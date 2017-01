2017-01-20 06:12:00.0

IBES 2016 Dschungelcamp 2017, Tag 7: Fräulein Menke muss das Camp verlassen

Tag 7 im Dschungelcamp 2017 und der Wahnsinn nimmt seinen Lauf: Sarah Joelle meistert ihre erste Prüfung und der erste Kandidat muss das Dschungelcamp verlassen. Die Kurzkritik.

Am siebten Tag im Dschungelcamp konnte sich Sarah Joelle in der Dschungelprüfung im Schlachthaus mehr schlecht als recht beweisen. Außerdem macht Gina-Lisa erste Andeutungen, dass sie ohne Weiteres ein Liebes-Comeback mit Marc Terenzi eingehen würde. Funkt es etwa wieder zwischen den beiden? Außerdem musste der erste Kandidat gehen: Fräulein Menke verlässt das Dschungelcamp. Was am 7. Tag bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" bei RTL sonst noch passiert ist, lesen Sie hier.

Dschungelcamp 2017: So lief die Dschungelprüfung an Tag 7

Der siebte Tag im Dschungelcamp beginnt weinerlich und zwar- wer hätte es gedacht - weil Kader Loth Tränen vergießt: Nach einem bösen Traum von einem Schlangenbiss erwacht sie mit panischer Angst und dicken Krokodilstränen. Erinnerungen an den realen Schlangebiss ihrer Dschungelprüfung kamen hoch: Ob die Schlange wohl giftig war und Kader womöglich erst nach einem Monat sterben wird? Fragen über Fragen.

Aber schnell kam man im Dschungelcamp zu den wichtigen Dingen des Lebens: Hanka musste mal. Ganz dringend. Aber wie denn nur, wenn ständig jemand vor dem stillen Ort spaziert und raschelt und stört? Dann wäre da auch noch Hankas Keim-Phobie. Die Moderatoren kommentierten Hankas sanitären Erfolg letztlich trocken: "Ein kleiner Schiss für Hanka. Ein großer Schiss für die Menschheit."

Sarah Joelle hingegen zitterte derweil vor der Dschungelprüfung im "Schlachthaus". Innerhalb von zehn Minuten musste das TV-Sternchen in fünf Räumen und zwei Tunneln so viele der zwölf verfügbaren Sterne sammeln wie möglich. Dabei wühlte sie sich zunächst tapfer durch verrottete Lebensmittel, Ratten, Spinnen und klebrige Würmer. Erst als sie in einen Raum voller tierischen Innereien und einem blutigen Kuhkopf kam, stieß sie an ihre Grenzen: Eine Rechenaufgabe (2,5 kg + 2 Pfund - 350 g + etc.) müsste sie lösen, um den nächsten Stern zu bekommen. Wie ein trotziges Kind verließ Sarah Joelle mit einem lässigen "Ja, keine Ahnung, ich scheiß auf Mathe." den Raum. Doch schon bald war die Zeit um und Sarah Joelle zog mit sieben Sternen, aber dennoch geknickt von dannen. Im Camp schließlich erfuhren die Kandidaten den Grund für ihre plötzliche Traurigkeit. "So tote Tiere zu sehen macht mich wirklich fertig", schluchzte die Sängerin theatralisch. Hanka war sich sicher: Alles nur Show, um im Mittelpunkt zu stehen. Kracht es bald zwischen den beiden Frauen?

Dieser Dschungelcamp-Kandidat fiel auf

Während Florian, Kader und Hanka sich nicht damit identifizieren konnten, grölte der Rest der Campmitglieder freudig "La familia grande". Besonders Markus scheint geradezu auf zu blühen, wenn alle gemeinsam die neu gewonnene Freundschaft zwischen den Kandidaten besingen. "Das gemeinsame Singen und Rituale machen - ein bisschen, wie der Inbegriff 'Mensch' zu sein. Es kann nicht der Sinn des Lebens sein, für sich allein zu sein", sagt er mit einem seligen Lächeln auf den Lippen. Auch die anderen Kandidaten scheinen Markus erstmals richtig wahrzunehmen.

Was sonst noch war bei "Ich bin ein Star"

"Du kannst niemals wissen, was die Zukunft bringt" - das sagte Marc Terenzi über sich und Gina-Lisa. Ha! Wir hatten es bereits geahnt: Zwischen den beiden wird es noch funken. Eine gemeinsame Vergangenheit haben sie bereits. Ob es im Dschungel zu einem Liebes-Comeback kommt? Gina-Lisa wagt schon einmal den ersten Schritt: "Mir tut es so Leid, dass ich über die Jahre nicht für dich da war, Marc. Ich hab dich aber trotzdem so lieb." Marc war noch verhalten, Gina-Lisa plante vor der Dschungelkamera sicherheitshalber schon einmal für eine gemeinsame Zukunft: "Er wohnt in Frankfurt, ich in Hannover. Ich würde ohne zu überlegen sofort ins Auto steigen und zu ihm fahren."

Hanka tauschte während der Nachtwache mit Fräulein Menke außerdem Erfahrungen über frühere Drogen-Exzesse aus und erzähle von drei kleinen imaginären Neon-Igeln, die auf besagten Trips stets ihre treuen Begleiter waren. Auch ihre halbe Allgemeinbildung sei futsch durch die Drogen. Man könnte auch sagen: Der ganz normale Wahnsinn am siebten Tag im Dschungelcamp.

Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Noch dabei: Hanka Rackwitz (47), Kader Loth (44), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Jens Büchner (47), Alexander "Honey" Keen (34), Marc Terenzi (38), Gina-Lisa Lohfink (30), Markus Majowski (52), Nicole Mieth (26), Sarah Joelle Jahnel (28).

Ausgeschieden: Fräulein Menke (Tag 7)

