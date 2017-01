2017-01-26 23:54:25.0

IBES 2017 Dschungelcamp 2017, Tag 14: Zuschauer wählen Kader aus dem Camp

Tag 13 im Dschungelcamp 2017: Kader geht in die Flirtoffensive und Marc spricht über die Liebe. Was sonst noch passiert ist und wer gehen muss, lesen Sie in unserer Kurzkritik.

Kader hat wohl ihr Beuteschema gewechselt und schmeißt sich an Marc ran. Der spricht über seine Frauengeschichten und Jens kehrt aus dem Dschungel zurück ins Hotel. Was am 14. Tag bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" bei RTL sonst noch passiert ist und wer das Camp verlassen muss, lesen Sie hier.

Dschungelcamp 2017: So lief die Dschungelprüfung

Nachdem die Camper am Vortag komplett leer ausgegangen waren, setzten die Kandidaten alle Hoffnungen in Florian und Thomas. Bei "Zwei Paddel für ein Krabbelluja" ging es darum, in einem keinen Bötchen sitzend von Insel zu Insel zu paddeln und bis zu acht Boxen zu öffnen. Diese musste Florian mit einem Haken, der an seinem Helm befestigt war, versuchen innerhalb von zehn Minuten zu öffnen. In fünf Kisten waren Sterne versteckt - und natürlich auch allerlei Krabbeltiere und stinkender Schleim.

Die beiden hatten Pech und öffneten alle drei Boxen, in denen keine Sterne waren. So fiel das Ergebnis mal wieder ernüchternd aus: Florian und Thomas mussten mit nur einem von fünf Sternen ins Camp zurückkehren.

Der Aufreger im Dschungelcamp

Seit Honey den Dschungel verlassen musste, tat sich in Sachen Flirtereien nicht mehr viel - bis jetzt. Es schien als versuchte Kader mit allen Mitteln seinen Platz einzunehmen. Ein paar Tage zuvor hatte sie noch mit ihrem angeblich neuen Beuteschema für eine Überraschung gesorgt. Sie stehe jetzt auf Bäuchlein und Beeharung, hatte die angeblich 44-Jährige Kader erzählt. Doch das hatte sie mittlerweile wohl schon wieder vergessen.

So war Marc das Opfer ihrer Flirtattacken. Kader suchte auffallend oft seine Nähe und schaute vor allem bei seinem Fitnessprogramm besonders genau hin. "Ich würde Marc nicht von der Bettkante stoßen", gestand sie ganz offen und ließ es sich nicht nehmen, seinen Sixpack auch mal anzufassen. Sie selbst sei ja nicht so gut trainiert und vor allem ihr Hintern sei alles andere als knackig, jammerte sie. "Schatz, du schaffst das. Ein bisschen in den Gym. You have the Körper dazu", versuchte Marc ihr Mut zu machen.

Dieser Dschungelcamp-Kandidat fiel auf

Nicht nur Kader hatte es auf den Stripper abgesehen, auch Hanka hatte den Stripper ins Visier genommen. Nach der Flirterei bei seinem Fitnesstrainig versuchte Kader ihre Chancen abzuschätzen: "Stehst du auf jüngere Frauen oder auf ältere?", fragte sie Marc ganz offen. Der antwortete - wie war es auch anders zu erwarten - ganz klischeehaft mit "Alter spielt keine Rolle".

Als Kader ihn auf sein Casanova-Image ansprach, gestand er den Frauen: "Ich kann nicht alleine sein. Aber ich glaube nicht mehr an Beziehungen." Die Diagnose der 44-Jährigen: "Vielleicht bist du beziehungsunfähig."

Was sonst noch war bei "Ich bin ein Star"

Jens musste nach 14 Tagen im Dschungel das Camp verlassen und kämpfte mit den Tränen. "Ihr wart das Beste, was mir passiert ist", sagte er nach der Zuschauerentscheidung. Sogar Hanka schien ein bisschen traurig über den Abschied: "Mesch, Jensi, du wirst so fehlen", gab sie im noch mit auf den Weg. Doch der war nach der ersten Traurigkeit vor allem stolz. "Das ist für mich ein wahnsinniger Erfolg. Ich hätte nie gedacht, dass die Zuschauer mich so lange drin lassen", sagte er ganz gerührt. sm

Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Noch dabei: Hanka Rackwitz (47), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Marc Terenzi (38)

Ausgeschieden: Fräulein Menke (Tag 7), Sarah Joelle Jahnel (Tag 8), Markus Majowski (Tag 9), Nicole Mieth (Tag 10), Gina-Lisa Lohfink (Tag 11), Alexander "Honey" Keen (Tag 12), Jens Büchner (Tag 13), Kader Loth (Tag 14)

