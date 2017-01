2017-01-25 07:20:00.0

IBES 2017 Dschungelcamp 2017, Tag 12: Hanka und Marc beißen sich durch Prüfung

Tag 12 im Dschungelcamp 2017: Die Lästerschwestern Hanka und Kader legten richtig los. Im Visier hatten sie vor allem Honey und Marc. Die Kurzkritik.

Lästereien bestimmten Tag 12 im Dschungelcamp. Ganz vorne mit dabei waren wie gewohnt Hanka und Kader, die sich auf Marc und Honey eingeschossen hatten. Ansonsten bekamen die Kandidaten Post von ihren Liebsten. Tränen waren da schon vorprogrammiert. Was am 12. Tag bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" bei RTL sonst noch passiert ist und wer das Camp verlassen muss, lesen Sie hier.

Dschungelcamp 2017: So lief die Dschungelprüfung

Wieder einmal schickten die Camper Marc zur Prüfung. Zusammen mit Hanka trat er im "Dschungelcasino" an. In den Spielen Roulette, Black Jack und einarmiger Bandit ging es eigentlich nur darum - wie bei etlichen anderen Prüfungen - eklige Dinge zu essen. Anders als zu erwarten war, ließ sich Hanka darauf ein und probierte fast alles, was ihr serviert wurde.

Beide versuchten sich an Straußenanus und Krokodilpenis, die Fischaugen waren der TV-Maklerin aber dann doch zu viel des Guten. Marc dagegen war tapfer, griff zu und holte damit den einzigen Stern für das Team. Manche Dinge wollten die beiden nicht essen, bei anderen war die Zeit zu knapp.

Der Aufreger im Dschungelcamp

Es scheint, als hätten sich die Camper mittlerweile auf ein gemeinsames Opfer der Lästerein eingeschossen. Wer wäre dafür besser geeignet als Honey. "Ich bin gespannt, wen er sich jetzt aussucht zum Flirten", flüsterte Florian Kader nach Gina-Lisas Ausscheiden ins Ohr. Doch die Diva - die noch sehr schwarze Augen und wenige Falten hatte, dafür dass sie ihr Make Up am Vortag scheinbar abgegeben hatte - war nicht zu Scherzen aufgelegt.

Seit sich Honey bei der Auseinandersetzung auf die Seite des Strippers geschlagen hatte, war er bei ihr "unten durch menschlich", wie sie erklärte. Florian, der den Schönling von der ersten Begegnung an nicht leiden konnte, legte noch einen drauf: "Ich sage dir ja, dass er ein falscher Typ ist. Habt ihr nie gecheckt."

Dieser Dschungelcamp-Kandidat fiel auf

Honey war aber nicht der einzige, der ins Fadenkreuz der Lästertanten geriet. Am Vortag hatte Marc Hanka und Kader über die Regeln der Show aufgeklärt und das konnten die beiden nicht auf sich sitzen lassen. Er hätte sich im Ton vergriffen, hatten die Frauen immer wieder geschimpft. Doch dem Zuschauer möchte es wahrscheinlich eher so vorkommen, als wollten sich Hanka und Kader gegen die bösen Männer verschwören. "Ich bin mir sicher, dass Marc diktatorische Züge kriegt", gab sich Kader im Dschungeltelefon äußerst besorgt. Ihrer Meinung nach hätten sich die Männer im Camp in den letzten Tagen stark verändert: "Sie sind Monster geworden".

Auch am nächsten Tag ließ dem Stripper der Streit keine Ruhe und so wendete er sich an seine Ex-Freundin Gina-Lisa. Die stärkte ihm - wie nicht anders zu erwarten - den Rücken: "Du hast ganz normal geredet". Als er sich später damit noch an Honey anvertraute, riet der ihm: "Lass die Kommunikation. Das ist nur Stress." Doch "Teamplayer" Marc überzeugte das nicht: "Du kennst mich. Ich kann nicht aufhören, darüber zu reden." Doch bei Hanka und Kader wird er da wohl auf Granit beißen.

Das sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2017 Wer zieht ins Dschungelcamp 2017? RTL schwieg lange, eine Woche vor der Show wurden die zwölf Kandidaten offiziell bestätigt. Foto: RTL / Stempell/Skowski

Was sonst noch war bei "Ich bin ein Star"

Wie in jeder Staffel bekamen die Camper auch dieses Mal Post von ihren Liebsten. Und wie immer wurde es etwas übertrieben emotional. Vor allem Thomas musste sich die ein oder andere Träne verdrücken, als er den Brief seiner Frau vorgelesen bekam. Florian und Jens vergossen beim Vorlesen der Nachrichten von Bruder und Freundin ganze Bäche von Tränen. Die Briefe waren nicht sonderlich spektakulär, der Inhalt meist der gleiche: Ich vermisse dich, sei stark, ich bin stolz auf dich... sm

Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Noch dabei: Hanka Rackwitz (47), Kader Loth (44), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Jens Büchner (47), Marc Terenzi (38)

Ausgeschieden: Fräulein Menke (Tag 7), Sarah Joelle Jahnel (Tag 8), Markus Majowski (Tag 9), Nicole Mieth (Tag 10), Gina-Lisa Lohfink (Tag 11), Alexander "Honey" Keen (Tag 12)

