2017-02-12 10:41:32.0

IBES 2017 Dschungelcamp: Hanka schockiert Ex-Kandidaten mit Geständnis

Zum ersten Mal nach dem Dschungelcamp trafen sich die Ex-Kandidaten wieder. Hanka schockte mit einem Geständnis, Honey hat große Pläne und Florian trifft seinen Bruder.

Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel" trafen sich die ehemaligen Bewohner des Dschungelcamps erstmals außerhalb von Australien wieder. Was die Ex-Kandidaten besonders beschäftigte: Hankas Ausflüge in den Dschungelbach. Als Honey die Bilder sah, war er sichtlich schockiert und auch Jens war nur wenig erfreut, als er sah, womit er sich im Camp gewaschen hatte. Fräulein Menke hingegen nahm es mit Humor: "Man weiß, dass Harnsäure sehr gesund für die Haut ist". Hankas Verteidigung fiel eher schwach aus: "Ich kann jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es vielleicht nie so war." Doch scheinbar war ihr die Aktion im Nachhinein doch etwas peinlich. Sie stehe ja gerne im Mittelpunkt, aber nicht mit Urinproblemen, lenkte sie ein.

Das sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2017 Gina-Lisa Lohfink (30) und Reality-TV-Teilnehmer Florian Wess (36). Foto: Andreas Arnold, dpa

Dschungelcamp Nachspiel: Honey hat große Pläne

Während sich Hanka noch mit ihrer Dschungelzeit beschäftigte hatte Honey schon große Pläne für die Zukunft - denn er spiele im Showbusiness künftig nur in der Champions League mit. "Wer weiß, vielleicht ist der amerikanische Markt das nächste Ziel", verriet der GNTM-Ex. Sollte das eine Drohung sein?

IBES 2017: Florian trifft seinen Bruder

Das Wiedersehen von Florian und seinem Bruder, der ihm einen Brief in den Dschungel geschickt hatte, sollte der emotionale Höhepunkt der Sendung sein. Die Brüder hätten in den vergangenen Jahren kaum Kontakt zueinander gehabt, beide hätten Drogen genommen. Als Florian seinen Bruder Marius wiedertraf flossen Tränen. Der It-Boy freute sich, dass Marius nun wieder ein Teil seines Lebens ist. "Das ist High Class", jubelt Florian - mehr bleibt dazu nicht zu sagen. AZ