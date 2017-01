2017-01-17 05:43:00.0

IBES 2017 Dschungelcamp 2017, Tag 4: Mittelfinger, Flirt, Frauen am Steuer

Tag 4 im Dschungelcamp 2017: Der Flirt zwischen Honey und Gina-Lisa ging am Lagerfeuer in die nächste Runde. Wer alle nervte und wie die Dschungelprüfung lief, lesen Sie hier. Von Svenja Moller

Am vierten Tag des Dschungelcamps wurden die beiden Lager endlich zusammengeführt. Was an Tag 4 bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL sonst noch passiert ist, lesen Sie hier.

Dschungelcamp 2017: So lief die Dschungelprüfung

Es schien, als hätten die Dschungelcamp-Zuschauer sich wie jedes Jahr auf ein Opfer eingeschossen. Die Leidtragende jetzt war Kader Loth. Schon am Vortag war sie an ihre Grenzen gestoßen und hatte die Prüfung abgebrochen, jetzt musste sie im Duell gegen Sarah Joelle ran. Deren größte Sorge war ihr Outfit. Als sie dann in den nahezu komplett durchsichtigen Body geschlüpft war, konnte es endlich losgehen. Zur Unterstützung durften sich die Frauen im Spiel "der große Preis von Murwillumbah 2017" jeweils zwei Kandidaten aus ihrem Team aussuchen. Für Sarahs Team Base Camp traten so auch Markus und Marc, für das Team Snake Rock neben Kader Jens und Florian an.

Die Aufgabe: In Zusammenarbeit sollten die Teams die Dschungel-Cabrio-Buggys durch einen Parcours lenken und Sterne sammeln - ein Mitfahrer konnte nichts hören, einer durfte nicht sprechen, einer konnte nichts sehen. Das Team mit den meisten Sternen gewinnt. Die beiden Frauen stellten sich am Steuer nicht besonders geschickt an und am Ende ging Kaders Team Snake Rock mal wieder leer aus. Das Team Base Camp ergatterte immerhin vier Sterne.

Der Aufreger heute im Dschungelcamp

Tiefe Blicke, Komplimente und sanfte Berührungen: Der Flirt zwischen Gina-Lisa und Honey ging in die nächste Runde. Die Ex-GNTM-Kandidatin war sichtlich aus dem Häuschen als sie von Honeys Studienabschluss erfuhr: "Wahnsinn, du bist der wahre Bachlelor." Später gestand Gina-Lisa dann sogar: "Ich mag ihn so sehr. Ich hab den echt lieb." Auch Honey schien nicht abgeneigt: "Es macht Spaß, mit ihr Zeit zu verbringen."

Dieser Dschungelcamp-Kandidat fiel auf

Mal wieder war es Hanka, die besonders (negativ) auffiel. Ihr ununterbrochenes Gequatsche ging ihren Mitstreiter schon das ein oder andere Mal auf die Nerven, jetzt traf es Kader. Die Arme war nach ihrer Nominierung zur Dschungelprüfung schon mit den Nerven am Ende, dann kam auch noch Hanka an und machte ihr Angst. Selbst nachdem die anderen Kandidaten Kader zur Hilfe eilten, hörte sie nicht damit auf und hüpft jubelnd durch das Camp, da sie nicht gewählt wurde. Im Dschungeltelefon macht Kader ihrem Ärger Luft: "Da zeig ich nur den Mittelfinger, ehrlich".

Was sonst noch war bei "Ich bin ein Star"

Heute war es dann endlich so weit: Die beiden Teams wurden zusammengelegt. Was dann folgte, war - wie auch nicht anders zu erwarten - Chaos. Wer schläft wo? Was passiert mit dem kurz zuvor gewonnen Essen? Bekommen nun alle die gleichen Shirts? Wo ist die Toilette? Markus gab den Reiseleiter und führte die neuen Mitbewohner durch das Base Camp. Die freudigste Entdeckung für Hanka war offensichtlich der Teich: "Hier habe ich auch ein Flüsschen, da freue ich mich aber" - da wird sie wohl die einzige sein.

Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Auch am vierten Tag musste noch keiner das Dschungelcamp 2017 verlassen.

Noch dabei sind somit: Hanka Rackwitz (47), Fräulein Menke (56), Kader Loth (44), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Jens Büchner (47), Alexander "Honey" Keen (34), Marc Terenzi (38), Gina-Lisa Lohfink (30), Markus Majowski (52), Nicole Mieth (26), Sarah Joelle Jahnel (28).

