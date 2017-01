2017-01-25 23:27:43.0

IBES 2017 Dschungelcamp 2017, Tag 13: Jens Büchner darf wieder zu seiner Frau

Tag 13 im Dschungelcamp 2017: Nun brach die Bande zwischen Hanka und Kader. Kader zog mächtig über ihre ehemalige Lästerschwester her. Jens Büchner musste gehen. Die Kurzkritik.

Zickereien zwischen Kader und Hanka bestimmten Tag 13 im Dschungelcamp. Bei der Dschungelprüfung holten die verbliebenen sechs Kandidaten keinen einzigen Stern. Obwohl Jens Büchner bei der Schatzsuche erfolgreich war, musste er das Camp verlassen. "Dann darf ich endlich wieder zu meiner Frau", sagte er daraufhin. Was am 13. Tag bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" bei RTL sonst noch passiert ist und wer das Camp verlassen muss, lesen Sie hier.

Dschungelcamp 2017: So lief die Dschungelprüfung

Alle sechs Kandidaten mussten an Tag 13 bei der Dschungelprüfung antreten. Sie mussten - der Kopf jeweils zwischen Schlangen, Insekten und anderem Getier, das krabbelt - Wörter buchstabieren. Dabei sagte jeder einen Buchstaben, der Nebenmann den nächsten. Doch die Kandidaten konnten "Arachnophobie" "Fäkalsprache" und "Polygamie" zwischen Pythons, Mehlwürmer und großen Spinnen nicht buchstabieren. Wie auch, da doch Kader gar nicht genau weiß, dass Deutschland in Europa liegt?

Es gab also keinen einzigen Stern für die Dschungelprüfung.

Der Aufreger im Dschungelcamp

Da nun Honey gegangen war, mussten sich die Lästerschwestern Hanka und Kader neu organisieren. Und was liegt da näher, als dass Kader Hanka plötzlich gar nicht mehr leiden kann? "Wir sind in Wirklichkeit alle von Hanka gestraft", sagte sie.

"Ich hab sie durchschaut. Das ist sehr schwer, man muss sie intensiv beobachten", sagte Kader. Die Beobachtung: Hanka steht im Mittelpunkt. Ist Kader eifersüchtig? Oder will sie durch die Rivalität möglichst lange im australischen Dschungel verharren? Und geht Hanka tatsächlich einfach strategisch vor im Dschungel?

Dieser Dschungelcamp-Kandidat fiel auf

Jens und Florian wurden von RTL auf Schatzsuche geschickt. In Straußenkostümen mussten sie überdimensionale Eier, die an Gummis gebunden waren, in ein Nest befördern. Jens reagierte wiedermal emotional: "Wir haben das gerockt, wir haben diese scheiß Eier drin".

Nachdem es schon keinen Dschungelprüfungs-Stern gab, wurden die Gewinner zurück im Camp mit Applaus empfangen. Als sie dann noch die richtige Antwort auf eine Frage hatten, wurden sie mit Keksen belohnt. Freude für die Kandidaten, gekonnte Produktplatzierung von RTL. Für Jens hat der Erfolg dennoch nicht gereicht. Er wurde aus dem Camp gewählt.

Das sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2017 Wer zieht ins Dschungelcamp 2017? RTL schwieg lange, eine Woche vor der Show wurden die zwölf Kandidaten offiziell bestätigt. Foto: RTL / Stempell/Skowski

Was sonst noch war bei "Ich bin ein Star"

Großes Wiedersehen von Gina-Lisa und Honey im Hotel: Gina-Lisa hatte nachdem sie raus war, gehört, dass sie möglicherweise rausgewählt wurde, weil sie so viel Zeit mit ihrem Honey verbrachte. Das wollte sie klären. Direkt am Hoteleingang fing sie ihren "guten Freund" Honey ab und stellte ihm einige Fragen. Die hatte sie sich zuvor auf einem Zettel notiert, damit sie auch nichts vergisst. "Wars dein Plan, dir eines der Mädchen rauszupicken, um selbst besser dazustehen?" Honey verneinte - und die Welt war wieder in Ordnung. Sunnyboy und Selbstdarsteller Honey selbst sagte auf der Fahrt zum Hotel, dass er ganz schön gewachsen sei. "Dafür, dass mich Anfang 2016 noch niemand kannte".

Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Noch dabei: Hanka Rackwitz (47), Kader Loth (44), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Marc Terenzi (38)

Ausgeschieden: Fräulein Menke (Tag 7), Sarah Joelle Jahnel (Tag 8), Markus Majowski (Tag 9), Nicole Mieth (Tag 10), Gina-Lisa Lohfink (Tag 11), Alexander "Honey" Keen (Tag 12), Jens Büchner (Tag 13)

