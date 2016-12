2016-12-16 17:06:33.0

TV-Tipps Die schönsten Sendungen an Weihnachten

An Weihnachten schon was vor? Wenn Sie einfach zuhause auf der Couch entspannen wollen: Unser Redakteur Daniel Wirsching gibt Ihnen die besten TV-Tipps für die Feiertage.

TV-Tipps „Es ist wieder einmal Zeit für Ruhe und Besinnlichkeit“, hat Arte in seiner Vorschau aufs Weihnachtsprogramm geschrieben. Denn: Was sich reimt, ist gut. Arte lasse das Jahr 2016 „mit einem ganz besonderen Festtagsprogramm ausklingen“. Ich kann den Dichtern von Arte nur zustimmen – und Ihnen empfehlen, den Sender einzuschalten. Und nicht nur ihn. Hier meine ganz persönlichen TV-Tipps:

Die Kultigen: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel/Familie Heinz Becker/Loriot

ARD, 24.12., 12.10 Uhr/15.10 Uhr/ 15.40 Uhr Alle Jahre wieder: Der Märchenfilm-Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ aus dem Jahr 1973 muss einfach sein (12.10 Uhr). Aber Kult ist längst auch, wie „Familie Heinz Becker“ Weihnachten feiert. Recht chaotisch. Was an der Streitfrage liegt: Sollen die Würstchen zum Kartoffelsalat heiß oder kalt serviert werden? (15.10 Uhr). Und bei Loriots Hoppenstedts? Da war früher einfach „mehr Lametta“ (15.40 Uhr, unser Bild links).

Die Kinder-Klassiker: Der Grüffelo/Pippi in Taka-Tuka-Land

ZDF, 24.12., 9.20 Uhr/11.50 Uhr Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf muss ihren Vater befreien, den Seeräuber gefangen halten. Ein echter Kinderfilm-Klassiker (11.50 Uhr)! Ebenfalls schon ein Klassiker: Die Geschichte(n) über den grauenerregenden Grüffelo – in einer wunderbaren Buch-Adaption (9.20 Uhr). Die Fortsetzung „Das Grüffelokind“ läuft danach.

Die Neuentdeckung: Winnetou – Eine neue Welt

RTL, 25.12., 20.15 Uhr Braucht es wirklich einen neuen „Winnetou“, und dann auch noch als dreiteilige RTL-Serie? Für Fans wohl nicht. Dennoch: Geben Sie dieser aufwendig produzierten und recht freien Neuinterpretation der Karl-May-Abenteuer eine Chance... Im Anschluss an die erste Folge zeigt RTL die Dokumentation „Mythos Winnetou“. Folge 2 und 3 kommen am 27.12. und am 29.12. um 20.15 Uhr.

Das Bewährte: Christmas in Vienna 2016

Arte, 25.12., 18.10 Uhr „Christmas in Vienna“, das Galakonzert aus dem Wiener Konzerthaus, das in diesem Jahr am 17. Dezember aufgezeichnet wurde, hat Tradition. Die Wiener Sängerknaben, die Wiener Singakademie und das ORF Radio Symphonie Orchester Wien unter dem Dirigenten Erwin Ortner lassen nicht nur die Herzen von Klassik-Fans höher schlagen.

Das Besinnliche: Bayern erleben/Heilige Nacht in Rom

BR, 24.12., 14.15 Uhr/21.25 Uhr Ex-Skirennläufer Markus Wasmeier (unser Bild) erklärt Weihnachtsbräuche und -Traditionen, unter anderem mithilfe des bekannten Münchner Pfarrers Rainer Maria Schießler (14.15 Uhr). Schließlich: die Übertragung der Christmette mit dem Papst aus dem Petersdom in Rom (21.25 Uhr).

Die Alternative: Die Tribute von Panem – Mockingjay

ProSieben, 25.12., 20.15 Uhr Das Science-Fiction-Actiondrama bietet alles, was Popcorn-Kino ausmacht: spektakuläre Bilder, Hollywoodstars wie Jennifer Lawrence und Julianne Moore, große Gefühle, schicksalsträchtige Kämpfe... und eine außergewöhnliche Heldin.

Das Musik-Ereignis: The Rolling Stones – Havana Moon

Arte, 30.12., 21.50 Uhr Zugegeben, der 30. Dezember zählt nicht mehr zu den Weihnachtstagen. Aber für Musikfreunde ist dieses Konzert, das die Rolling Stones am 25. März 2016 auf Kuba gaben, ein schönes, verspätetes Weihnachtsgeschenk.