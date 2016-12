2016-12-29 15:26:49.0

Neujahr Die meisten Deutschen feiern Silvester nicht zu Hause

Wie feiern die Deutschen Silvester? Wie ein aktueller europaweiter Vergleich zeigt, verbringen nur wenige Menschen in Deutschland die Silvesternacht zu Hause.

Nur rund ein Viertel (27 Prozent) der Deutschen feiert Silvester mit Freunden oder Verwandten zu Hause: Die Bundesbürger sind damit Schlusslicht eines europaweiten, repräsentativen Vergleichs, wie der Energiekonzern Eon am Donnerstag mitteilte.

Spitzenreiter beim Feiern mit Familie oder Freunden in den eigenen vier Wänden sind demnach Ungarn und Rumänen mit 48 Prozent.

Kein Fernsehen an Silvester: Deutsche feiern kaum noch zu Hause

Dass die Deutschen Silvester nicht zu Hause sind, könnte auch am Fernsehprogramm liegen, das so gut wie keine Zuschauer mehr findet: Nur noch 14 Prozent der Befragten sehen in der Silvesternacht fern.

Damit landet Deutschland im Vergleich über acht europäische Länder hinweg gemeinsam mit Großbritannien auf dem vorletzten Platz. In der Silvesternacht wird am meisten in Tschechien (33 Prozent) und Rumänien (30 Prozent) in die Röhre geschaut. afp/AZ

