2018-01-12 12:27:00.0

RTL "Dschungelcamp" 2018: Alle Promi-Kandidaten im Überblick

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft ab dem 19. Januar bei RTL. Wer sind die Promi-Kandidaten im "Dschungelcamp" 2018? Hier bekommen Sie eine Übersicht.

Beim "Dschungelcamp" 2018 werden wieder mehr oder wenige prominente Kandidaten dafür antreten zum Dschungelkönig gekrönt zu werden. Doch wer ist bei der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei? RTL hat inzwischen alle zwölf Teilnehmer bestätigt. Wir geben eine Übersicht über die Kandidaten:

"Dschungelcamp"-Kandidaten 2018: Teilnehmer von IBES

Giuliana Farfalla

Nicht nur ehemalige DSDS-Teilnehmer sind immer wieder im Dschungelcamp mit dabei, sondern auch Ex-Topmodel-Kandidatinnen. Dieses Jahr zieht es wieder eines von Heidi Klums "Mädchen" nach Down Under, das eine ganz besondere Geschichte hat: Giuliana Farfalla ist ein Transgender-Model. Bei GNTM hatte es nur für Platz elf gereicht. Hier lesen Sie ein Porträt.

Ansgar Brinkmann

Als Fußballer sorgte der "weiße Brasilianer" Ansgar Brinkmann immer wieder für Skandale. Die Flucht vor einer Alkoholkontrolle sowie diverse Verwicklungen in Straftaten brachten ihm auch den Spitznamen "Trinkmann" ein - und machten ihn noch beliebter. Von 1987 bis 2007 war Brinkmann als Profifußballer tätig, seit 2009 besitzt er eine A-Trainerlizenz.

David Friedrich

David Friedrich hat bei "Die Bachelorette" 2017 das Herz von Jessica Paszka gewinnen können. Bis Ende September sollen die beiden ein Paar gewesen sein, dann kam das Beziehungsaus. Mit seiner Band Eskimo Callboy hat David Friedrich immer wieder große Auftritte gehabt. Der Schlagzeuger will nach seinem Erfolg bei der "Bachelorette" nun auch das Dschungelcamp 2018 aufmischen.

Sydney Youngblood

Der US-amerikanische Soulsänger feierte vor allem Ende der 80er und zu Anfang der 90er Jahre kommerzielle Erfolge. Sein Künstlername "Youngblood" stammt von seiner indianischen Großmutter, die ihn als Kind so nannte. Mit 20 Jahren war er als Soldat der US Army nach Mannheim versetzt worden. Er blieb in Deutschland, bis sein Bruder 1997 verstarb. Er freut sich bereits auf die Herausforderungen des Dschungelcamps.

Sandra Steffl

Die Karriere der Münchner Schauspielerin Sandra Steffl begann mit Helmut Dietls Film "Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief." Sie arbeitet auch als Moderatorin und gründete 2004 "The Teaserettes", Deutschlands erste Burlesque-Comedy-Gruppe. Im Fernsehen war sie in mehreren TV-Produktionen zu sehen, etwa bei "Morden im Norden", "Edel & Starck" und im Tatort. Auch auf der Theaterbühne stand Sandra Steffl schon, etwa als "Geierwally" oder in "Grease".

Natascha Ochsenknecht

Natascha Ochsenknecht wird beim Dschungelcamp auf RTL dabei sein. Erfahrung damit, mit anderen Promis auf engstem Raum zu leben, hat sie immerhin schon. Bei "Promi Big Brother" 2016 hatte sie sich den Ruf der "Container-Mutti" erarbeitet - allerdings reichte es dabei nur für Platz 4. Für das Dschungelcamp kündigte sie an, dass ihr Tischmanieren wichtig seien.

Matthias Mangiapane

Wie ein Paradiesvogel schien Matthias Mangiapane im "Sommerhaus der Stars". Er hat bereits in mehreren Doku-Soaps mitgewirkt, so war er ab 2014 etwa in "Ab ins Beet!" und in mehreren Staffel von "Hot oder Schrott - die Allestester" aufgetreten.

Tina York

"Wir lassen uns das Singen nicht verbieten", sang Tina York 1974. Die Schwester von Schlagerstar Mary Roos hatte in den Siebzigerjahren musikalisch Erfolg, ganz 17 Mal trat sie bei Dieter Thomas Heck in der "ZDF-Hitparade" auf. Heute lebt die 63-Jährige in Berlin und macht immer noch Musik. Auch sie ist dieses Jahr im Dschungelcamp dabei.

Jenny Frankhauser

Auch Jenny Frankhauser wird bei IBES 2018 dabei sein. Die 25-Jährige ist die jüngere Halbschwester von Daniela Katzenberger - deren Mutter Iris Klein schon 2013 am Dschungelcamp teilgenommen hatte. Ihre Beweggründe zur Teilnahme laut RTL: "Ich gehe in den Dschungel, weil ich abnehmen will. Das ist für mich wie ein aufregendes Diät-Camp. Außerdem bin ich jung und brauche das Geld."

Tatjana Gsell

Tatjana Gsell wird ins Dschungelcamp 2018 einziehen. Für sie ist das kein einzigartiges Ereignis: Die 46-Jährige nahm bereits an "Big Brother", "Die Alm" und "Promi-Frauentausch" teil. 2006 wurde über sie und Ferfried Prinz von Hohenzollern eine Doku-Soap bei RTL II produziert. Richtig überraschend ist die Teilnahme am Dschungelcamp daher nicht.

Kattia Vides

Die 29 Jahre alte gebürtige Kolumbianerin warb beim "Bachelor" um das Herz von Sebastian Pannek und gehörte zu den letzten vier Kandidatinnen - bevor sie ohne Rose nach Hause musste. Dennoch wird Kattia Vides beim Dschungelcamp 2018 dabei sein. Sollte die "Liebe ihres Lebens" im australischen Camp dabei sein, würde sie eine Flirtoffensive starten, erklärte sie RTL.

Daniele Negroni

Daniele Negroni wurde bekannt, als er 2012 bei "Deutschland sucht den Superstar" den zweiten Platz belegte. 2018 wird er ins Dschungelcamp ziehen. In einem Interview mit Kukksi hatte er bereits ausgeplaudert, dass es eine Anfrage von RTL gab. Das Online-Magazin zitiert den 22-Jährigen außerdem so: "Es gibt keine Show auf der Welt, zu der ich lieber möchte, als das Dschungelcamp."

(AZ)