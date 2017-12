2017-12-30 21:33:00.0

Lotto am Samstag, 30. Dezember 2017 Diese Lottozahlen von heute, 30. Dezember, sind fünf Millionen wert

Mit den richtigen Lottozahlen am Samstag (30. Dezember) lassen sich bis zu fünf Millionen Euro gewinnen. Die richtigen Gewinnzahlen erfahren Sie hier.

Zum letzten Mal in diesem Jahr kann der Lotto-Jackpot am Samstag abgeräumt werden: Wer die richtigen Lottozahlen tippt, kann rund fünf Millionen Euro gewinnen. Da beim Mittwochslotto niemand den Jackpot knackte, steigt dieser nun auf fünf Millionen Euro an.

Lotto am Samstag, 30. Dezember 2017

Letzten Samstag, an Heiligabend, gelang es einem Oberbayer, den Jackpot zu knacken: Für die richtigen Lottozahlen wurde er mit knapp 19 Millionen Euro belohnt. Das geht aus den Lottoquoten hervor, die am ersten Weihnachtsfeiertag veröffentlicht wurden. Und das war nicht der einzige Glückspilz: Sechs Spieler kassierten außerdem rund 346.000 Euro für ihren Lotto-Tipp. Da der Oberbayer den Jackpot abgeräumt hatte, sank die Summe am Mittwoch (27. Dezember) wieder auf eine Million.

Die Ziehung der Lottozahlen heute findet - wie immer beim Lotto am Samstag - um 19.25 Uhr statt. Die richtigen Zahlen finden Sie dann umgehend an dieser Stelle - für Lotto 6 aus 49, aber auch für das Spiel 77 und Super 6:

Lottozahlen am Samstag, 30. Dezember 2017

Lottozahlen: 11 - 12 - 14 - 27 - 37 - 48

Superzahl: 0

Spiel 77: 8 - 0 - 7 - 9 - 2 - 3 - 2

Super 6: 4 - 6 - 7 - 6 - 2 - 5

(Alle Angaben wie immer ohne Gewähr)

Lotto am Mittwoch und Lotto am Samstag zählen zu den beliebtesten Lotterien der deutschen Glücksspieler. Rund 20 Millionen Lotto-Spieler wöchentlich hoffen darauf, auf die richtigen Gewinnzahlen bei der Lottoziehung zu tippen. Die Ziehung der Lottozahlen liegt in Verantwortung der Lottogesellschaften und kann live auf deren Internetseiten verfolgt werden.

Lotto am Samstag bringt fünf Millionen Euro

Dabei sollte jedoch eines nicht vergessen werden: Wer beim Lotto mitspielt, sollte wissen, dass die Hoffnung auf die richtigen Lottozahlen und den großen Gewinn zu einer Glücksspielsucht führen kann.

Betroffene sollten Hilfe von Experten suchen - zum Beispiel kostenlos und anonym über diese Hotline: 0800 - 1 37 27 00. AZ