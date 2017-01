2017-01-16 17:29:36.0

Abschied Dittsches «Schildkröte» stirbt mit 72 Jahren

Er war der schweigsamste Sidekick der TV-Geschichte. Jetzt ist Franz Jarnach, der als »Schildkröte» in der Improvisations-Comedysendung »Dittsche» bekannt wurde, gestorben.

Der als »Schildkröte» in der preisgekrönten Improvisations-Comedysendung »Dittsche» bekannt gewordene Schauspieler Franz Jarnach ist tot. Jarnach starb in der Nacht zum Montag im Alter von 72 Jahren in Hamburg, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) mitteilte. Laut Bild-Zeitung erlag er einem Herzinfarkt.

»Halt die Klappe, ich hab Feierabend» war sein einziger Satz

»Halt die Klappe, ich hab Feierabend» war der einzige Satz, den Jarnach zu der seit 2004 laufenden Sendung beitrug. Damit war »Schildkröte» der wortkarge Kontrast zu den vom Arbeitslosen »Dittsche» alias Olli Dittrich mit dem Imbissbudenbetreiber »Ingo» alias Jon Flemming Olsen geführten, oft absurd komischen Dialogen über Gott und die Welt.

Für März ist die 26. Staffel geplant

Die in einer Imbissbude in Hamburg-Eppendorf spielende Sendung läuft live im WDR und wird im Ersten aufgezeichnet wiederholt. Ab März ist der Beginn der 26. Staffel geplant. Jarnach war neben seiner Arbeit als Schauspieler auch Pianist und trat seit Anfang der 60er Jahre als »Mr. Piggi» auf. afp