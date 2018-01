2018-01-25 21:54:00.0

IBES auf RTL "Dschungelcamp" 2018: Giuliana Farfalla ist raus aus dem Camp

Das "Dschungelcamp" 2018 hat nur noch elf Kandidaten. An Tag 6 hat Giuliana Farfalla freiwillig das Camp verlassen. Danach äußerte sie sich zu ihren Gründen.

25. Januar: Giuliana Farfalla verlässt das Dschungelcamp aus Langeweile

Die Verkündung kam wohl für die meisten Mitstreiter im australischen Dschungelcamp überraschend. "Ich bin nicht gut in sowas, deshalb halte ich es kurz: Ich gehe nach Hause", erklärte Giuliana Farfalla den anderen Kandidaten am Mittwoch.

Gründe dafür nannte sie in der Sendung nicht. Im Interview mit Focus.de sagte sie aber nach Verlassen des Camps: "Für mich hat sich das richtig angefühlt. Man fühlt sich wie im Käfig, überall sind Kameras und du darfst nicht raus." Sie habe gemerkt, dass sie doch nicht so stark sei, wie sie gedacht habe.

Ansonsten gab es wie üblich auch an Tag sechs eine Dschungelprüfung und wie üblich hatten sich die Zuschauer Matthias Mangiapane dafür ausgesucht. In einer an Seilen befestigten Rakete musste der Kandidat auf Sternenjagd gehen. Das gelang ihm recht gut und so konnte er mit sechs Stück ins Camp zurückkehren.

Ein paar Tränen gab es dann aber auch noch. Jenny Frankhauser bakam Tina Yorks schlechte Laune ab. Als die Halbschwester von Daniela Katzenberger sie bei der Nachtwache am Lagerfeuer auf ihre Schlafgewohnheiten anspricht, wird Tina sauer. Sie schlafe ja schließlich auch nicht mehr als andere Camper. Dann flossen auf einmal ihre Tränen.

24. Januar: Heute wird der erste Kandidat das "Dschungelcamp" verlassen. Wer ist es?

Am sechsten Tag im "Dschungelcamp" ist es soweit: Der erste Kandidat verlässt die australische Wildnis. Welcher Star heute Abend den legendären Satz: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sagen wird, hat RTL noch nicht bekannt gegeben. Nur so viel: Sydney Youngblood ist es nicht.

Matthias Mangiapane tritt heute Abend zu seiner sechsten Dschungelprüfung an: Er muss in der "Raumstation Murwillumbah" nach Sternen suchen. Zu seiner Prüfung wird der Kandidat blind geführt. Erst an der Raketenplattform wird ihm die Augenbinde abgenommen. Die Reaktion von Mangiapane: "Raumschiff Enterprise oder was wird hier gespielt?". An einem Stahlseil geht es für den "Dschungelcamp"-Kandidaten 30 Meter in die Tiefe. In der Mitte der Schlucht wartet das Raumschiff, in dem er nach Sternen suchen muss. Mit an Bord sind grüne Ameisen, Kakerlaken und Riesenmehlwürmer. Und dann wartet noch ein großer Sprung in die Tiefe auf den Kandidaten. Er hat dabei die Chance einen großen Stern im Wert von vier Sternen zu ergattern.

Tina York liefert sich während der Feuerwache mit Jenny Frankhauser einen Streit darüber, wer mehr schläft. Daneben steigt nach dem Zigarettenentzug der Leidensdruck der Raucher unter den "Dschungelcamp"-Kandidaten. Sydney Youngblood ist heiser und kann nicht mehr sprechen. Und Giuliana Farfalla überlegt das "Dschungelcamp" freiwillig zu verlassen. Natascha Ochsenknecht redet der Kandidatin ins Gewissen: "Ich finde es immer schwierig, wenn jemand freiwillig aufgibt. Du hast schon so viele Kämpfe mit dir geführt, da ist eigentlich das hier ein Klacks gegen." Das Transgender-Model erklärt daraufhin: "Ich will halt nicht erst am Boden liegen und dann sagen: Ich kann nicht mehr!". Ob sie das "Dschungelcamp" heute Abend freiwillig verlassen wird, oder doch die gesundheitlich angeschlagene Tina York?

"Dschungelcamp", Tag 5: "Und dafür saufe und fresse ich den ganzen Scheiß?!"

Tag Fünf im "Dschungelcamp" 2018 beginnt mit Beziehungs-Talk zwischen Giuliana Farfalla und Tatjana Gsell. Die einzige Beziehung des Models scheiterte offenbar auch daran, dass sie keine Kinder bekommen kann. Etwas seichter ist das Thema bei Jenny und Sandra, Gesprächsthema hier: "Alle dachten, bei David und mir würde was laufen", so Jenny. Obwohl er gut aussehe, laufe da aber nicht mehr mit dem ehemaligen "Bachelorette"-Sieger.

