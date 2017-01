2017-01-23 07:25:00.0

IBES 2016 Dschungelcamp 2017, Tag 10: Streit wegen Honey, Nicole ist raus

Tag 10 im Dschungelcamp 2017: Honey zog den Zorn der gesamten Gruppe auf sich. Dennoch musste nicht er das Camp verlassen - Nicole flog raus. Die Kurzkritik.

Eine Dschungelprüfung so kurz, dass sie kaum der Rede wert ist: Weil Honey die Prüfung abbrach, ging das gesamte Dschungelcamp leer aus und musste ohne Sterne von dannen ziehen. Das sorgte für reichlich Zoff unter den Kandidaten - besonders Hanka und Flori sagten Honey den Kampf an. Nicole musste schließlich das Dschungelcamp verlassen. Was am 10. Tag bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" bei RTL sonst noch passiert ist, lesen Sie hier.

So lief gestern die Dschungelprüfung

"Ist das so ein Team-Ding?", fragte Marc Terenzi am 10. Tag des Dschungelcamps verdutzt. Ja, Marc - alle Kandidaten sollten gemeinsam für die Sterne und damit eine leckere Mahlzeit kämpfen. Bei der "Sonder-Grausstellung" mussten sich die Kandidaten in Boxen hinein setzen, wobei lediglich der Kopf sichtbar war. Um den Hals legte sich eine Art Krause - für Honey der Auslöser, die Prüfung abzubrechen, bevor sie überhaupt losgehen konnte: "Es tut mir echt leid, aber momentan kriege ich eh schlecht Luft und für meinen Hals ist es eh zu eng." Seine Mitstreiter versuchten erst mit beschwichtigenden Worten, ihn doch noch zur Teilnahme zu überreden, aber erfolglos. Mit genüsslichem Grinsen verkündete Honey: "Das ist mein letztes Wort." Für das gesamte Team war die Prüfung somit vorbei und die Aussicht auf ein Abendessen dahin.

Schnell ähnelte der Dschungel einer Kampfzone. Völliges Unverständnis in Kombination mit Honeys Grinsen ließen bei einigen Kandidaten die Sicherungen durchbrennen. "La familia grande - kaputt!", motzte Flori. Auch Hanka wetterte: "Auf die Situation im Camp hab' ich null Bock. Weil: La familia am Arsch!" Es kam schließlich, wie es kommen musste: Eine ruhige Aussprache im Camp eskalierte. "Er hat mir persönlich mein Erfolgserlebnis gestohlen. Das arrogante, hochnäsige Lachen - da hat er sein wahres Gesicht gezeigt", keifte Flori.

Der Aufreger im Dschungelcamp

Drama, Drama, Drama - ohne jeden Zweifel sorgte Honey heute am 10. Tag im Dschungelcamp für erhöhten Blutdruck bei so ziemlich allen Kandidaten. Besonders Hanka und Flori verbrüderten sich gegen ihn, Gina-Lisa brach in Tränen aus - an Drama war die heutige Folge kaum zu übertreffen. Honey schob die Schuld auf seine Bronchitis, die seinen ohnehin schon muskulösen Hals sicherlich noch geweitet hatte. Jens eilte schließlich lautstark zu Hilfe: "Es war unsere Abmachung, dass wir ein 'Nein' von jedem akzeptieren, ohne zu diskutieren!" Als Hanka widersprechen wollte, schrie er: "Halt doch mal den Mund, wenn ich rede!"

Doch Flori, Gina-Lisa und Hanka blieben dabei: Das arrogante Lachen zeigte Honeys wahres Gesicht, Absprache hin oder her. In einer privaten Aussprache mit Gina-Lisa versuchte Honey zu beschwichtigen: "Das Lachen war einfach nur... Ich geb' den Kameras jetzt kein bescheuertes Bild. Das ist alles." Wenig erstaunlich nickte Gina-Lisa selig alles ab und flüsterte brav: "Ich vertrau' dir." Im Stillen gratulieren Zuschauer Honey zu seiner kamerawirksamen Überzeugungsarbeit, während auch die anderen Kandidaten darauf vertrauen: "Die Zuschauer sehen alles. Wir lassen die mal machen."

Doch die Zuschauer entschieden sich nicht etwa dafür, Honey aus dem Dschungelcamp zu schmeißen. Nicole musste schließlich das Dschungelcamp 2017 verlassen.

Dieser Dschungelcamp-Kandidat fiel auf

Egal, wie oft man als Zuschauer ungläubig den Kopf schüttelte, während Honey beruhigend auf Gina-Lisa einredete: Ihr braves "Mhm" nach jedem seiner Sätze und das geflüsterte "Ich vertraue dir" während einer innigen Umarmung konnte nicht verhindert werden. Gina-Lisa blieb an Tag 10 im Dschungelcamp nicht nur den Zuschauern, sondern auch ihren Mitstreitern als leichtgläubiger Fang in Erinnerung. Hanka riet ihr, nicht mehr so leichtfertig zu vertrauen. Ob der Rat bei Gina-Lisa Früchte trägt, bleibt zu bezweifeln. AZ

Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Noch dabei: Hanka Rackwitz (47), Kader Loth (44), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Jens Büchner (47), Alexander "Honey" Keen (34), Marc Terenzi (38), Gina-Lisa Lohfink (30)

Ausgeschieden: Fräulein Menke (Tag 7), Sarah Joelle Jahnel (Tag 8), Markus Majowski (Tag 9), Nicole Mieth (Tag 10)

