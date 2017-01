2017-01-16 07:36:00.0

IBES 2016 Dschungelcamp 2017, Tag 3: Kader Loth bricht Dschungelprüfung ab

Tag 3 im Dschungelcamp 2017: Die erste Romanze bahnt sich an, bei der Dschungelprüfung fließen Tränen und eine denkt ans Aufgeben. Die Kurzkritik zu Tag 3. Von Theresa Held

Drei Tage sind die Stars und die, die es mal werden wollen, nun im Dschungelcamp. Was an Tag 3 passiert ist, lesen Sie hier.

Dschungelcamp 2017: So lief die Dschungelprüfung

Ekel, Krabbeln und dramatische Musik: Kader Loth und Hanka Rackwitz traten gegen Gina-Lisa Lohfink und Alexander "Honey" Keen an. Sie legten sich in engmaschige Käfige. Krebse krabbelten über ihre Füße, Ratten über den Bauch. Hanka kreischte hysterisch, Gina-Lisa beruhigte sich mit zitternder Stimme - während sie der ehemalige "Mister Hessen" mit aufmunternden Sprüchen bekräftigte. Als Kader Loth allerdings rief: "Ich bin ein Star - holt mich hier raus", brach sie die Dschungelprüfung ab. Auch Gina-Lisa durfte ihren Ekel-Käfig verlassen. So krabbelten die Insekten lediglich über die Gesichter von Hanka und "Honey".

Sie mussten blind Schraubenmuttern öffnen, um einen Ball, der hinter einer Scheibe lag, in ein Rohr zu werfen. Alexander "Honey" war etwas schneller als Hanka - Team Blau gewann sechs Sterne.

Der Aufreger heute im Dschungelcamp

Auch im Dschungel schlugen die Herzen hoch: Gina-Lisa Lohfink und Alexander "Honey" Keen tauschten ununterbrochen verliebte Blicke aus, nahmen sich in den Arm und kicherten wie Teenager miteinander. Bahnt sich da eine Romanze im Dschungelcamp 2017 an? Doch hängt "Honey" noch an seiner Exfreundin Kim Hnizdo, die "Germany´s Next Topmodel" wurde? Markus Majowski durchschaut "Honey", sagt er zumindest. Naja, immerhin wurde auch Gina-Lisa durch die Topmodel-Show bekannt.

Dieser Dschungelcamp-Kandidat fiel auf

Kader Loth überlegte, ob sie die Qualen im Dschungel packt. Sie ist sich sicher, dass die Zuschauer sie weiter leiden sehen wollen, weil sie die letzten Prüfungen nicht geschafft hat. Doch dann kam Florian Wess, geht auf sie ein und rettet das dünne TV-Sternchen aus ihrer Krise.

Zuvor fiel die Schamgrenze: "Du guckst auf deinen Kot, wenn du auf Toilette warst? Das ist doch Scheiße", sagte Kader Loth zu Florian Wess, im Gespräch über die Exkremente. Naja, auch morgen wird Kader wieder an die Dschungelprüfung glauben müssen - gegen Sarah Joelle.

Was sonst noch war bei "Ich bin ein Star"

Jens Büchner berichtete von der schweren Geburt seiner Kinder. Eigentlich hätten er und seine Frau Zwillinge bekommen. Aber ein Kind starb bei der Geburt, erzählte er nachdenklich. Eigentlich wisse niemand von dem verlorenen Kind.

Ansonsten gab es niveaulose Gespräche über Schokoladenhunger. Statt zu essen musste sich Sarah Joelle Jahnel allerdings nach dem Abendessen übergeben - der Dschungel geht manchmal eben auch durch den Magen. Markus Majowski hielt dabei ganz Gentleman ihre Hand.

IBES 2017: Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Auch am zweiten Tag musste noch keiner das Dschungelcamp 2017 verlassen.

Im Team Snake Rock/Team Gelb: Hanka Rackwitz (47), Fräulein Menke (56), Kader Loth (44), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Jens Büchner (47)



Im Team Base Camp/Team Blau: Alexander „Honey“ Keen (34), Marc Terenzi (38), Gina-Lisa Lohfink (30), Markus Majowski (52), Nicole Mieth (26), Sarah Joelle Jahnel (28).