Auch David diskutiert etwas später mit Giuliana am IBES-Lagerfeuer über Beziehungen: Ihm ist Ehrlichkeit von Anfang an wichtig, sie dagegen verschweigt ihre Geschlechtsumwandlung beim ersten Date. Aus den beiden wird also wohl kein Paar mehr im "Dschungelcamp" 2018. Sandra und Tina haben derweilen ein anderes Problem. Einer der IBES-Teilnehmer hat wohl die Toilette nicht getroffen - deswegen ist sie nun besonders eklig.

Zur Dschungelprüfung bei IBES 2018 steht zum fünften Mal in Folge Matthias Mangiapane auf der Matte. Natascha Ochsenknecht darf auch mitmachen. Diesmal stehen Jahrmarkt-Spiele auf dem Programm, durch die entschieden wird, was es als Essens-Challenge gibt. Kuh-Urin, Schweine-Anus auf Emu-Blut und Entenfüße-Schwimmhäute sollen von Natascha und Matthias verzehrt werden. Matthias holt vier Sterne, Natascha zwei. Sie kehren stolz zu ihren "Dschungelcamp"-Mitstreitern zurück.

Wegen diverser Regelverstöße im "Dschungelcamp" 2018 - barfuß oder ohne Begleitung herumlaufen, Interviews verweigern oder darüber erzählen - werden die Stars abgemahnt. Als Strafe bekommen die Raucher keine Zigaretten. Die Stimmung von Ansgar, Daniele und Sydney rutscht in den Keller. Auch Matthias ist entsetzt und kommentiert: "Und dafür saufe und fresse ich den ganzen Scheiß?!" Es hilft alles nichts - auch an Tag Sechs wird er es wieder sein, der in die Dschungelprüfung muss.

23. Januar: Tatjana Gsell und Tina York sprechen über ihre Magersucht

Auch am vierten Tag von IBES 2018 muss Matthias Mangiapane die Dschungelprüfung bestreiten. Er kommt wenig überraschend zu dem Schluss, dass er eine höhere Gage für das "Dschungelcamp" hätte aushandeln sollen. Doch diesmal scheitert er wenigstens nicht an der Prüfung, sondern holt immerhin fünf von zwölf Sternen und macht gute Miene zu bösem Spiel: "Ich freu' mich schon auf die nächste Prüfung!" Er wird auch wirklich wieder antreten müssen. An seiner Seite: Natascha Ochsenknecht.

Wer ist der oder die Schönste, Intelligenteste, Erfolgreichste im "Dschungelcamp" 2018? David Friedrich und Natascha Ochsenknecht können bei der Schatzsuche drei Schokoriegel ergattern, wenn ihre Einschätzung der IBES-Camp-Bewohner mit deren Selbsteinschätzung übereinstimmt. Der ein oder andere Kandidat kann da schon fast in Verzweiflung geraten.

Außerdem kommen dadurch wieder persönliche Lebenserfahrungen ins Gespräch: Tina York und Tatjana Gsell erzählen von den drastischen Folgen der Magersucht. Tina hat mit schlechten Knochen zu kämpfen, Tatjana erzählt davon, wie erschöpft sie sich dadurch gefühlt hat. Doch es wäre nicht das "Dschungelcamp", wenn nicht schnell wieder zu den wichtigen Themen umgeschwenkt würde: "Aber ich seh' noch gut aus, oder?", fragt Tatjana.

Doch es gibt auch lustige Momente für die Camper. Kattia Vides und Daniele Negroni haben Nachtwache an Tag Vier im "Dschungelcamp". Am Lagerfeuer kommen sie ins Gespräch über Danieles Karriere und seine Ex-Freundin. Doch während Daniele Kattia sein Herz ausschüttet, springt die auf einmal hoch und zieht ihre Hose hinunter. Offenbar hatte sich ein Krabbeltier in die Hose verirrt und Kattia gebissen. Daniele: "Das war jetzt der Kick des Abends!"

