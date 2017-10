2017-10-19 18:14:02.0

TV-Sternchen Die Wollersheims sind geschieden

Bert Wollersheim wurde als "Puff Daddy" bundesweit bekannt, seine Frau Sophia machte mit ihrer Wespentaille Furore. Jetzt sind die beiden geschieden - offenbar einvernehmlich.

Eines der schillerndsten Paare der Republik ist nun offiziell geschieden. Bert (66) und Sophia (30) Wollersheim haben am Donnerstag in Krefeld ihre Ehe am Amtsgericht beendet. "Es war eine einvernehmliche Scheidung, der Termin hat etwa zehn Minuten gedauert", sagte ein Sprecher des Amtsgerichts auf Anfrage. Vor gut einem Jahr hatte das Paar bereits medienwirksam seine Trennung bekanntgegeben. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst berichtet.

Bert Wollersheim wurde als Bordellbesitzer bekannt

Bert Wollersheim wurde als Rotlichtgröße und Düsseldorfer Bordellbesitzer bundesweit bekannt. Sein Spitzname: "Puff Daddy". Das Fernsehen nahm in Form einer Doku-Soap Anteil am Leben des Paares ("Die Wollersheims - eine schrecklich schräge Familie" auf RTL 2).

Vor fünf Jahren stürmte die Polizei die Bordelle, deren Mitbesitzer Wollersheim war. Die Häuser wurden geschlossen. Freier waren darin betäubt und ausgeplündert worden, wie bekannt wurde. Wollersheim kam nach mehreren Wochen Untersuchungshaft auf freien Fuß: Die Ermittlungen hatten ihn entlastet. Es folgte jedoch die Firmenpleite. Im vergangenen Jahr gab er bekannt, auch privat pleite zu sein.

Sophie Wollersheim machte mit ihrer Wespentaille Furore

Sophia Wollersheim trat mit einem Auftritt im Dschungelcamp ("Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf RTL) aus Bert Wollersheims Schatten. Seither machte sie mit extravaganten Schönheitsoperationen Furore. Angeblich ließ sie sich Rippen entfernen, um sich mit einer "Wespentaille" zu präsentieren. dpa

