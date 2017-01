2017-01-15 09:43:08.0

IBES 2017 Dschungelcamp 2017, Tag 2: Die Nacht der Geständnisse

Tag 2 im Dschungelcamp 2017: Florian Wess spricht am Lagerfeuer über seine dunkle Drogenvergangenheit und Hanka Rackwitz schockt mit Ausflügen zum Bach. Die Kurzkritik.

Drogenbeichte, nackte Oberkörper und philosophische Dschungel-Weisheiten: Der zweite Tag im Dschungelcamp 2017 bietet alles, was man von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erwartet.

Dschungelcamp 2017: So lief die Dschungelprüfung

Alexander "Honey" Keen und Florian Wess können sich nicht leiden - das war schon nach dem ersten Tag im australischen Dschungel klar. Gerade deswegen haben die Zuschauer die beiden Schönlinge für die erste Dschungelprüfung gewählt. Denn es heißt: Ab ins "Schlimmbad!"

ANZEIGE

In den Unterwasserkammern warten neben Sternen auch Wasserspinnen, Fischabfälle, Kröten und sogar Baby-Krokodile auf die Kandidaten. Obwohl er sich am Anfang noch ziert ("Es ist extrem eng hier und wenn ich mich hier verfange?"), schafft es "Honey" dann doch, als erster alle sechs Sterne einzusammeln. Damit geht der erste Punkt an Team Base Camp.

In der zweiten Prüfung dürfen dann Kader Loth und "Malle-Jens" Büchner für Team Snake Rock und Marc Terenzi mit Sarah-Joelle Jahnel für Team Base Camp ihre Kräfte messen. Wer es schafft, mit zwei Stöcken die Kästen am längsten über seinem Kopf in Position zu halten, gewinnt. Was die Kandidaten nicht wissen: In den Kästen befindet sich klebriger Melassenschleim. Kader Loth macht als erste Schlapp und wird mit der ekligen Masse übergossen.

Dann gibt Sarah-Joelle auf. Mit einem schnellen Sprung zur Seite schafft es die 28-Jährige gerade noch, dem Schleim zu entkommen. Jens verlassen noch vor Marc die Kräfte, aber auch er kann dem Schleim ausweichen. Und so holt Marc zwar den Sieg für sein Team. Dem Ekelbad kann er aber nach der Anstrengung nicht mehr entkommen.

In der letzten Dschungelprüfung des Tages müssen die Kandidaten dann schätzen, wie viel Prozent der Männer wohl beschnitten sind: 30 oder 40 Prozent. "Ich bin immer in Schätzungsfragen schlecht!", gibt Sarah-Joelle offen zu. Auch die anderen Kandidaten scheinen nicht gerade gut darin zu sein. Sie tippen daneben - an diesem Tag gibt es keine Belohnung.

Der Aufreger im Dschungelcamp 2017

Was wäre das Dschungelcamp ohne Beichten der eigenen, dunklen Vergangenheit? Gleich in der zweiten Nacht legen Florian und Malle-Jens Büchner vor. Florian gibt zu, als junger Erwachsener drogenabhängig gewesen zu sein. Erst als er anfing, Stimmen zu hören, suchte er Hilfe. "Mutter, habe ich gesagt, die holen mich ab. Da hat sie mich dann in so eine Suchtkrankenklinik gebracht. Das hat zwei Jahre gedauert, bis ich ganz gesund war."

Auch Jens Büchner blickt auf eine dunkle Vergangenheit zurück. Beim Lagerfeuer erzählt er, wie er sich nach seiner ersten Scheidung versucht hatte, das Leben zu nehmen. "Der Arzt sagte nachher, dass elf Sekunden mein Herz nicht geschlagen hat. Und das war das Schlimmste, was ich meiner Mutter angetan habe. ... Das kann ich nie, nie gutmachen."

Dieser Dschungelcamp-Kandidat fiel auf

Hanka Rackwitz fiel schon am ersten Tag im Dschungelcamp durch ihre diversen Ängste und Zwänge auf. Manch einer wird sich fragen, warum sie sich den Dschungel überhaupt antut. Vielleicht versucht sie ja, sich durch eine "Schock-Therapie" zu heilen?

Aus Angst vor Keimen und Bakterien hat sie bisher das Dschungelklo gemieden. Muss sie denn gar nicht? Nö. Zumindest behauptet sie das am Dschungeltelefon: "Zuhause muss ich ständig auf Klo und hier merke ich gar nichts. Ich sitze hier rum und muss nicht."

Vielleicht liegt es aber auch an ihren regelmäßigen, sehr "erleichternden" Ausflügen zum Bach. Dort setzt sich die 47-Jährige samt Hose ins kühle Nass. Wer braucht schon eine Dschungel-Toilette?

Was sonst noch war bei "Ich bin ein Star"

Gina-Lisa entpuppt sich im Dschungel als wahre Philosophin. "Das ist alles echt ein krasses Phänomen. Abends wenn die Grillen grillen wird’s dunkel, wenn die Frösche kommen, kommt der Regen und wenn die Sonne aufgeht, fängt der Tag an. Und wenn es dunkel wird, wird es Nacht. Schlafenszeit. Waaahnsinn!" Es wird Nacht, wenn es dunkel wird? Gibt's ja nicht!

Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Auch am zweiten Tag musste noch keiner das Dschungelcamp 2017 verlassen.

Im Team Snake Rock/Team Gelb: Hanka Rackwitz (47), Fräulein Menke (56), Kader Loth (44), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Jens Büchner (47)



Im Team Base Camp/Team Blau: Alexander „Honey“ Keen (34), Marc Terenzi (38), Gina-Lisa Lohfink (30), Markus Majowski (52), Nicole Mieth (26), Sarah Joelle Jahnel (28).

Mehr zum Dschungelcamp 2017

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de: www.rtl.de/cms/sendungen/ich-bin-ein-star.html

Hintergrund: Alle Infos zu Kandidaten, Start-Datum und Regeln

News-Blog: Alle aktuellen News zu Kandidaten und Sendung

Chronologie: Gewinner und Kandidaten der bisherigen Staffeln

Porträts: Das sind die Kandidaten im Dschungelcamp 2017