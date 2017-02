2017-02-01 15:50:00.0

News-Blog ESC 2017: So läuft der Vorentscheid "Unser Song 2017" ab

Der Eurovision Song Contest 2017 findet im Mai in Kiew statt. Der deutsche Kandidat wird vorher bei einem ESC-Vorentscheid bestimmt. Alle Infos gibt es hier im News-Blog.

Der ESC 2017 läuft vom 9. bis zum 13. Mai in Kiew.

Musiker aus 43 Ländern sind beim Eurovision Song Contest dabei.

Der deutsche Kandidat wird am 9. Februar bei einem Vorentscheid bestimmt.

ESC 2017: Alle News zum Eurovision Song Contest

Am 9. Februar treten Axel Maximilian Feige (28), Felicia Lu Kürbiß (21), Helene Nissen (20), Isabella "Levina" Lueen (25) und Yosefin Buohler (21) beim deutschen ESC-Vorentscheid "Unser Song 2017" an. Die Jury aus Lena, Tim Bendzko und Florian Silbereisen kommentiert die Auftritte - am Ende entscheiden aber allein die Zuschauer. Die Auswahl läuft dabei laut NDR in vier Runden ab:

1. Runde: In der ersten Runde singen die fünf Kandidaten einen Cover-Song. Das Publikum bestimmt, welche drei Musiker weiterkommen.

2. Runde: Die Kandidaten tragen den ersten von zwei möglichen ESC-Songs mit dem Namen "Perfect Life" vor. Zwei kommen in die dritte Runde.

3. Runde: Nun singen die beiden übrigen Musiker den zweiten möglichen ESC-Song "Wildfire". Das Publikum bestimmt, welches Lied in welcher Interpretation am besten ankommt.

Finale: Im Finale gibt es je nach vorheriger Abstimmung mehrere Möglichkeiten:

-ein Kandidat singt zwei Songs oder

-zwei Kandidaten singen zwei verschiedene Songs oder

-zwei Kandidaten singen denselben Song.

Am Ende stehen dann der deutsche ESC-Teilnehmer und das Lied fest.

31. Januar: Kiews Bürgermeister Klitschko erhält Schlüssel für Eurovision 2017

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Witali Klitschko, hat symbolisch den Schlüssel für die Austragung des Eurovision Song Contest (ESC) 2017 erhalten. «Musik vereint die Menschen - Städte, Länder, Kontinente. Und das ist heute besonders wichtig für die Ukraine», sagte der Ex-Boxweltmeister am Dienstag in Kiew. Die Ukrainerin Jamala hatte im vergangenen Jahr in Schweden mit dem Lied «1944» gewonnen.

Klitschko versicherte, dass sich Kiew auf höchstem Niveau vorbereiten werde. Die Dreimillionenstadt erwartet bis zu 20.000 Besucher, die für das Halbfinale und Finale im Mai nach Kiew kommen.

30. Januar: European Song Contest unter dem Motto "Vielfalt feiern"

«Celebrate Diversity» (Vielfalt feiern) wird das Motto des diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) im ukrainischen Kiew. Das berichtete die deutsche ESC-Webseite eurovision.de am Montag. «Celebrate Diversity» werde sich als Überschrift durch alle Bereiche des Ereignisses ziehen, wurde der federführende ukrainische Fernsehsender NTU zitiert. Die europäischen Musiker feierten bei dem Wettbewerb sowohl ihre Gemeinsamkeiten als auch ihre Eigenheiten.

«Der Slogan wird ergänzt durch ein Logo, das auf der traditionellen ukrainischen Perlenkette namens Namysto basiert», hieß es weiter. «Sie besteht aus vielen verschiedenen Perlen, jede mit eigenem Design als Ausdruck für Vielfalt und Individualität. In der Ukraine ist Namysto aber mehr als nur ein Schmuckstück: Es gilt als Schutzamulett und Symbol für Schönheit und Gesundheit.» Das diesjährige ESC-Finale wird am 13. Mai in Kiew gefeiert, nachdem im vergangenen Jahr die Ukrainerin Jamala in Stockholm mit dem Lied «1944» gewonnen hatte.

17. Januar: Wilhelm "Sadi" Richter zieht Kandidatur für ESC-Vorentscheid zurück

Gut drei Wochen vor dem deutschen Vorentscheid zum diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) hat der Sänger Wilhelm "Sadi" Richter seine Kandidatur zurückgezogen. Der 19-jährige Dortmunder begründete dies am Dienstag nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks (NDR) mit Medienberichten über juristische Probleme. Stattdessen wird nun die 21-jährige Kölnerin Yosefin Buohler als Kandidatin antreten.

