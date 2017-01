2017-01-29 07:42:43.0

IBES 2017 Dschungelcamp 2017, Das Finale: Marc Terenzi ist Dschungelkönig

Nach 16 Tagen im australischen Dschungel hat sich Marc Terenzi im Finale durchgesetzt: Er ist der neue Dschungelkönig! Hanka Rackwitz wird nur Nummer zwei. Die Kurzkritik.

Der letzte Tag im Dschungel ist vorbei. Im Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mussten die drei letzten Kandidaten noch einmal Ekelprüfungen über sich ergehen lassen - immerhin wartete am Ende ein leckeres Abendessen auf Marc Terenzi, Hanka Rackwitz und Florian Wess.

So lief die Dschungelprüfung

Im Finale des Dschungelcamps ging es für die Kandidaten um ihr eigenes Wohl: Für jeden Stern, den sie erspielten, gab es einen Teil eines leckeren Abendessens zu gewinnen. Klar, den einen Tag hätten sie vielleicht auch noch mit dem üblichen "Dschungel-Fraß" überlebt. Aber nach 16 Tagen Camp schien die Aussicht auf etwas normales die Motivation der Finalisten noch einmal anzukurbeln.

Als erstes ist Hanka an der Reihe. Sie muss in einem Eiswaffel-förmigen Behälter (Hanka: "I'm in a Cocktailglas?") stehen und muss allerlei Ekliges über sich ergehen lassen. Von Fisch- und Fleischabfälle, über glibbrigen Schleim und verfaultes Obst war so ziemlich alles dabei. Dafür, dass die TV-Maklerin sonst sehr von ihren Ängsten und Psychosen geplagt ist, nimmt sie Tortur stoisch hin. Zur Belohnung gibt es fünf Sterne.

Trotz weniger Sterne: Marc wird Dschungelkönig 2017

Marc ist als nächstes dran und muss sich zwischen normalem Essen und "Dschungel-Kotzlichkeiten", wie der Sender die Prüfung liebevoll (und leider sehr treffend) benannt hat, entscheiden. Gerade einmal zwei von fünf Sternen gewinnt er - Kuhnippel, Krokodilvagina und eine lebende Spinne waren dann doch zu viel für ihn. Zum Dschungelkönig reicht es aber trotzdem.

Für das Finale haben sich die Dschungelcamp-Macher noch eine letzte Gemeinheit für Florian ausgedacht. Er muss in einer Höhle auf dem Rücken liegend fünf Sterne aus kleinen Kammern befreien. Der Haken: In den Kammern warten Kakerlaken, Spinnen und sonstige Krabbelgetier. Und dann wird er auch noch mit Wasser und Ratten übergossen. Eine Qual für den Kandidaten. "Ich habe Panik, Angst hab‘ ich! Ich habe auch Angst vor dem Wasser, Scheiße! Oh, Gott, das halte ich nicht aus," antwortet er auf die Frage, wie es ihm in der Höhle geht - und da waren die Ratten noch nicht einmal da. Wider Erwarten schafft er es, alle fünf Sterne einzustecken.

Dschungelcamp-Finale 2017: Das Fazit

Die Prüfungen hätten kaum ekliger sein können, aber wohl gerade deswegen scheint das Dschungelcamp jedes Jahr aufs Neue Millionen Zuschauer vor die Bildschirme zu locken. Im Vergleich zu den letzten Staffeln ging es aber recht harmonisch im Camp zu und keiner der Dschungelkandidaten warf vorzeitig das Handtuch. Dass ausgerechnet Marc Terenzi, Ex-Mann von Sarah Connor und Ex-Freund von Mitcamperin Gina-Lisa Lohfink, das Rennen macht, war nach der nicht gerade passablen Leistung in den Dschungelprüfungen nicht unbedingt zu erwarten.

So fühlt sich der neue Dschungelkönig Marc Terenzi

Als verkündet wird, dass Marc Terenzi der neue Dschungelkönig bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wird, kann er es selbst erstmal kaum fassen. "Wow", "krass" und "holy shit" sind die ersten Worte, die ihm über die Lippen kommen. Damit hatte er wohl selbst nicht gerechnet. Schließlich war ja doch alles sehr "extreme alles", wie er in seinem Deutsch-Englisch einmal sagte. ne (mit dpa)

