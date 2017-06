2017-06-27 21:41:28.0

New York Dutzende Verletzte durch entgleiste U-Bahn

34 Menschen mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden, nachdem eine U-Bahn in einem New Yorker Tunnel entgleiste. Eine Notbremse wurde aus ungeklärter Ursache gelöst.

Eine U-Bahn ist in einem Tunnel im New Yorker Bezirk Harlem entgleist und hat dabei Dutzende Menschen leicht verletzt. 34 Menschen würden wegen leichter Verletzungen behandelt, sagte Feuerwehrchef Dan Nigro nach dem Unfall vom Dienstag. Dabei war eine Notbremse aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Zug aktiviert worden, sagte Joe Lhota, Vorsitzender der Nahverkehrsbehörde MTA.

Unter den Passagieren brach Panik aus

Rund 800 Menschen blieben vorübergehend in diesem und weiteren Zügen stecken, die wegen des Unfalls gestoppt wurden. Etwa 500 von ihnen stiegen aus den Waggons auf die Gleise und verließen den Tunnel mit Hilfe von etwa 300 Feuerwehrleuten und Polizisten zu Fuß, sagte Nigro. Mit so vielen Menschen im dunklen Tunnel sei es ein "sehr schwieriger Einsatz" gewesen. Wann die Züge die Fahrt in Harlem im Norden Manhattans wieder aufnehmen konnten, war zunächst unklar.

ANZEIGE

Passagiere im entgleisten Zug berichteten von erschreckenden Szenen. "Alles spielte verrückt", sagte Keyvan Chamani etwa der "New York Times". Eine Tür seines Waggons habe sich nach Kollision mit der Tunnelwand gelöst, der Waggon habe sich mit Rauch gefüllt. Einige Passagiere hätten schlecht atmen können und seien in Panik geraten.

Dem MTA-Vorsitzenden Lhota zufolge brach ein kleines Feuer im Tunnel aus, weil Müll auf den Gleisen bei dem Unfall Feuer gefangen hatte. dpa