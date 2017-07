2017-07-04 07:42:26.0

Sachsen-Anhalt Ein Jahr nach Leichenfund: 260 Hinweise zu totem Mann in Kiste

Ein Jahr nach dem Fund einer Leiche in einer Kiste in der Elbe gibt der Fall den Ermittlern in Sachsen-Anhalt weiter Rätsel auf. Wer ist der Mann?

In einer Kiste entdeckt ein Paddler an der Elbe einen Toten - vermutlich ein Opfer eines Verbrechens. Ein Jahr später ist noch immer nicht klar, wer der tote Mann ist. Foto: Polizei Sachsen-Anhalt