6. Januar 2017: ESC 2017: Vorentscheid mit fünf Newcomern

Der NDR hat bekanntgegeben, welche Kandidaten es in den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) geschafft haben: Axel Maximilian Feige (28) aus Hamburg, Felicia Lu Kürbiß (21) aus Freilassing (Bayern), Helene Nissen (20) aus Hollingstedt (Schleswig-Holstein), Isabella «Levina» Lueen (25) aus Berlin und Wilhelm «Sadi» Richter (19) aus Dortmund. Sie werden am 9. Februar in einer live in der ARD ausgestrahlten Show gegeneinander antreten. Der Künstler mit den meisten Zuschauerstimmen wird Deutschland dann am 13. Mai beim ESC in Kiew vertreten.

Um am deutschen Vorentscheid teilzunehmen, konnten sich nach Angaben des federführenden NDR Nachwuchsmusiker per Video und bei zwei Castings bewerben. Die Auswahl habe dann eine Jury getroffen. Im vergangenen Jahr hatte Jamie-Lee Kriewitz Deutschland bei dem Gesangswettbewerb vertreten und landete mit ihrem Song «Ghost» nur auf dem letzten Platz.

Das ist der Eurovision Song Contest 1 von 14 vorherige Seite nächste Seite

Der ESC ist ein jährlicher Wettbewerb von Komponisten und Songschreibern.

Der erste Contest fand 1956 statt.

Bis 1992 war der Eurovision Song Contest unter dem Namen Grand Prix Eurovision de la Chanson bekannt.

Am Eurovision Song Contest dürfen alle Länder teilnehmen, die Mitglied der Europäischen Rundfunkunion sind.

Organisiert wird der Song Contest immer von dem Land, aus dem der Vorjahressieger kam.

Sieger wird, wer die meisten Punkte aus den teilnehmenden Ländern erhält.

Die meisten Siege beim Eurovision Song Contest konnte Irland für sich verbuchen - bis jetzt sieben.

Deutschland schaffte immerhin zwei Siege beim Eurovision Song Contest: Nicole gewann mit "Ein bisschen Frieden", Lena mit "Satellite".

Mit besonderem Interesse wird in Deutschland immer verfolgt, wie viele Punkte wir von unseren österreichischen Nachbarn bekommen haben. Umgekehrt ist es allerdings genauso.

Die Gruppe, die am häufigsten beim Grand Prix auftrat, war die Schweizer Formation Peter, Sue & Marc. Sie vertrat gleich viermal ihr Land.

Auch Deutschland schickte "Wiederholungstäter" an den Start. So traten Katja Ebstein und die Gruppe Wind jeweils dreimal für uns an. Lena Meyer-Landrut trat nach ihrem Sieg auch ein weiteres Mal an.

Die Interpreten beim Song Contest müssen mindestens 16 Jahre alt sein - und sie müssen live singen.

Einige Künstler schafften es durch den ESC zu Weltruhm. So natürlich die Gruppe ABBA, die 1974 mit dem Song Waterloo gewann.

31. Oktober: 43 Länder beim ESC

Am Eurovision Song Contest 2017 in der Ukraine nehmen 43 Länder teil. Nach einer einjährigen Pause seien im kommenden Jahr auch Portugal und Rumänien wieder beim ESC mit von der Partie, teilte die European Broadcasting Union am Montag in Genf mit. Die Halbfinale sollen am 9. und 11. Mai in Kiew stattfinden, das Finale steigt am 13. Mai.

Unter den Teilnehmern ist auch Russland, der einen Boykott erwogen hatte. Gegen viele russische Künstler besteht ein Einreiseverbot in die Ukraine, weil sie die russische Krim-Politik unterstützten. Die prowestliche Führung in Kiew hat gedroht, russische Künstler nicht einreisen zu lassen, wenn sie auf der Verbotsliste stehen.

14. September: Raab TV produziert Casting-Show zum ESC-Vorentscheid

Raab TV produziert eine Casting-Show für die ARD, um den deutschen ESC-Kandidaten zu finden. Die Show wird über mehrere Runden laufen. Erst einmal stellen sich interessierte Musiker einem allgemeinen Auswahlverfahren. Sender, die Produktionsfirma Raab TV und weitere Musikexperten wählen dann 30 Talente für die zweite Runde aus. Die besten fünf davon wiederum treten beim deutschen Vorentscheid für den ESC 2017 an.

9. September: Kiew richtet ESC 2017 aus

Nach wochenlangem Tauziehen um den Austragungsort des Eurovision Song Contest 2017 hat sich die ukrainische Hauptstadt Kiew gegen zwei Mitbewerber aus der früheren Sowjetrepublik durchgesetzt. Finanzielle Garantien hätten den Ausschlag für Kiew gegeben, sagte Kulturminister Jewgeni Nischtschuk am Freitag.

Beim ESC 2016 in Stockholm hatte die ukrainische Sängerin Jamala mit ihrem Song 1944 gewonnen. Deshalb findet der nächste Wettbewerb 2017 in der Ukraine statt. Die Entscheidung für einen Austragungsort hatte sich seit Anfang August verzögert, weil hinter den Kulissen des krisengeschüttelten Landes ein erbitterter politischer Streit zwischen den Bewerbern ausgebrochen war.

AZ, dpa, afp