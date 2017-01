2017-01-21 00:07:16.0

IBES 2017 Dschungelcamp 2017, Tag 8: Sarah Joelle muss die Koffer packen

Neue Busenfreundinnen, Geständnisse und weiterhin kaum Sterne an Tag 8 im Dschungelcamp 2017: Welcher Camper in Kaders Beuteschema passt und wer gehen muss, lesen Sie hier.

Kader hat in Sarah Joelle an Tag 8 eine Busenfreundin gefunden. Das Gesprächsthema der beiden waren, wie nicht anders zu erwarten - nein, nicht Botox und Silikon - Männer. Welcher der Kandidaten in das Beuteschema der 44-Jährigen passt, war so nicht zu erwarten. Wie die Dschungelprüfung lief und was am 8. Tag bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" bei RTL sonst noch passiert ist, lesen Sie hier.

So lief die Dschungelprüfung

In der Hoffnung auf viele Sterne und somit reichlicht zu Essen hatten die Campbewohner Florian, Thomas, Marc, Markus und Honey zur Dschungekprüfung an Tag 8 geschickt. Angelehnt an die Spielshow "Ruck Zuck" musste die Männerrunde im Spiel "Ruck Schluck" der Reihe nach einen vorgegebenen Begriff dem jeweils nächsten Kandidaten erklären. Doch das war natürlich nicht alles. In gewohnter Dschungelmanier mussten die Camper vor dem Erklären einen nur wenig appetitlichen Shot trinken. Auf der Getränkekarte standen unter anderem pürierte Kotzfrucht, pürierter Schafshoden und Kuhurin.

Die Begriffe, die zu erklären waren, hätten den Bewohnern eigentlich bekannt vorkommen sollen - hätte man zumindest vermuten können. An den Begriffen "Sterne", "Dschungelprüfung" und "Känguruhoden" scheiterten die Kandidaten kläglich, lediglich bei "Roter Teppich" und "Silikon" konnten sie punkten. So war das Ergebnis am Ende eher ernüchternd: Nur drei von elf möglichen Sternen.

Der Aufreger heute im Dschungelcamp

Bisher hatte man nicht das Gefühl, dass Kader und Sarah Joelle im Camp noch Busenfreundinnen werden könnten, doch nun lagen sie zusammen in einer Hängematte und plauderten wie enge Vertraute. Kader offenbarte sogar, dass sie schon im Alter von nur 17 einen 40-Jährigen geheiratet hatte. Sie hätte sich früher immer in ältere, muskulöse Männer verliebt. Jetzt sieht ihr Beuteschema etwas anders aus, erzählte sie: Intellektuell, erfahren, witzig, mit Bäuchlein und mit Haaren.

"Ich mag behaarte Männer. Wie ein Affe. Das erregt in einem so viele Fantasien. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir hier wochenlang leben.", gestand die 44-Jährige. Intellektuell, Haare, Bäuchlein - muss sich da etwa jemand in Acht nehmen?

Dieser Dschungelcamp-Kandidat fiel auf

Schon vor dem Beginn des Dschungelcamps waren die Schulden von Camper Marc immer wieder ein Thema. Im Gespräch mit den andere Kandidaten machte er seinem Ärger Luft. Seine Ex-Freundin würde immer wieder behaupten, er bezahle nicht für ihr gemeinsames Kind, erzählte er. "Aber das ist Schwachsinn", behauptete der 38-Jährige. Schulden hat er wohl aber trotzdem. "Ich mache den Dschungel nur wegen des Geldes", sagte er. Nach dem Camp wolle er ein neues Leben beginnen.

Was sonst noch war bei "Ich bin ein Star"

Mit Fräulein Menke musste die erste Kandidatin am achten Tag das Dschungelcamp verlassen. Das ging den Bewohnern näher als man vermutet hätte. Vor allem Marc und Florian schien der Abschied nicht ganz leichtzufallen. "Ich denke, meine Mum is leaving", war die Reaktion des Sarah-Connor-Ex. Bei Florian flossen sogar ein paar Tränchen. Die Ex-Kandidatin habe ihn zu einer ganz besonderen Erkenntnis bewogen: "Sie ist der erste Mensch, der mir gezeigt hat, dass ich vor dem Älterwerden keine Angst haben muss" - besser spät als nie.

Auch Fräulein Menke selbst wäre lieber noch länger im Camp geblieben. Sie fühlte sich ganz schrecklich, wie sie selbst sagte. "Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Die werden mir alle fehlen. Ich bin schon traurig."

Welche Dschungelcamp-Kandidaten noch eine extra Aufgabe bekamen

RTL wollte offensichtlich dem Liebesglück von Gina-Lisa und Honey auf die Sprünge helfen und schickte die beiden gemeinsam los - mit Übernachtung abseits des Camps versteht sich. Bevor es losgehen konnte, parfümierte sich der Schönling erst einmal ordentlich ein. Aufgabe war es dann, in einen Behälter immer genug Wasser nachzupumpen, sodass dieser immer gefüllt bleibt.

Die beiden wussten wohl was von ihnen verlang war und gingen sofort in die Flirt-Offensive. Gina-Lisa sparte nicht an Komplimenten, Honey flüsterte ihr zärtlich ins Ohr. Doch das war dann auch schon alles. Die Nacht war vorüber, die Aufgabe geschafft und die beiden durften mit dem gewonnenen Straußenei zurück ins Camp.

Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Noch dabei: Hanka Rackwitz (47), Kader Loth (44), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Jens Büchner (47), Alexander "Honey" Keen (34), Marc Terenzi (38), Gina-Lisa Lohfink (30), Markus Majowski (52), Nicole Mieth (26).

Ausgeschieden: Fräulein Menke (Tag 7), Sarah Joelle Jahnel (Tag 8) sm

