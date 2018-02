2018-02-26 14:45:09.0

Termine und Tickets Die Rolling Stones kommen wieder nach Deutschland

Im Sommer 2018 kommen die Rolling Stones auf ihrer "No Filter"-Tournee nach Berlin und Stuttgart. Wo und wann die Konzerte sind und wo es Tickets gibt.

Die Rolling Stones spielen im Sommer wieder in Deutschland und kommen auch nach Stuttgart. Am 22. Juni tritt die Band im Berliner Olympiastadion auf, am 30. Juni in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart, wie der Veranstalter am Montag mitteilte. Im Gepäck hat die Band um Frontmann Mick Jagger neben den Klassikern wie "Satisfaction" und "Paint It Black" wechselnde Hits und Überraschungssongs. Im September waren 82.000 Besucher zum Auftakt der "No Filter"-Europatour im Hamburger Stadtpark gekommen.

Ihr jüngstes 23. Studioalbum "Blue & Lonesome" brachten die Stones nach elf Jahren Pause am 2. Dezember 2016 heraus - aber nicht mit eigenen Songs, sondern mit Coverversionen von Blues-Klassikern. Die Platte bedeute eine Rückkehr der Band zu ihren Wurzeln und ihrer Leidenschaft für den Blues, "der immer das Herz und die Seele der Rolling Stones gewesen ist", hieß es zum Erscheinen.

Die Geschichte der Rolling Stones 1 von 19 vorherige Seite nächste Seite

Die Rolling Stones schreiben seit über 50 Jahren Musikgeschichte. Hier ist sie:

1961 Michael Philipp Jagger und Keith Richards treffen einander auf dem Bahnhof des Londoner Vororts Dartford. Sie bleiben in Kontakt.

1961/1962 Jagger und Richards spielen mit verschiedenen Mitmusikern in Londoner Clubs. Unter anderem dabei: der Gitarrist Brian Jones und der Pianist Ian Stewart.

Januar 1963 Charlie Watts wird festes Mitglied der Band.

7. Juni 1963 Die erste Single erscheint. „Come on“, eine Chuck-Berry-Nummer

Februar 1965 „The last time“ ist die erste Jagger/Richards-Komposition, die die Hitparade anführt.

Mai 1965 „(I can’t get no) Satisfaction“ erscheint. Die erste Nummer eins in den USA und in England.

Juni 1969 Brian Jones wird dazu gedrängt, die Band zu verlassen. Kurz darauf ertrinkt er in seinem Pool.

5. Juli 1969 Erstes Konzert mit Jones-Nachfolger Mick Taylor vor 250 000 Fans im Londoner Hyde Park.

Dezember 1974 Mick Taylor verlässt die Band. Es kommt Ron Wood (ehemals mit Rod Stewart bei den „Faces“).

1982 bis 1989 Funkstille. Richards ist sauer, weil Jagger eine Solokarriere vorantreibt. Auch er nimmt eigene Platten auf. Die Stones treten sieben Jahre lang nicht mehr auf.

12. Dezember 1985 Ian Stewart stirbt nach einem Herzinfarkt im Wartezimmer eines Arztes.

Januar 1989 Jagger/Richards versöhnen sich. Ende 1989 geht die Band wieder auf Tour.

1993 Bill Wyman verlässt die Stones. Sein Nachfolger Darryl Jones wird nicht als offizielles Bandmitglied geführt.

26. August 2007 In London Abschlusskonzert einer Europa-Tournee.

2012 Die Rolling Stones feiern ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Die Altrocker füllten mit ihren Auftritten Stadien in Großbritannien und Nordamerika.

2014 Die Rolling Stones gehen unter dem Titel „14 on Fire“ wieder auf Tournee und treten in Europa, Asien, Australien und Neuseeland auf.

2015 Die Stones gehen auf die Zip-Code-Tournee, die sie durch Nordamerika führt.

2016 Die Stones treten in Südamerika und geben auf Kuba ein Gratis-Konzert. 200.000 Menschen waren dabei.

Das sind die Termine für die "No Filter"-Tournee durch Europa:

17. Mai – Croke Park, Dublin

22. Mai – London Stadium

5. Juni – Old Trafford, Manchester

9. Juni – Murrayfield Stadium, Edinburgh

15. Juni – Principality Stadium, Cardiff

19. Juni – Twickenham Stadium

22. Juni – Olympiastadion, Berlin

26. Juni – Orange Velodrome, Marseille

30. Juni – Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

4. Juli – Letnany Airport, Prag

8. Juli – PGE Narodowy Stadium, Warschau

Der Vorverkauf für die Tickets startet am Mittwoch, 28. Februar, um 10 Uhr auf eventim.de. (AZ/dpa)

