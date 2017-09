  Doppelmord-Prozess: Neunjähriger kämpfte um sein Leben  

Montag, 6. März: In Herne, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen, wird am frühen Abend der neunjährige Jaden umgebracht. Ein 19-Jähriger aus der Nachbarschaft sei auf der Flucht, teilt die Polizei mit.

Donnerstag, 9. März: Mittlerweile gibt es rund 1400 Hinweise aus der Bevölkerung, doch zunächst noch immer keine heiße Spur. Die Ermittler durchsuchen unter anderem ein Krankenhaus in Mönchengladbach. - Am Abend meldet die Polizei: Der mutmaßliche Kindermörder ist gefasst. Er habe sich in einem Imbiss in Herne selbst gestellt. - In einer brennenden Wohnung wird ein weiterer Toter entdeckt. Marcel H. selbst hatte den Hinweis darauf gegeben.