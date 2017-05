2017-05-11 13:57:51.0

ESC 2017 Diese deutschen Kandidaten traten beim Eurovision Song Contest an

Am Samstag findet der 62. ESC statt. Für Deutschland startet Levina mit ihrem Song „Perfect Life“. Wer trat eigentlich sonst so als deutscher Teilnehmer auf? Von Sandra Liermann

Bevor Sie weiterlesen, halten Sie bitte kurz inne und überlegen Sie, an wie viele der ehemaligen ESC-Teilnehmer Sie sich erinnern... Und? Bei Guildo Horn und Stefan Raab klingelt es vielleicht. Auch Nicole, die 1982 mit „Ein bisschen Frieden“ den ersten Platz holte, und Lena Meyer-Landrut, der das 2010 mit „Satellite“ gelang, sind noch in den Köpfen der meisten Deutschen präsent.

Aber sonst... Erinnern Sie sich beispielsweise an den Auftritt der No Angels? Tatsächlich, die Girlgroup hat Deutschland im Jahr 2008 beim Eurovision Song Contest vertreten. Oder die ehemalige DSDS-Gewinnerin Gracia: „Wer bitte?“, mögen Sie sich jetzt fragen. Die Münchnerin trat 2003 mit ihrem Song „Disappear“ an - und belegte den letzten Platz.

2015 und 2016 landeten die ESC-Kandidatinnen auf dem letzten Platz

Apropos letzter Platz: Auf dem landeten auch die letzten beiden Kandidatinnen: Ann Sophie, die 2015 mit dem Song „Black Smoke“ antrat, und Jamie-Lee im vergangenen Jahr mit dem Titel „Ghost“.

Lassen wir uns überraschen, welchen Platz die diesjährige Kandidatin Levina belegen wird. Und ob sich in einigen Jahren noch irgendjemand an sie erinnert...

Diese deutschen Kandidaten traten beim Eurovision... Freddy Quinn war beim ersten Eurovision Song Contest im Jahr 1956 einer der beiden Kandidaten, die Deutschland vertraten. "So geht das jede Nacht" landete auf Platz 11 von 14. Foto: Fritz Reiss/dpa

