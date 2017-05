2017-05-10 08:05:00.0

Eurovision Song Contest 2017 ESC-Halbfinale: Welche Kandidaten weiter sind - und wer morgen auftritt

Der Countdown zum ESC-Finale läuft: In Kiew bereiten sich weitere 18 Kandidaten für das zweite Halbfinale vor. Die Berlinerin Levina holt sich Unterstützung von einem Botschafter.

Der Eurovision Song Contest (ESC) in Kiew geht in die nächste Phase: Am Mittwoch bereiten sich 18 weitere Kandidaten auf das zweite Halbfinale vor. Bei der Probe feilen unter anderem die Teilnehmer aus Österreich, der Schweiz und auch einer der Favoriten der Buchmacher, Bulgarien, an ihrer Performance. Nur zehn weitere Teilnehmer können beim Finale am Samstag antreten (➔ alle News zum ESC 2017).

Die Wettbüros sehen den Italiener Francesco Gabbani ("Occidentali's Karma") an der Spitze der finalen Abstimmung. Er wird mit einem als Gorilla verkleideten Tänzer auf der Bühne auftreten.

ESC 2017: Für Levina geht es weiter

Australien schaffte bereits am Dienstag zum dritten Mal in Folge den Sprung ins Finale. Der 17-jährige Aborigine Isaiah wurde mit seiner Ballade "Don't Come Easy" weitergewählt. Hingegen erreichten Georgien, Island und Finnland nicht genügend Stimmen. Einen kuriosen Auftritt lieferte Montenegro. Der Sänger Slavko Kalezic überzeugte trotz Highheels und eines meterlangen, schwingenden Zopfes nicht.

Für die deutsche Sängerin Levina ("Perfect Life") geht der ESC-Marathon ebenfalls weiter. Am Donnerstag gibt der deutsche Botschafter Ernst Reichel in Kiew einen Empfang in der diplomatischen Vertretung, bei der auch die Ehefrau von Bürgermeister Vitali Klitschko singen wird. Auch die ukrainischen ESC-Teilnehmer O.Torvald werden ihr Lied "Time" präsentieren. Die 25-Jährige Levina muss sich dem Halbfinale nicht stellen, Deutschland ist bereits für das Finale gesetzt.

Erstes Halbfinale beim ESC: Welche Kandidaten sind weiter, wer ist raus?

Diese zehn Kandidaten sind weiter:

Schweden: Robin Bengtsson - "I Can't Go On"

Australien: Isaiah - "Don't Come Easy"

Belgien: Blanche - "City Lights"

Aserbaidschan: Dihaj - "Skeletons"

Portugal: Salvador Sobral - "Amor pelos dois"

Griechenland: Demy - "This Is Love"

Polen: Kasia Moś - "Flashlight"

Moldau: SunStroke Project - "Hey, Mamma!"

Zypern: Hovig Demirjian - "Gravity"

Armenien: Artsvik - "Fly With Me"

Diese Kandidaten sind raus:

Georgien: Tamara Gachechiladze - "Keep The Faith"

Albanien: Lindita Halimi - "World"

Montenegro: Slavko Kalezić - "Space"

Finnland: Norma John - "Blackbird"

Island: Svala - "Paper"

Tschechische Republik: Martina Bárta - "My Turn"

Slowenien: Omar Naber - "On My Way"

Lettland: Triana Park - "Line"