22. Januar: Giuliana erzählt am Lagerfeuer von ihren Operationen, Daniel macht Arschbombe

Ob das Karma ist? Nachdem sich Matthias Mangiapane an Tag 2 im "Dschungelcamp" 2018 lautstark über Mitstreiterin Jenny Frankhauser beschwert hat, weil sie die Prüfung nicht abschließen konnte, scheitert er an Tag 3 selbst. Denn diesmal sind manche der Unterwasserhöhlen mit Wasser geflutet. Nach dem ersten Untertauchen ist die Grenze für Matthias bereits erreicht, er ruft: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Matthias Mangiapane will nicht unter Wasser eingesperrt sein, das ist ihm zu beklemmend. Zurück im Camp beichtet er den anderen, dass er die Prüfung nicht antreten konnte. "Ich bin von mir enttäuscht, weil ich die anderen enttäuscht habe", so der 34-Jährige. Immerhin: Daniel Hartwich nimmt Sonja Zietlows "Na, Daniel, Arschbombe?" ernst und holt sich eine Abkühlung.

Doch nicht nur der Moderator geht am dritten Tag im "Dschungelcamp" 2018 baden. Auch die IBES-Damen und Ansgar Brinkmann springen ins kühle Nass. " Ich würde sagen, es läuft bei mir… Ich wollte gerade sagen, das glaubt mir zu Hause keiner, aber das sieht ja jeder", kommentiert Ansgar, dass er im Badesee von Kattia, Jenny, Sandra, Giuliana und Tatjana angetanzt wird. Natascha kommt schließlich auch dazu, doch sie ist nicht nur zur Dschungelcamp-Badeparty da: "Ich hätte nie gedacht, dass ich neben einem fremden Typen meinen Schlüpfer wasche."

Jenny stellt sich im Dschungelcamp als neuer Fan von Ansgar heraus. Obwohl er oft grimmig schaue, sei er doch ein lieber und ehrlicher Mensch. "Ansgar ist vom Charakter so wie ich, deshalb mag ich ihn so." Doch natürlich bleibt es nicht bei diesem Gesprächsthema. Stattdessen geht es weiter mit einem Gespräch über Giulianas Implantate. "Ich zeige dir meine, wenn du mir deine zeigst", so Jenny. Dann wird noch über den Schnitt gefachsimpelt, der jeweils angewandt wurde. Später am Lagerfeuer gesteht Giuliana: "Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen!" Sie erzählt von ihrem Weg und ihren Operationen und erntet dabei viel Mitgefühl von ihren Dschungelcamp-Kollegen. Natascha Ochsenknecht bietet sogar an, in Zukunft zu Hilfe zu eilen, wenn Giuliana Farfalla belästigt wird.

21. Januar: Jenny Frankhauser und Matthias Mangiapane vermasseln die Dschungelprüfung

Am Tag zwei im "Dschungelcamp" 2018 haben sich die Kandidaten besser kennengelernt und auch über schwierige Phasen ihrer Vergangenheit geredet. So erzählte Kattia Vides unter Tränen vom Tod ihres Ex-Mannes.

Streit gab es nach der zweiten Dschungelprüfung: Jenny Frankhauser und Matthias Mangiapane haben die Aufgabe durchgezogen und doch nicht gewonnen. Bei der Prüfung "Termi(e)ten, Kaufen, Wohnen" mussten sie Sterne in einem Termiten-Bau finden. Zuerst war Matthias Mangiapane dran, der Jenny Frankhauser mit Schlüsseln befreien musste - was er auch schaffte.

Jenny Frankhauser sollte nun den Termiten-Bau schnellstmöglich verlassen, da die vorgegebene Zeit von zehn Minuten fast abgelaufen war. Doch die Katzenberger-Schwester suchte zuerst noch die anderen Sterne und fand dann den Ausgang nicht mehr. Da sie zu spät rauskam, war die Dschungelprüfung gescheitert - und die hart erkämpfen Sterne verloren. Kein Essen als Belohnung, schlechte Stimmung - es könnte besser laufen für die Dschungelcamper.

Zudem kullerten jede Menge Tränen. Angefangen bei Sänger Sydney Youngblood, der sich vor der RTL-Kamera daran erinnerte: "Ich habe meine Frau verlassen, ohne Tschüss zu sagen. Ich hatte keine Chance, sie in den Arm zu nehmen. Ich fühle mich schlecht." Auch die 29-jährige Kattia Vides gehört zu der Fraktion der nah am Wasser gebauten "Dschungelcamp"-Kandidaten. Die Kolumbianerin dachte laut an ihren Ex-Freund, mit dem sie nach Deutschland auswanderte. Als sie von der Trennung sprach, nach der sie in Deutschland blieb, rannen auch bei ihr die Tränen. Und dann weinte auch noch das Ex-Model Tatjana Gsell.

20. Januar: Kandidaten kämpfen sich per Fallschirmsprung, Bootsfahrt und Bungee Jumping ins Dschungelcamp

Mit dem Einzug der Kandidaten ist am Freitag das "Dschungelcamp" 2018 gestartet. Manche kamen per Fallschirmsprung an, andere per Boot und Daniele Negroni, Giuliana Farfalla, Sandra Steffl und David Friedrich mussten sich beim Bungee Jumping nachts ins Nichts fallen lassen.

