2017-01-28 13:56:49.0

IBES 2017 Dschungelcamp 2017: Der Schnellcheck zum großen Finale

Wer wird Dschungelkönig 2017? Die Entscheidung fällt heute Abend bei RTL. Hier finden Sie die wichtigsten Fakten zum Dschungelcamp-Finale.

Showdown im Kampf um die Urwaldkrone: Das Dschungelcamp 2017 geht am Samstagabend ins große Finale. Drei Kandidaten sind noch im Rennen um den Titel "Dschungelkönig 2017". Die wichtigsten Fakten zu Show auf einen Blick.

Live-Stream und Free-TV: Wann und wo läuft das Dschungelcamp-Finale?

RTL zeigt das "große Finale" von 22.15 Uhr bis 0.30 Uhr ganz regulär im Free-TV. Wer online gucken will, für den wird es etwas komplizierter. Zwar ist das Programm von RTL als Live-Stream auf der Plattform TV Now verfügbar. Das Angebot des Senders ist aber nicht kostenlos, sondern steht sowohl online als auch via App nur Premiumkunden zur Verfügung. Es gibt jedoch die Möglichkeit, TV NOW PLUS 30 Tage kostenlos zu testen (mehr dazu hier). Im Anschluss an das Finale gibt es die Sendung dort auch als Wiederholung.

ANZEIGE

Gnaz vorbei ist das Dschungelcamp 2017 nach dem Finale übrigens noch nicht. Am Sonntagabend läufttraditionell das "Große Wiedersehen". Neu in dieser Staffel: "Das Nachspiel", das am Samstag, 11. Februar, ausgestrahlt wird. In dem zusätzlichen Special zeigt RTL, wie es den Stars nach ihrer Rückkehr nach Deutschland ergangen ist.

Dschungelcamp 2017: Welche Kandidaten stehen im Finale?

TV-Maklerin Hanka Rackwitz (47), Sänger Marc Terenzi (38) und It-Boy Florian Wess (36) stehen im Finale der 11. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. Weltmeister Thomas Häßler (50) hatten die Zuschauer im "Halbfinale" am Freitag aus dem Dschungelcamp gewählt. Die drei Finalisten im Kurzporträt:

Hanka Rackwitz (47): Nahm 2000 an der zweiten Staffel "Big Brother" teil. Später war die Immobilienmaklerin in der Vox-Sendung "mieten, kaufen, wohnen" zu sehen. Leidet unter Zwangsstörungen: "Mein Tag ist zu 82 Prozent durch Zwänge bestimmt und dadurch wird jeder Tag zu einem Überlebenskampf."

Marc Terenzi (38): War Teil der bis 2004 bestehenden Boyband Natural und bis 2010 mit Sarah Connor verheiratet. Gemeinsam mit der Sängerin war er in der Dokusoap "Sarah & Marc in Love" zu sehen. Aus der inzwischen geschiedenen Ehe hat er zwei Kinder: Sohn Tyler und Tochter Summer. Zuletzt war Terenzi als Stripper mit der Gruppe "The Sixx Paxx" unterwegs.

Florian Wess (36): Ist vor allem Zuschauern von Reality-TV-Sendungen bekannt. "Frauentausch", "Das perfekte Promi-Dinner", und die 11. Staffel von "Big Brother" waren einige seiner bisherigen Fernseh-Stationen.

Regeln im Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Die Regeln im Finale sind einfach: Jeder Finalist muss zu seiner ganz persönlichen Dschungelprüfung antreten. Gespielt wird um Sterne für Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise des gemeinsamen Abendessens - und natürlich um die Gunst der Zuschauer. Die entscheiden per Telefon und SMS, welcher der drei Kandidaten der Nachfolger von Menderes Bagci wird. drs