch nicht ermittelt

Superzahl: noch nicht ermittelt

Spiel 77: noch nicht ermittelt

Super 6: noch nicht ermittelt

(alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto am Mittwoch: Geringe Chance auf die Lottozahlen heute

Auf die richtigen Lottozahlen heute beim Lotto 6 aus 49 werden viele Spieler hoffen. Wer auf die richtigen Zahlen inklusive Superzahl setzt, wird schließlich zum Multimillionär - vorausgesetzt der Spieler meldet sich. Denn manchmal kommt es vor, dass Gewinner ihr Geld nicht abholen. So meldet sich bereits seit drei Monaten ein Mann aus Oberbayern nicht, der über vier Millionen Euro beim Eurojackpot abgeräumt hat.

Doch das Melden ist in den meisten Fällen das kleinere Problem. Erst einmal muss der Lotto-Jackpot abgeräumt werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist verschwindend gering: Auch bei den Lottozahlen heute beim Lotto am Mittwoch liegt sie gerade einmal bei 1:140 Millionen.

Da viele Menschen beim Lotto 6 aus 49 mitmachen, wird der Jackpot dennoch regelmäßig geknackt. Der bisherige Rekord liegt bei 45,4 Millionen - doch diese Summe mussten sich im Jahr 2007 drei Spieler teilen.

Die Lotto-Rekordgewinne in Deutschland 1 von 12 vorherige Seite nächste Seite

Bis zu 90 Millionen Euro: Das sind die Rekordgewinne beim Lotto in Deutschland:

90 MILLIONEN EURO: Diesen deutschen Lotto-Rekord stellte ein Spieler aus Baden-Württemberg auf. Er knackte den Eurojackpot, nachdem das wochenlang keinem anderen gelungen war.

76,8 MILLIONEN EURO wurden am 25. März 2016 von einem Spieler aus Nordrhein-Westfalen beim Eurojackpot abgeräumt. Es ist der höchste Lotteriegewinn, der jemals in Deutschland erzielt wurde.

58,7 MILLIONEN EURO: Der zweithöchste Lottogewinn in der deutschen Geschichte ging ins Rhein-Main-Gebiet. Am 5. Dezember 2014 war der Eurojackpot geknackt worden.

49,7 MILLIONEN EURO: Ein Mann aus dem Raum Köln hatte zufällig Kleingeld in der Tasche und kreuzte daher beim Eurojackpot mehr Reihen als sonst an - was ihm bei der Ziehung am 1. Januar 2015 knapp 50 Millionen Euro einbrachte.

46,1 MILLIONEN EURO: Den bis dahin dicksten Gewinn in Deutschland streicht im April 2013 ein Spieler aus Hessen beim Eurojackpot ein.

45,4 MILLIONEN EURO teilen sich im Dezember 2007 drei Tipper (Lotto 6aus49) aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

37,7 MILLIONEN EURO: Den bisher größten deutschen Einzelgewinn beim Lotto 6aus49 heimst ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen im Oktober 2006 ein.

37,1 MILLIONEN gewann im Mai 2016 ein Mann aus Nordrhein-Westfalen beim Lotto 6aus49 - und das ohne Superzahl bei einer Zwangsausschüttung.

35 MILLIONEN EURO teilen sich zwei Glückspilze aus Bayern und Niedersachsen im Februar 2009 (Lotto 6aus49).

32,8 MILLIONEN EURO gewann ein Spieler im September 2016 bei der zweiten Zwangsausschüttung der Lotto-Geschichte ohne Superzahl.

31,7 MILLIONEN EURO machen im September 2009 einen Lottospieler (6aus49) aus Bayern reich.

Was bei der Hoffnung auf Millionengewinne durch die richtigen Lottozahlen nicht vergessen werden darf: Auch beim Mittwochslotto besteht die Gefahr, eine Glücksspielsucht zu entwickeln. Wer deswegen Hilfe benötigt, kann unter anderem Experten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung anonym und kostenlos über die Hotline 0800 - 1 37 27 00 anrufen. AZ