Danach ging es ruhiger mit der ersten Dschungelprüfung weiter: Die Kandidaten mussten auf die Schulbank - auf der einige eklige Aufgaben warteten. Ansgar Brinkmann und Matthias Mangiapane beispielsweise zählten lebende Tiere in ihrem Mund.

19. Januar: Die Promi-Kandidaten sind unterwegs ins Camp

Heute geht es mit der ersten Folge der neuen Staffel "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" auf RTL los. Vorab berichtet eine Korrespondentin aus Australien bereits von der ersten Vorab-Herausforderung für die Kandidaten: der Einzug ins "Dschungelcamp" 2018.

Bei Guten Morgen Deutschland wird klar: Gemütlich wird es auf keinen Fall. "Zu Wasser, zu Land, in der Luft" - viele (Um)Wege führen ins Camp. Dabei soll es besonders einer Promi-Kandidatin schwer fallen: Tina York.

Inwiefern die einfache Paddel-Bootsfahrt zu einem Trauma wird - auf die Antwort müssen wir wohl noch bis heute Abend, 21:15 Uhr, warten.

18. Januar: Knistert es bald im Dschungel? Ansgar Brinkmann träumt schon von Sex mit Kattia Vides

Der Bild hatte Dschungelcamp-Kandidat und Ex-Fußballer Brinkmann kürzlich seine Freude über den Einzug der Mitcamperin Kattia Vides erklärt: "Ich glaube, das Erste, was ich zu ihr sagen werde, ist: Können wir bitte erst miteinander schlafen und dann reden. Ich glaube, das ist entspannter."

Nun äußerte sich die Angesprochene selbst in der Bild zu dieser Ansage. Die aus Kolumbien stammende Vides ist gespannt, wie sich Brinkmann im Camp gegenüber ihr verhalten wird. Klar stellt sie schon mal: "Er kann schön weiterträumen, denn wenn er so eine Frau wie mich haben will, muss er mich richtig erobern." Prinzipiell hat die 29-Jährige als Single aber nichts dagegen, im Dschungelcamp die Liebe ihres Lebens zu finden. Beim "Bachelor" ist sie ja bereits gescheitert, aber vielleicht hat sie in Australien mehr Erfolg.

17. Januar: Der Countdown für die "Dschungelcamp"-Kandidaten läuft

Am Freitag startet "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf RTL. Mittlerweile sind alle "Dschungelcamp"-Kandidaten in Australien gelandet. Der Sender hat die Promis vor ihrem Abflug gefragt, wie wichtig Ihnen ihr äußeres Erscheinungsbild ist. Das Ansgar Brinkmann, Sydney Youngblood und David Friedrich relativ egal ist, wie sie im Dschungel aussehen, überrascht wenig.

Spannend wird es dagegen bei den Antworten der Frauen. Während Natascha Ochsenknecht, Tatjana Gsell und Jenny Frankhauser ihr Aussehen nicht so wichtig ist, gesteht Tina York: "Jetzt bin ich ein bisschen eitler geworden". Auch Giuliana Farfalla gibt zu, dass sie eher zu Eitelkeit neigt. Doch schließlich finden sich auch zwei männliche Kandidaten, die viel Wert auf ihr Äußeres legen: Matthias Mangiapane und Daniele Negroni.

Eitel oder scheiss drauf? Welcher #IBES-Camper legt auch im Dschungel Wert auf sein Äußeres? Und wer bezeichnet sich als impulsiv? Wir haben es für euch herausgefunden! pic.twitter.com/BwZwv0fceA — RTL.de (@RTLde) 17. Januar 2018

16. Januar: Neue Regeln im "Dschungelcamp"?

Im australischen Dschungel herrschen offenbar neue Regeln. Wie die Bild erfahren haben will, gibt es einige Änderungen in Staffel 10 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Die zwölf Kandidaten sollen demnach in zwei Sechser-Teams geteilt werden - eine Premiere in der deutschen Ausgabe des Dschungelcamps. Zudem erhalten die Teams offenbar unterschiedliche Outfits. Der Bild zufolge soll das den Zuschauern helfen, die Teams zu unterscheiden. Die beiden Teams sollen dann bei Prüfungen gegeneinander antreten. Dabei soll es auch zu Stress-Szenarien kommen. Ein mögliches Szenario wäre beispielsweise, wenn ein Kandidat aus "Camp 2" mehr Kakerlaken isst als ein Kandidat aus "Camp 1", so gewinnt "Camp 2" alle Sterne für sich.

