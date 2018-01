2018-01-03 18:29:00.0

Lotto am Mittwoch Die Lottozahlen heute, 3. Januar 2018

Beim Lotto am Mittwoch sind die Lottozahlen heute, 3. Januar 2018, bis zu sechs Millionen wert. Die Zahlen der aktuellen Ziehung beim Lotto 6 aus 49 erfahren Sie hier.

Die erste "Lotto am Mittwoch"-Ziehung des Jahres fand am 3. Januar 2018 gegen 18.30 Uhr statt. Am Samstag hatte niemand auf die richtigen Lottozahlen gesetzt. Dadurch wuchs die mögliche Gewinnsumme auf sechs Millionen Euro an, die nun in der ersten Lotto-Ziehung des Jahres auf einen möglichen Gewinner wartet.

Den letzten Lotto-Jackpot schnappte sich ein Oberbayer. An Heiligabend legte er sich selbst die richtigen Lottozahlen unter den Weihnachtsbaum und beschenkte sich mit knapp 19 Millionen Euro. Damit war der Bayer an Heiligabend nicht der einzige Glückspilz: Sechs Spieler kassierten rund 346.000 Euro für ihren Lotto-Tipp.

Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn beim Lotto 6 aus 49 ist gering. Die Chance auf die richtigen Zahlen liegt bei gerade einmal 1:140 Millionen.

Ob es heute trotzdem einen Gewinner gibt? Die Lottozahlen vom Mittwoch finden Sie hier - inklusive der Zahlen für Spiel 77 und Super 6.

Lottozahlen heute, 3. Januar 2018

Lottozahlen: 10 - 15 - 31 - 34 - 35 - 45

Superzahl: 8

Spiel 77: 8 9 7 7 1 8 0

Super 6: 3 7 3 1 5 9

(Alle Angaben wie immer ohne Gewähr)

Die Ziehungen "Lotto am Mittwoch" und "Lotto am Samstag" gehören zu den beliebtesten Lotterien der deutschen Glücksspieler. Woche für Woche hoffen rund 20 Millionen Lotto-Spieler darauf, die richtigen Gewinnzahlen der Lottoziehung getippt zu haben.

Hoffnung auf richtige Lottozahlen kann zu einer Sucht werden

Lottospieler sollten eines nicht vergessen: Lottospiel ist Glückspiel. Die Hoffnung auf die richtigen Lottozahlen und den großen Gewinn kann zu einer Glücksspielsucht führen.

Betroffene sollten sofort Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel kostenlos und anonym über diese Hotline: 0800 - 1 37 27 00. AZ