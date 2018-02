2018-02-20 14:29:00.0

Eurovision Song Contest ESC-Vorentscheid 2018: Teilnehmer und Abstimmung

Der deutsche Vorentscheid zum Eurovision Song Contest lässt sich live im TV und Stream sehen. Welche Teilnehmer aus Deutschland wollen zum ESC und wie läuft die Abstimmung?

Ivy Quainoo tritt beim deutschen ESC-Vorentscheid mit dem Lied "House On Fire" an.

Deutschland möchte beim Eurovision Song Contest 2018 am 12. Mai in Lissabon nicht wieder eine Enttäuschung erleben. Im vergangenen Jahr belegte Levina den vorletzten Platz - in den beiden Jahren zuvor war Deutschland sogar ganz hinten gelandet. Das wirkt sich auf den deutschen Vorentscheid aus: Die Suche nach dem Kandidaten für Deutschland läuft in diesem Jahr anders.

Ein 100-köpfiges Eurovision-Panel und eine internationale Experten-Jury haben im Vorfeld die sechs Teilnehmer für den deutschen ESC-Vorentscheid 2018 ausgewählt. Darunter befinden sich drei Musiker, die bei der Castingshow "The Voice of Germany" dabei waren.

Beim Vorentscheid "Unser Lied für Lissabon" entscheiden dieses Mal neben den Zuschauern auch das ESC-Panel und die internationale Jury über den Kandidaten und das Lied. Doch wie läuft die Auswahl ab? Wo lässt sie sich live im TV und Stream sehen? Hier die wichtigsten Antworten.

Termin: Wann findet der ESC-Vorentscheid 2018 statt?

Der deutsche Vorentscheid zum "Eurovision Song Contest" findet am Donnerstag, 22. Februar 2018, statt. Die Sendung startet um 20.15 Uhr und läuft bis 22 Uhr.

ESC 2018 live: Deutscher Vorentscheid im TV und Live-Stream

Die ARD überträgt den ESC-Vorentscheid 2018 live im Free-TV. Außerdem bietet der Sender hier auf seiner eigenen Seite einen kostenlosen Live-Stream an.

Darüber hinaus wird es den Live-Stream auch hier auf der Seite eurovision.de geben. Hier laufen außerdem weitere Sendungen rund um den Vorentscheid, die von Alina Stiegler moderiert werden. Los geht es am Donnerstag um 19.45 Uhr mit dem Warm-up. Nach dem eigentlichen Vorentscheid werden außerdem ein Live-Talk und eine Pressekonferenz gezeigt.

Teilnehmer beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2018

Sechs Musiker wollen für Deutschland zum ESC 2018 in Lissabon. Das sind die Teilnehmer beim Vorentscheid:

Ivy Quainoo mit dem Lied "House On Fire": Sie war die Siegerin in der ersten Staffel von "The Voice of Germany". Die 25-Jährige mit Eltern aus Ghana hat mehrere Singles und Alben veröffentlicht. 2013 wurde sie mit dem Echo als beste Künstlerin Rock/Pop national ausgezeichnet. Seit zwei Jahren lebt sie überwiegend in New York und studiert an der Schauspielschule The American Academy of Dramatic Arts.

Michael Schulte mit dem Lied "You Let Me Walk Alone": Auch er war bei "The Voice of Germany" dabei und hatte es 2011 ins Finale geschafft. Berühmt wurde der Singer/Songwriter aber über das Internet: Sein YouTube-Kanal hat rund 50 Millionen Views und rund 200.000 Abonnenten.

Natia Todua mit dem Lied "My Own Way": Und noch eine Kandidatin, die bei "The Voice of Germany" dabei war - und im vergangenen Jahr die bisher letzte Staffel gewann. Die 21-Jährige aus Georgien war 2016 nach Deutschland gekommen, um Musikerin zu werden. Sie arbeitete zunächst als Au-pair, konzentriert sich mittlerweile aber auf ihre Musik-Karriere. Aktuell tourt sie durch Deutschland.

Ryk (Rick Jurthe) mit dem Lied "You and I": Der Komponist, Sänger und Produzent hat mehrere Minialben veröffentlicht - anfangs noch unter seinem Pseudonym FOXOS. Der 28-Jährige hat in Hannover Populäre Musik studiert und will in London noch seinen Master in Musik machen.

Die Münchener Band voXXclub mit dem Lied "I mog Di so": Die fünf Sänger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Florian Claus, Stefan Raaflaub, Korbinian Arendt, Christian Schild und Michael Hartinger treten mit "neuer Volksmusik" an. Die Videos von voXXclub sind im Netz millionenfach geklickt worden. Ihr Debüt "Alpin" wurde mit Platin ausgezeichnet.

Xavier Darcy mit dem Lied "Jonah": Der Singer/Songwriter aus Bayern mit britischen und französischen Wurzeln hat im vergangenen Jahr sein Debüt-Album "Darcy" veröffentlicht. Der 23-Jährige studierte zunächst Philosophie und Wirtschaft, konzentriert sich mittlerweile aber auf die Musik.

Jury und Voting: Abstimmung beim ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Lissabon"

Auch in diesem Jahr stimmen wieder die TV-Zuschauer nach den Auftritten beim ESC-Vorentscheid 2018 darüber ab, welcher Musiker Deutschland beim "Eurovision Song Contest" vertreten soll. Die Stimme des Publikums zählt aber nur ein Drittel.

Es stimmen nämlich auch ein 100-köpfiges Eurovision-Panel mit Kennern des Wettbewerbs und eine internationale Experten-Jury über die Auftritte ab. Die Punkte werden getrennt voneinander in der Sendung bekannt gegeben und dann zusammengerechnet. (sge, mit dpa)