Die Kandidaten in den Teams sollen außerdem im Verlauf von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" unangekündigt wechseln. Sollten die einzelnen Gruppen zu klein werden, so ziehen die restlichen Kandidaten alle gemeinsam ins "Hauptcamp".

Auch RTL selbst hat zwei Neuheiten bekanntgegeben: In der neuen Staffel wird es zwei Dschungeltelefone und neue Sitzgelegenheiten geben. Beide Änderungen sollen den Camp-Bewohnern mehr Raum für private Gespräche geben. Lästereien scheinen hier vorprogrammiert.

13. Januar: Jenny Frankhauser disst ihre Halbschwester Daniela Katzenberger: "Ich brauche keine Katze"

Was will sie damit sagen? Im Intro zum Dschungelcamp wirft Jenny Frankhauser, die Halbschwester von Daniela Katzenberger, eine Stoffkatze weg. Im Interview mit RTL erklärt die 25-Jährige: "Das Statement ist, dass ich keine Katze brauche, um jemand zu sein."

Zwischen den Halbschwestern herrscht seit fast einem Jahr Funkstille. "Wir haben komplett gar keinen Kontakt", sagt Jenny. "Ich bin leider ein sehr nachtragender, sturer Mensch", sagt sie. Im Dschungelcamp möchte sie zeigen, dass sie kein schlechter Mensch ist - wie das in den Medien dargestellt werde.

Dschungelcamp-Kandidaten 2018 Musiker David Friedrich Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Kandidat Matthias Mangiapane will im Dschungelcamp (fast) alles mitmachen - nur bitte nicht nackt duschen

Dschungelcamp-Kandidat Matthias Mangiapane ist schon ganz heiß auf die Sendung, wie er im Interview mit RTL verrrät. Er wolle jede Prüfung wagen, aber ein No-Go gebe es für ihn: nackt Duschen. Trotzdem könnten sich die Zuschauer auf interessante Szenen aus der Dschungeldusche freuen. "Lasst euch mal überraschen, was ich für ein schickes Badeoutfit habe", sagt er.

Mangiapane, der durch verschiedene Reality-Shows bekannt wurde, geht davon aus, die meisten Prüfungen absolvieren zu müssen. "Ich habe da Bock drauf. Es wäre ja blöd, wenn ich nur im Camp sitzen und Däumchen drehen würde", sagt er - noch. Selbst was Essensprüfungen angeht, gibt er sich mutig: " Ich finde es ganz interessant, wenn die Fischabfälle runterkommen." Es wird sich zeigen, wie lange er noch so denkt.

12. Januar: RTL veröffentlicht die zwölf Promi-Kandidaten des Dschungelcamps 2018

Nachdem Transgender-Model Giuliana Farfalla bereits am Dienstag als Dschungelcamp-Kandidatin bestätigt worden war, hat RTL nun alle Teilnehmer bestätigt. Neben der ehemaligen Topmodel-Kandidatin werden Sandra Steffl, Natascha Ochsenknecht, Tina York, Jenny Frankhauser, Kattia Vides und Tatjana Gsell für IBES ins australische Outback gehen. Die männlichen Promis im Dschungelcamp 2018 sind David Friedrich, Ansgar Brinkmann, Daniele Negroni, Sydney Youngblood und Matthias Mangiapane. Alle Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2018 stellen wir Ihnen hier vor.

11. Januar: RTL verrät die Luxusartikel der Promis. Aber welcher gehört zum wem?

Jedes Jahr dürfen die Kandidaten zwei "Luxusartikel" mit in das Dschungelcamp nehmen. RTL hat bereits eine kleine Auswahl der Promis veröffentlicht, es steht allerdings nicht fest, welcher Artikel zu wem gehört. Folgende Gegenstände nehmen die Teilnehmer mit nach Australien: Einen Make-Up Schwamm, Conditioner, ein Nackenkissen, ein Longboard, eine Schlafmaske, eine Klobrille, ein Lippenstift, zwei Mal Make-Up, Feuchtes Toilettenpapier, ein Pareo und ein Kissen. Mark Terenzi, der Dschungelkönig von letztem Jahr, hat sich Ohrstöpsel und ein Fitness-Band mit ins Camp genommen.

9. Januar: Giuliana Farfalla ist als erste Dschungelcamp-Kandidatin bestätigt

Anderthalb Wochen vor dem Start vom "Dschungelcamp" 2018 bricht RTL das Schweigen zu den Kandidaten: Giuliana Farfalla wurde als erste Teilnehmerin offiziell bestätigt. Das Transgender-Model wurde durch die Sendung "Germany’s Next Topmodel" bekannt.

