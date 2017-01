2017-01-22 00:05:24.0

IBES 2017 Dschungelcamp 2017, Tag 9: Markus Majowski muss gehen

Panikattacke, Gezänk ums Essen und weiterhin kaum Sterne an Tag 9 im Dschungelcamp 2017: Welcher Camper in Kaders Beuteschema passt und wer gehen muss, lesen Sie hier.

Bei Hanka und Jens flogen die Fetzen, Jens kämpfte bei der Dschungelprüfung gegen seine Pfunde und Markus bekam eine Panikattacke in der Wildnis - und musste diesen dann auch verlassen. Wie die Dschungelprüfung lief und was am 9. Tag bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" bei RTL sonst noch passiert ist, lesen Sie hier.

So lief die Dschungelprüfung

Voll motiviert und in der Hoffnung auf ein ordentliches Essen (Eier mit Reis) schickten die Campbewohner Jens und Marc zur Dschungelprüfung an Tag 9. Da hingen sie erstmal in den Seilen: In schwindelerregender Höhe mussten auf Seilen über den Dschungel robben. Dabei mussten sie Sterne sammeln und sich zuwerfen. Doch die Seile drückten die Männer nicht nur an unangenehmen Stellen, Jens blieb sogar stecken: "Ich bin zu fett, ich hasse meine Fettsucht!", rief Jens Büchner und rutschte vom Seil. Die beiden sammelten in zehn Minuten zwei Sterne von möglichen zehn Sternen.

So war das Ergebnis am Ende eher ernüchternd: nur drei von zehn möglichen Sternen. Die Enttäuschung danach war groß: Jens entschuldigte sich vor der Kamera bei seiner Frau und seinen Kindern für sein Versagen und flüsterte ein "ich liebe euch" nach Deutschland.

Der Aufreger heute im Dschungelcamp

"Die kommen mit starken Frauen nicht klar", mutmaßte Hanka, als Jens sie zur Kochstelle rief. Mit Kader lästerte sie über das Macho-Gehabe der Männer am Feuer. Die Immobilienmaklerin ging auf Konfrontationskurs. Und Jens? Der fühlte sich provoziert und explodierte fast. Die missglückte Dschungelprüfung trug nicht unbedingt zu besserer Stimmung bei:

Als es dann an die sowieso schon spärlich bemessene Mahlzeit ging, bekamen sich die Bewohner in die Haare. Thomas unterstellte Hanka, zwei Löffel mehr vom Essen genommen zu haben als sie den anderen ausgeteilt hatte.

Hanka kündigte an, dass sie erst wenn sie ihre Periode hätte, richtig anstrengend sei. "Dann zieht euch warm an, das kündigt sich gerade an", drohte sie.

Dieser Dschungelcamp-Kandidat fiel auf

Sie ist zwar schon draußen, trotzdem sorgte Sarah-Joelle Jahnel immer noch für Aufsehen: "Viele gingen mir unheimlich auf den Wecker" sagte sie kurz vor Verlassen des Camps über ihre ehemaligen Dschungel-Mitbewohner. Immerhin war sie nur so kurz im Camp, dass sie den "Glücks-Tanga" ihrer Nacktmodel-Freundin Micaela Schäfer anziehen. Weil nackte Haut Einschaltquoten bringt, hat RTL ein Treffen der Busenfreundinnen im Hotel arrangiert: Mit viel Busen. Micaela bedeckte mit einem Hauch von nichts nur das Allernötigste, während die Freundinnen im Pool planschten und über die Dschungel-Bewohner lästerten.

Was sonst noch war bei "Ich bin ein Star"

Gina-Lisa und Honey kehrten nach einer schlaflosen Nacht von der "Schatzsuche" zurück - zwar mit "Straußenei" aber ohne das erwartete Techtelmechtel. Im Camp ging die Flirt-Offensive zwischen dem Schönling und Model weiter. Es bleibt spannend, ob zwischen den Turteltäubchen noch etwas laufen wird.

Aus dem Paar Kader und Markus wird so schnell wohl eher nichts:

Welche Dschungelcamp-Kandidaten noch eine extra Aufgabe bekamen

Kader und Markus mussten zur Schatzsuche in den Dschungel. Nachdem Kader doch gestanden hatte, dass Markus genau ihrem Typ Mann entspricht. Könnte Markus da widerstehen? Immerhin ist er verheiratet.

Kader versuchte, Wasserbomben in Löcher in die Wandlöcher hinter Markus zu werfen - dabei traf sie eher selten. Als Kader Markus nicht auf Anhieb von seinen Wand-Fesseln befreien konnte, bekam er Panik. Markus schlug um sich und wurde ganz blass. "Ich war das wehrlose Opfer einer wildgewordenen Frau", erklärte er seinen Ausraster später.

Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Noch dabei: Hanka Rackwitz (47), Kader Loth (44), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Jens Büchner (47), Alexander "Honey" Keen (34), Marc Terenzi (38), Gina-Lisa Lohfink (30), Markus Majowski (52), Nicole Mieth (26).

Ausgeschieden: Fräulein Menke (Tag 7), Sarah Joelle Jahnel (Tag 8) th

