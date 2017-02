2017-02-20 10:44:05.0

Soraya Kohlmann Die schönsten Schnappschüsse der neuen "Miss Germany"

Soraya Kohlmann ist die neue "Miss Germany". Am Wochenende wurde der 18-Jährigen der Titel verliehen. Im Internet macht sie schon länger eine gute Figur.

Soraya Kohlmann hat alles richtig gemacht. Die 18-Jährige aus Leipzig ist die neue "Miss Germany". Dass sie nicht nur weiß, wie man einen Laufsteg auf und ab läuft und dabei lächelt, zeigt sie auf der Fotoplattform Instagram. Auf ihrem Account betreibt sie perfektes Selbstmarketing. Auf teils privaten, teils professionellen Aufnahmen gewährt Soraya Kohlmann Einblicke in ihr Leben.

"Miss Germany" Soraya Kohlmann auf Instagram

Das wird dank ihres neuen Titels nun wohl erst einmal auf den Kopf gestellt. Im Frühjahr will Soraya Kohlmann Abitur machen, Kunst und Deutsch sind ihre Leistungskurse. Wie sich dies mit dem Amt der Schönheitskönigin und den vielen repräsentativen Terminen vereinbaren lässt, ist am Abend der Wahl offen. In den nächsten Tagen will sie mit der Schule besprechen, ob sie das Abitur macht oder - so kurz vor dem Ziel - um ein Jahr verschiebt. "Wir müssen schauen. Aber Miss Germany ist man nur einmal im Leben." Im Vorfeld, sagt die 18-Jährige, hatte sie mit Eltern, Lehrern und Schulleitung nicht darüber gesprochen. "Ich habe ja nicht einmal in meinen Träumen damit gerechnet, Miss Germany zu werden."

ANZEIGE Wenn Träume wahr werden #missgermany2017 #missgermany Ein Beitrag geteilt von Soraya Kh (@sorayakhlm) am 19. Feb 2017 um 10:04 Uhr

Den Schönheitswettbewerb, der in diesem Jahr 90 Jahre alt ist, entschied die Abiturientin klar für sich. 21 junge Frauen aus der ganzen Republik präsentierten sich am Samstagabend zunächst im Dirndl, dann im Abendkleid und schließlich im Badeanzug.

Gleich geht's los Auf Bild. De könnt ihr das Miss Germany Finale live verfolgen #missgermanycamp #missgermanyfinale Ein Beitrag geteilt von Soraya Kh (@sorayakhlm) am 18. Feb 2017 um 10:47 Uhr

Gestern Abend sind wir wieder im Europa Park Rust angekommen. Jetzt sind es nur noch 8 Tage bis zum großen Miss Germany Finale. Die im @tuimagiclife entstanden Bilder von @mohammadgharavi möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Vielen Dank Mo für das schöne Shooting. #missgermanycamp #TUIMAGICLIFE #europapark Ein Beitrag geteilt von Soraya Kh (@sorayakhlm) am 10. Feb 2017 um 1:55 Uhr

Morgen geht es für uns früh raus. Wir fliegen mit Condor in den TUI Magic Life Club auf Fuerteventura. Ich freue mich sehr auf die nächsten Tage. Euch wünsche ich noch einen schönen Abend. Hier ein Bild aus dem Miss Germany Camp von dem Top Fotografen @mohammadgharavi #missgermanycamp #TUIMAGICLIFE Ein Beitrag geteilt von Soraya Kh (@sorayakhlm) am 30. Jan 2017 um 13:29 Uhr

☉ Ein Beitrag geteilt von Soraya Kh (@sorayakhlm) am 22. Jul 2016 um 10:35 Uhr

Gestern Abend waren wir zu Gast bei der Dinner Show im Europa Park. Ich bin immer noch absolut begeistert von den talentierten Darstellern und dem wahnsinnig leckeren Essen. Ein Besuch dort ist absolut empfehlenswert. #missgermanycamp #europapark #tuimagiclife Ein Beitrag geteilt von Soraya Kh (@sorayakhlm) am 30. Jan 2017 um 1:34 Uhr

Gewählt wurde die "Miss Germany 2017" von einer Jury. Ihr gehörten unter anderem der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, Schönheitschirurg Werner Mang, Schauspieler Jo Weil ("Verbotene Liebe") und Fernsehanwalt Ingo Lenßen an. Zu den deutschlandweit 150 Vorentscheiden hatten sich nach Angaben der Organisatoren 5155 Frauen beworben.

Das sind die schönsten deutschen Damen Soraya Kohlmann aus Leipzig ist erst 18 Jahre alt - und schon "Miss Germany". Die besten Bilder der Wahl vom gestrigen Samstag, die im Europapark Rust stattfand. Foto: Patrick Seeger

dpa/AZ