Kurz vor dem Start von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zeigt sich die 21-Jährige auch in der aktuellen Playboy-Ausgabe. Sie ist die erste Transfrau überhaupt auf dem Cover des Magazins.

Dschungelcamp 2018: Kandidaten müssen Mörder-Hitze aushalten

Das Dschungelcamp von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" befindet sich in Australien, wo derzeit hohe Temperaturen herrschen. Am Wochenende sind in Sydney 50 Grad gemessen worden. Teilweise soll sogar der Asphalt auf dem Highway geschmolzen sein, weil es so heiß wurde. Die australischen Behörden haben deshalb dazu geraten, stets in den Häusern zu bleiben - was also erwartet die deutschen Promis, die im Dschungelcamp 2018 ständig unter freiem Himmel sind?

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll ein Sprecher von RTL angekündigt haben, dass die Camp-Bewohner keine Sonderbehandlung aufgrund der Hitze erfahren werden. Es gebe Wasser und Schatten. Immerhin: Das Dschungelcamp befindet sich etwa 800 Kilometer von Sydney entfernt. Dennoch könnte sich die Hitzewelle ausbreiten und die Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit lebensgefährlicher Hitze konfrontieren. Gerade älteren Teilnehmern des Dschungelcamp 2018 könnten die hohen Temperaturen zu schaffen machen.

29. Dezember: Wird es langweiliger? RTL plant offenbar neue Regeln für IBES

Nicht nur die möglichen Kandidaten für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sind ein großes Geheimnis - auch über mögliche Regeländerungen für das Dschungelcamp 2018 wird spekuliert. Wie auch bei einigen Gerüchten im Hinblick auf die Teilnehmer der aktuellen Staffel von IBES hat nun Bild angekündigt, dass RTL die Regeln für die ersten Tage im Dschungelcamp geändert habe.

Demnach soll das Dschungelcamp zu Beginn nicht wie in den letzten Jahren bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in zwei Camps aufgeteilt werden. Sollte dieses Gerücht stimmen, dürfen Zuschauer gespannt sein, wie sich das auf die Dynamik im Dschungelcamp auswirkt. Durch die Aufteilung zu Beginn hatten sich in früheren Staffeln immer wieder erste Allianzen gebildet, deren Halt im späteren Verlauf - mit allen Teilnehmern also - ausgiebig getestet wurde.

26. Dezember: RTL bringt Trailer zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Als eine Art Weihnachtsgeschenk hat RTL nun einen ersten Trailer zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" veröffentlicht. In dem kurzen Teaser gönnen sich die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich edle Lebensmittel und kaufen den Kandidaten "nur eine halbe Ration" Bohnen und Reis. Auch päckchenweise Kakerlaken füllen die beiden mit den Worten "da werden unsere Promis lange knabbern" in ihre Einkaufwägen.

22. Dezember: Alle Sendetermine von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" stehen fest

Die zwölfte Staffel von IBES startet am 19. Januar. Auch 2018 stellen sich Promis im Dschungelcamp wieder ekligen Herausforderungen. RTL hat nun alle Sendetermine veröffentlicht.

19.01.18 um 21:15 - Folge 1

20.01.18 um 22:15 - Folge 2

21.01.18 um 22:10 - Folge 3

22.01.18 um 22:15 - Folge 4

23.01.18 um 22:15 - Folge 5

24.01.18 um 22:15 - Folge 6

25.01.18 um 22:15 - Folge 7

26.01.18 um 22:15 - Folge 8

27.01.18 um 22:15 - Folge 9

28.01.18 um 22:10 - Folge 10

29.01.18 um 22:15 - Folge 11

30.01.18 um 22:15 - Folge 12

31.01.18 um 22:15 - Folge 13

01.02.18 um 22:15 - Folge 14

02.02.18 um 22:15 - Folge 15

03.02.18 um 22:15 - Das große Finale

04.02.18 um 20:15 - Das große Wiedersehen

19. Dezember: RTL meldet den Start-Termin von IBES

Am Freitag, den 19. Januar, schickt RTL wieder zwölf Promis in den australischen Dschungel. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich berichten dann wieder täglich live. Das teilte der Sender heute mit.

Die erste Folge wird ab 21.15 Uhr ausgestrahlt. Danach beginnt "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" immer um 22.15 Uhr. Das Finale findet am Samstag, dem 3. Februar, statt. Ein Tag später wird "Das große Wiedersehen" gefeiert.

15. Dezember: Sind dies die vermutlich letzten drei Kandidaten?

Schon seit Wochen wird spekuliert, welche Promis im kommenden Januar in das "Dschungelcamp" ziehen und als Kandidaten bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilnehmen könnten. Nun hat Bild erneut Gerüchte ins Rollen gebracht. Demnach sollen im Januar unter anderem Sänger Sydney Youngblood (57), der ehemalige Fußballer Ansgar Brinkmann (48) und die Schauspielerin Sandra Steffl (47) um die Dschungel-Krone kämpfen.

