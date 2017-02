2017-02-02 19:55:00.0

Eurovision Song Contest ESC-Vorentscheid 2017: Kandidaten in der Übersicht

Beim Vorentscheid für den ESC 2017 wird der Musiker für Deutschland gesucht. Welche Kandidaten bewerben sich in der Sendung "Unser Song 2017" für den Eurovision Song Contest?

Der ESC-Vorentscheid 2017 am Donnerstag, 9. Februar, soll zwei Aufgaben erfüllen: Zum einen wählt das Publikum einen der fünf Kandidaten, zum anderen aber auch eines von zwei möglichen Liedern für den Eurovision Song Contest. Mit "Perfect Life" und "Wildfire" stehen zwei Songs zur Auswahl, von denen sich die Zuschauer in der Show "Unser Song 2017" ab 20.15 Uhr in der ARD überzeugen können.

Aber wer sind die fünf Kandidaten, die für Deutschland zum ESC 2017 in Kiew reisen und dort am 13. Mai im Finale antreten möchten? Hier die fünf Teilnehmer in der Übersicht.

Kandidaten beim ESC-Vorentscheid 2017:

Axel Feige

Der 28-jährige Axel Maximilian Feige aus Hamburg lernte schon in jungen Jahren Klavier und Fagott. In der Schule entdeckte er außerdem seine Liebe zum Gesang. Er war Mitglied in mehreren Rock-, Blues- und Cover-Bands - aktuell spielt er für die Gruppen Absolem Max und Diazpora. Zwischenzeitig trat er außerdem Straßenmusiker auf.

Felicia Lu Kürbiß

Die 21-Jährige aus Freilassing in Bayern fing schon richtig früh mit der Musik an. Schon als Kind machte sie viel Musik und wollte ihre Schwester immer zum Klavierunterricht begleiten. Damals zeichnete sich schon ihr weiterer Weg ab: Zuerst besuchte sie nämlich ein musikalisches Gymnasium in Salzburg und machte später eine Ausbildung im Bereich Pop-Musik und Vocal Coaching. 2014 schaffte es Felicia Lu Kürbiß in der Casting-Show "Rising Star" ins Finale. Seit 2015 veröffentlicht sie wöchentlich neue Musik auf ihrem YouTube-Kanal.

Helene Nissen

Die 20-Jährige aus Hollingstedt bei Schleswig macht seit ihrem zwölften Lebensjahr Musik. Dabei lebt Helene Nissen vor allem ihre Liebe zu Johnny Cash und Blues aus. Aktuell besucht sie die BBZ Schule in Schleswig - und träumt wie die anderen Kandidaten vom Finale des Eurovision Song Contest, wofür sie beim Vorentscheid überzeugen muss.

Isabella "Levina" Lueen

Die heute 25-Jährige wurde in Bonn geboren und begann mit neun Jahren eine klassische Gesangsausbildung. Sie trat in Kinder-Musicals auf, holte bei "Jugend musiziert" den ersten Platz und begann schließlich mit zwölf Jahren, erste Lieder selbst zu schreiben. Kein Wunder, dass sie eine Gesangskarriere einschlug, die sie unter anderem auf die Londoner Tech Music School und das King's College London führte. Sie trat mit ihrer Band "Miss Terry Blue" auf und startete 2014 ihre Solo-Karriere.

Yosefin Buohler

Nachdem Wilhelm "Sadi" Richter seine Kandidatur für den ESC-Vorentscheid 2017 aus persönlichen Gründen zurückgezogen hatte, rückte die 21-jährige Yosefin Buohler nach. Die in Köln geborene Halbschwedin ist ausgebildete Schauspielerin und kommt aus einer Musikerfamilie. Sie liebt Soul und stand schon mehrmals in der Öffentlichkeit. So schaffte sie es mit 13 Jahren in das Finale vom "Supertalent", tourte mit dem Musical "Die 10 Gebote" mehrere Jahre durch Deutschland und stand 2013 in der Endrunde der schwedischen Show "Idol".

Kandidaten und mehr Infos zum ESC-Vorentscheid 2017

sge