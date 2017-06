2017-06-01 10:45:47.0

"Global Gladiators" Diese acht Promis schickt ProSieben ab heute in die Wüste

Bei "Global Gladiators" starten heute acht Teilnehmer in ein afrikanisches Abenteuer: In der Wüste Namibias gehen sie an ihre Grenzen. Diese Promis sind dabei.

"Global Gladiators" - eine Show für alle, die sich dem Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nicht so recht entsagen können. Denn auch in der neuen ProSieben-Sendung, die ab heute donnerstags um 20.15 Uhr läuft, werden acht mehr oder weniger bekannte Promis in die Ferne geschickt. Diesmal geht es nach Namibia.

"Global Gladiators": Das sind die Teilnehmer

Die Teilnehmer bilden wie gewohnt einen bunten Mix aus humorvollen und TV-bekannten Figuren, mäßig präsenten B-Promis und den obligatorischen Sportlern: Mit von der Partie bei "Global Gladiators" sind Comedian Oliver Pocher, der wie gewohnt als Klassenclown aufzutreten verspricht. Außerdem sind Sänger Pietro Lombardi und Schauspielerin Larissa Marolt dabei, die bereits in TV-Shows wie "Grill den Henssler" zu Gast waren. Ein weiterer Teilnehmer ist Raúl Richter, der eingefleischten GZSZ-Fans besser als Dominik Gundlach bekannt sein dürfte.

Um den Titel kämpfen außerdem die Models Lilly Becker und Mario Galla. Letzterer machte sich in der Modelszene trotz oder gerade aufgrund seiner Beinprothese einen Namen. Zu guter Letzt ergänzen die Weltmeister-Torhüterin Nadine Angerer und Ex-Nationalstürmer Ulf Kirsten das Team.

"Global Gladiator": So wird gespielt

Um sich den Titel als "Global Gladiator" zu sichern, wird in zwei Teams von je vier Kandidaten gespielt. Die Teams treten in verschiedenen "Challenges" gegeneinander an und müssen ihr Können dabei durch einen Helikoptersprung, Canyon-Jumping oder Quad-Polo unter Beweis stellen. Die Challenges finden an verschiedenen Orten in Namibia statt - und der Transport zu den Spielorten ist für die Teilnehmer ebenso eine Herausforderung: Alle acht Kandidaten werden in einen fensterlosen Container von 24 Quadratmetern eingeschlossen, bis sie den Zielort erreicht haben.

Das Team, das die jeweilige Challenge für sich entscheidet, darf bestimmen, welche Kandidaten das Verliererteam verlassen müssen.

Der Sieger wird in der sechsten und letzten Folge "Global Gladiators" gekürt. AZ