Damit gibt es nun zwölf als Kandidaten heiß gehandelte Promis, die womöglich bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilnehmen könnten. Neben Sandra Steffl, Ansgar Brinkmann und Sydney Youngblood sollen folgende Prominenten im "Dschungelcamp" dabei sein:

David Friedrich, Ex-"Bachelorette"-Kandidat

Natascha Ochsenknecht, Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht

Matthias Mangiapane, Doku-Soap-Darsteller

Tina York, Schlagersängerin

Kattia Vides, Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin

Jenny Frankhauser, Schlagersängerin und Halbschwester von Daniela Katzenberger

Tatjana Gsell, Model

Daniele Negroni, Sänger

14. Dezember: Sendestart für das Dschungelcamp: Vermutlich der 19. Januar 2018

Ursprünglich sollte die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am 13. Januar 2018 in eine neue Runde starten. Doch schon Ende November war bekannt geworden, dass der Sendestart wohl verzögert werden muss, weil zu diesem Zeitpunkt noch die britische Variante der Sendung im australischen Dschungel aufgezeichnet wird. Jetzt gibt es Medienberichte, die einen neuen möglichen Start-Termin ansetzen.

Auf der offiziellen RTL-Seite von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gibt es zwar noch gar keine Informationen zum "Dschungelcamp" 2018, allerdings berichten mehrere Medien davon, dass die neue Staffel am Freitag, 19. Januar 2018, ins Fernsehen kommen soll. Die erste Folge soll demnach um 21.15 Uhr ausgestrahlt werden.

6. Dezember: Lehrerin hat die Schule geschwänzt - Dschungelcamp war wichtiger

Die Mutter der RTL-Dschungelcamp-Teilnehmerin Nathalie Volk (20) wird im kommenden Frühjahr erneut vor Gericht stehen. Die Lehrerin war trotz Krankschreibung mit zu den Dreharbeiten nach Australien gereist. Das Landgericht Lüneburg wird sich vom 22. Februar an in zweiter Instanz mit dem Fall beschäftigen, wie ein Sprecher mitteilte. Bis zum 6. März seien drei Termine angesetzt.

Das Amtsgericht Soltau hatte die Pädagogin im März zu einer Geldstrafe von fast 10.000 Euro verurteilt, zu 140 Tagessätzen von je 70 Euro. Die Verteidigung legte Berufung ein. Der Rechtsanwalt der Lehrerin betonte, seine Mandantin sei tatsächlich erkrankt gewesen.

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg wirft der Mutter von Nathalie Volk aus Soltau den "Gebrauch eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses" vor. Sie geht davon aus, dass die 48-Jährige das Attest durch falsche Angaben bekommen hat. Zuvor hatte die Pädagogin vergeblich einen Antrag auf Urlaub eingereicht. Ihre Tochter hatte im Januar 2016 an der zehnten Staffel der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilgenommen.

Die Landesschulbehörde hatte die Lehrerin im Januar 2017 vom Dienst suspendiert. Zum Prozess war es gekommen, weil die Lehrerin einen Strafbefehl über 7000 Euro nicht akzeptierte, den sie zuerst erhalten hatte.

5. Dezember: Giftschlangen im Dschungelcamp?

Wie die britische Zeitung Express online berichtet, wurden in der vergangenen Woche im australischen "Dschungelcamp" acht Schlangen gefunden. Dr. Bob soll während der Ausstrahlung der britischen Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gesagt haben, dass die Schlangen sich in der Nähe der Promis befunden haben. Mittlerweile habe man fünf der Schlangen in den Verstecken der Kameramänner geschnappt, drei seien noch im Dach versteckt, zitiert die Zeitung Robert "Bob" McCarron.

Wie The Sun weiter ausführt, waren die Moderatoren von Dr. Bobs Schilderungen geschockt. Dieser erklärt in einem Videoausschnitt, meist fänden sie im Lager die sogenannte Rauschuppenotter, deren Gift seinen Schilderungen zufolge ausreichen würde, um zwölf Menschen zu töten. Mit schriller Stimme antwortet Scarlett Moffatt: "Das sind alle Campteilnehmer!".

Der Aufzeichnung der deutschen Ausgabe von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" steht wohl trotz der Giftschlangen nichts im Weg. "Wir kontrollieren 24 Stunden am Tag die Sicherheit in diesem Camp", zitiert der Express Dr. Bob.

