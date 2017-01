2017-01-18 09:03:00.0

IBES 2016 Dschungelcamp 2017, Tag 5: Kader Loth leidet

Tag 5 im Dschungelcamp 2017: Kader Loth bleibt tapfer. Wer alle nervte, wer Hypochonder ist und wie die Dschungelprüfung lief, lesen Sie hier.

Am fünften Tag des Dschungelcamps musste Kader Loth erneut zur Prüfung. Was an Tag 5 bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL sonst noch passiert ist, lesen Sie hier.

Dschungelcamp 2017: So lief die Dschungelprüfung

Kader Loth. Immer wieder die kleine Kader Loth. Nur 1,57 Meter misst die gebürtige Berlinerin und war auch am Tag 5 im Dschungelcamp von RTL eine der Haupt-Protagonistinnen. Doch zuerst sehen die Zuschauer, wie die erste Nacht im gemeinsamen Camp der Bewohner lief. Dabei sehen die Zuschauer: schlafende Camp-Bewohner. Doch nicht alle ruhen. Hanka, Gina-Lisa Lohfink und Honey halten Nachtwache. Doch Hanka findet keine Ruhe und begafft die schlafenden Leidensgenossen im Schlaf.

Das Urteil von Lohfink über Hanka ist vernichtend: "Sie ist leider eine kranke Frau. Ich würde sie manchmal gerne in den Arm nehmen. Das ist ganz krass," sagt das It-Girl über die Leipzigerin. Als Therapeut für Hanka muss hingegen Schauspieler Majowski herhalten: "Ich habe ein Therapeutengesicht und irgendwie ein psychologisches Faible", sagt der Schauspieler über sich selbst. Vielleicht sind diese Qualifikationen ja der Grund, warum sich Hanka ihm gegenüber öffnet. "Die Wende hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen", so die Leipzigerin. Die Folgen sind bekannt: "Angststörungen, Hypochondire, das ganze Paket," bekennt Hanka.

Dann wurde es ernst für Kader Loth: Sie musste zur Prüfung namens "Down under". Schon vor der Prüfung beichtete sie ihre Versagensängste. Und auch die Bewohner äußerten, sie hätten den Glauben an Kader verloren. Nur Hanka und Marc machten klar: Sie schafft das.

Auf Loth warteten nun Schlangen, ein Varan und jede Menge Wasser. In vier Kammern warteten insgesamt zwölf Sterne. Und Kader Loth bleibt tapfer. In der ersten Kammer trotzt sie Schlangen, in der zweiten einem Varan. Sie bricht zwar unter wüsten Beschimpfungen an die Adresse der Moderatoren ("Scheisse, ich hasse Euch!") eine der Aufgaben ab - aber gibt nicht auf. In der Folge wird sie sogar von einer Schlange gebissen, doch sie macht weiter. Auch Zietlow und Hartwich erkennen das an und feuern Loth an ("Kader, Du machst das echt gut!"). Die Bilanz der tapferen Kader Loth: neun Sterne gewonnen, begeistert im Camp empfangen worden - und viel über sich selbst gelernt ("Ich hätte nicht gedacht, dass ichs durchziehe").

Ansonsnten: Honey ist eine Memme und Hypochonder dazu. Gina-Lisa steht trotzdem drauf und flirtet latent aber konsequent mit dem Challenge-Abbrecher.

Dieser Dschungelcamp-Kandidat fiel auf

Thomas Häßler nimmt am Dschungelcamp 2017 teil. So jedenfalls kann man es überall lesen und ab und an sieht man auch eine Aufnahme des Berliner Originals während der Sendung. Ansonsten ist bisher noch nicht aufgefallen, dass der Ex-Fußballer tatsächlich beim RTL-Spektakel in Australien mitmischt. Einmal hat er die Aufnahme von püriertem Fischmüll verweigert. Am Tag 5 hat er geraucht. Ansonsten kein "Icke". Nirgends. Nicht einmal die Zuschauer wollen ihn bei der nächsten Prüfung sehen. Weltmeister ist er, okay. Aber wird er mit dieser Taktik auch Dschungelcamp-Meister?

Was sonst noch war bei "Ich bin ein Star"

Kader Loth hat nen Job! Laut Recherchen der Bild-Zeitung verfügt sie zwar über keine Ausbildung. Doch sie hat wohl einen Anstellung. Am Lagerfeuer gesteht sie Malle-Jens und Marc Terenzi, dass sie sich ein berufliches Standbein als Sekretärin aufgebaut habe. Überraschend klar und ehrlich spricht sie darüber, wie vergänglich der Fernseh-Ruhm doch sei. Überraschend klare Worte einer Camp-Bewohnerin, die bisher kaum als besonders reflektiert aufgefallen war.

Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Auch am fünften Tag musste noch keiner das Dschungelcamp 2017 verlassen.

Noch dabei sind somit: Hanka Rackwitz (47), Fräulein Menke (56), Kader Loth (44), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Jens Büchner (47), Alexander "Honey" Keen (34), Marc Terenzi (38), Gina-Lisa Lohfink (30), Markus Majowski (52), Nicole Mieth (26), Sarah Joelle Jahnel (28).

