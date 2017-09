2017-09-24 08:11:39.0

Rüsselsheim Drei Menschen sterben bei Unfall mit Geisterfahrer

Der Fahrer eines Kleintransporters trifft an einem Stauende auf der A71 eine katastrophale Entscheidung - er wendet und fährt in die andere Richtung. Drei Menschen sterben.

Bei einem Unfall mit einem Geisterfahrer-LKW auf der Autobahn 71 sind drei Menschen ums Leben gekommen. Der 34-jährige Fahrer des Kleintransporters fuhr am Samstagabend im südhessischen Rüsselsheim am Main auf die Autobahn auf, wie die Polizei mitteilte. Weil sich der Verkehr bei Rüsselsheim-Ost staute, wendete er seinen LKW und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur in die entgegengesetzte Richtung. Zwei Autos konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierten mit dem Transporter.

Zwei Frauen und ein Mann sterben bei Unfall mit Geisterfahrer bei Rüsselsheim

Die drei Insassen des ersten Wagens - zwei Frauen und ein Mann - starben noch am Unfallort. Vier Frauen aus dem zweiten Auto wurden leicht verletzt. Der 34-jährige Unfallverursacher wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

ANZEIGE

"Es passiert manchmal, dass Autofahrer in Stausituationen mit Warnblinkanlage und auf dem Standstreifen rückwärts fahren. Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt", sagte ein Polizeisprecher. Wegen umfangreichen Aufräum- und Bergungsarbeiten blieb die Autobahn zwischen dem Rüsselsheimer Dreieck und dem Mönchhofer Dreieck in Richtung Norden bis etwa 04.00 Uhr morgens gesperrt. Die Gründe für das Verhalten des LKW-Fahrers waren zunächst unklar. dpa