30. November: "Dschungeltalk" läuft direkt nach der Liveshow

RTL weitetet bei der zwölften Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" seine Berichterstattung aus. Wie der Sender jetzt berichtete, wird es 2018 immer direkt nach der Dschungelcamp-Liveshow bei RTLplus einen "Dschungeltalk" geben. Angela Finger-Erben meldet sich dann täglich live aus Köln bei RTLplus - und zeitgleich bei RTL.de und live im Stream bei TV NOW. Gesprächspartner seien dann "ehemalige Dschungel-Kandidaten, Angehörige und die prominentesten Fans".

27. November: Dschungelcamp 2018 - Verzögerter Sendestart?

Das Dschungelcamp 2018 könnte einem Bericht der Bild zufolge etwas später an den Start gehen als in den vergangenen Jahren. Zwar sind die Sendetermine von RTL bislang nicht bestätigt; allerdings meldet das Blatt, dass das Camp im australischen Dschungel zum eigentlich geplanten Sendestart noch besetzt ist. Denn vor den deutschen Dschungelcampern seien erst noch die britischen Kandidaten im Lager. Daher sei ein Einzug des deutschen Teams am 13. Januar noch nicht möglich. Brexit also mal andersrum, mit typisch englischem "Queuing".

Ob es zum Start der neuen Dschungelcamp-Staffel noch andere Änderungen - etwa die Regeln - gibt, ist bislang nicht bekannt. Klar dürfte sein, dass die Kandidaten auch 2018 wieder jede Menge Dschungelprüfungen bestehen müssen, um die Chance zu haben, Ende Januar Dschungelkönigin oder Dschungelkönig zu werden.

Vergangenes Jahr hatte sich Marc Terenzi – Amerikaner, Ex-Boyband-Mitglied, Ex-Mann von Sängerin Sarah Connor – den Titel RTL-Dschungelkönig geholt. 7,72 Millionen Zuschauer sahen das Live-Finale. Das war auch der höchste Wert der gesamten Staffel. Der Staffelschnitt des Dschungelcamps lag dieses Jahr bei 6,71 Millionen Zuschauern (28,0 Prozent).

23. November: Über mögliche Teilnehmer wird lebhaft spekuliert

Auch wenn der genaue Sendetermin noch nicht feststeht: Im Januar 2018 wird ein Millionenpublikum zwei Wochen lang beobachten, wie sich die 12 Kandidaten im Dschungel schlagen.

Sicher ist, dass sich das Moderatorenduo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich auch 2018 wieder mit frechen Sprüchen melden wird. Die beiden stehen seit 2013 gemeinsam in Australien vor der Kamera.

RTL hüllt sich weiter in Schweigen bezüglich der Bestätigung möglicher Kandidaten. Die Abendzeitung München spekuliert mit einigen neuen Namen, darunter auch: Giuliana Farfalla (GNTM) - das Transgender-Model versuchte sich bereits bei Germanys Next Top Model, aber scheiterte an Heidi Klum.

16. November: Dschungelcamp-Start durch Giftspinnen verzögert

Bevor im Januar die deutschen Promis ins Dschungelcamp 2018 ziehen, soll am selben Ort in der kommenden Woche eigentlich der Dreh für die britische Ausgabe "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here“ starten. Doch laut Medienberichten gibt es ein Problem: Die Sydney-Trichternetzspinne soll sich auf dem Gebiet eingenistet haben. Diese Spinne sei so giftig, dass sie auch für Menschen Lebensgefahr bedeuten könne.

Die Produzenten der britischen Serie sollen laut den Berichten Experten engagiert haben, die sich um die Spinnen kümmern. Ob die Plage auch Auswirkungen auf das deutsche Dschungelcamp haben könnte, ist bislang unklar. RTL hat sich nicht dazu geäußert.

13. November: Dschungelcamp 2018 startet im Januar: Diese Teilnehmer könnten dabei sein

Auch im Januar 2018 wird es wieder ein Dschungelcamp geben, über das wir hier in unserem News-Blog berichten. Die Kandidaten wird RTL erst kurz vor dem Start enthüllen. Laut der zur Sendung üblicherweise gut informierten Bild und anderen Medien sollen aber schon einige Namen feststehen. Diese angeblichen Teilnehmer werden bisher genannt:

David Friedrich, Ex-"Bachelorette"-Kandidat

Natascha Ochsenknecht, Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht

Matthias Mangiapane, Doku-Soap-Darsteller

Tina York, Schlagersängerin

Kattia Vides, Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin

Jenny Frankhauser, Schlagersängerin und Halbschwester von Daniela Katzenberger

Tatjana Gsell, Model

Daniele Negroni, Sänger

