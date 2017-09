2017-09-22 08:04:49.0

"Wetten, dass ..." Ein Sturz veränderte sein Leben: Samuel Koch wird 30

Seit seinem tragischen Sturz in der Sendung "Wetten, dass ..." 2010 sitzt Samuel Koch im Rollstuhl. Er hat bald Geburtstag - und die stille Hoffnung, wieder gesund zu werden.

Samuel Koch dürfte der bekannteste Rollstuhlfahrer Deutschland sein. Er hatte versucht, ein fahrendes Auto auf Sprungfedern zu überspringen - live in der ZDF-Show "Wetten, dass..?" am 4. Dezember 2010. Sein Sturz veränderte sein Leben. Seitdem ist er querschnittsgelähmt und kann sich nur in seinem elektrischen Rollstuhl fortbewegen. Am kommenden Donnerstag wird der Schauspieler und Buchautor 30 Jahre alt. Seine Schauspiel-Ausbildung schloss er in Hannover ab, engagiert ist er in Darmstadt. Im August 2016 hat er seine Schauspielerkollegin Sarah Elena Timpe (32) geheiratet.

Inzwischen, fast sieben Jahre nach dem Sturz, hat er mit dem Unfall ein bisschen Frieden gemacht. "Ich glaube zwar erst mal nicht, dass die Zeit alle Wunden heilen kann", sagt er. "Aber ein Stück weit ist da schon etwas dran. Ich kann heute etwas gelassener und ruhiger auf damals zurückschauen." Alles habe er aber noch nicht verarbeitet oder gar überwunden. "Nach wie vor ärgert es mich natürlich manchmal, dass ich bei der Wett-Aktion zugesagt habe. Ich bin aber noch nicht an dem Punkt, an dem ich sagen kann, der Unfall hat diesen oder jenen Sinn."

Ohne Hilfe kommt Koch praktisch nicht aus, ob Zuhause oder unterwegs. "Wenn ich im Bett liege und schlafe, dann schon", sagt er mit einem Lachen. "Wenn ich auf der Bühne bin und in den Automatismen eingebaut bin, dann auch. Aber vor und nach solchen Phasen brauche ich schon Hilfe."

Samuel Koch wird 30: Hoffnung auf Heilung "schwingt mit"

An Heilung denke er schon. "Ich würde sagen, ein heimliches, stilles, unterbewusstes Hoffen. Sei es auf die Forschung, die rasend voranschreitet oder auf irgendwas, was außerhalb der Schulmedizin liegt, was nicht erklärbar ist." Zieht er Zuversicht aus seinem christlichen Glauben? "Wenn man so will, schon. Ich glaube, dass es mit Sicherheit Dinge gibt, die nicht erklärbar sind. Dass es Dinge gibt, die die Schulmedizin nicht erklären kann. Ohne dies mir täglich ins Bewusstsein zu rufen: Es schwingt schon mit."

Zum Ensemble des Staatstheaters Darmstadt gehört Koch seit September 2014. ""Faust" von Goethe, der "Prinz von Homburg", Roller in Schillers "Räubern", Sam in "Der Ruf der Wildnis" - Samuel Koch spielt in jeder Spielzeit tolle Rollen", teilten Intendant Karsten Wiegand und Schauspieldirektor Oliver Brunner mit. "Er schafft es auf der Bühne, dass seine Figuren zugleich eine ungeheure Klugheit und ein dunkles Geheimnis haben. Das macht Theater spannend und aufregend."

\"Wetten, dass..?\" - Eine Ära geht zu Ende So fing alles an: Am 14.02.1981 präsentierte Showmaster Frank Elstner die erste Ausgabe von "Wetten, dass ..?". Foto: Hans Dürrwald, dpa

Der Präsident der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger, Jörg Löwer meinte: "Diversität in Bezug auf Menschen mit Behinderung, Geschlecht, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung sollte eine Selbstverständlichkeit werden. Das Ziel kann nur sein, dass Samuel Kochs Arbeit als Schauspieler relevant ist und nicht seine Arbeit als Schauspieler im Rollstuhl."

"Wetten, dass ...": Koch plant nach 30. Geburtstag gemeinnützigen Verein

Dass sein Körper auf der Bühne nicht mitspielt, versucht Koch zu kompensieren, wie er erzählt. "Natürlich. Manchmal habe ich es da leichter als die anderen Schauspieler. Weil ich nicht ablenke, wild gestikuliere. Ich habe den Fokus, was der Gedanke eigentlich will. Da bin ich nach wie vor im positiven Sinne reduziert." Er konzentriere sich auf "die Stimme, die gedankliche Klarheit."

Schauspielen sei für ihn ein wesentlicher Lebensinhalt. "Zwischendurch hatte ich gesagt, es gibt wohl kaum etwas Naiveres oder Dümmeres, als in meinem Zustand das Schauspielstudium fortzuführen. Mittlerweile muss ich sagen: Das war eigentlich das Beste, was ich machen konnte. Wo sonst kann man in einem Beruf arbeiten nur mit Hilfe von seinen Gedanken, seiner Fantasie und seiner Stimme. "

"Wetten, dass...?": Wetten, die Deutschland bewegten 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Kuhschmatzen: Achim Jehler konnte am 8. Dezember 2007 seine Kühe beim Apfelfressen am Schmatzgeräusch erkennen.

Schwerer Unfall: Am 4. Dezember 2010 kam es in der Live-Sendung zum bisher schwersten Unfall. Der angehende Schauspieler Samuel Koch stürzte beim Sprung mit Stelzen über ein Auto. Er fiel so unglücklich, dass er seitdem von den Schultern ab gelähmt ist. Koch wird noch immer in der Schweiz behandelt. Seine Ärzte schließen eine Genesung nicht aus, die Chancen seien aber gering. Showmaster Thomas Gottschalk brach die Sendung direkt nach dem Unfall ab. Im Februar 2011 gab er dann bekannt, dass er die Sendung nach diesem Unfall nicht weitermoderieren wolle.

Schulterzucken, Fußgeruch und Buntstifte: In der "Wetten, dass..?"-Sendung am 30. April 2011 wurden die Lehrerin Julia Thiele (33) und ihr Freund Malte Poppinga (28) Wettkönige. Thiele konnte allein am Schulterzucken ihres Freundes Musiktitel erkennen. Ob dabei alles mit rechten Dingen zuging? Wenigstens einmal hat er seiner Freundin einen Songtitel ("Pretty Woman") deutlich hörbar zugeraunt - Thomas Gottschalk und das ZDF bemerkten nichts und ließen das durchgehen. Auch davor standen Wettkandidaten immer wieder unter Schummel-Verdacht. Im Oktober 2009 erkannte der 47-jährige Thomas Schuster 23 Frauen mit verbundenen Augen an ihrem Fußgeruch. Der "Stiefel-Schnüffler" weigerte sich aber, sein Können noch einmal in einer ZDF-Show zu beweisen. Ob ein Team von Schmieden 2006 ohne Tricks auf heißen Pferdehufen Spiegeleier briet, bleibt auch so ein Geheimnis. Nur ein Betrug wurde bisher entlarvt: 1988 schlich sich "Titanic"-Redakteur Bernd Fritz in die Sendung ein und behauptete, die Farbe von Buntstiften am Geschmack zu erkennen. In Wirklichkeit linste er unter seiner Augenbinde hindurch.

Hundespielzeug: Der Border-Collie "Rico" verblüffte am 23. Januar 1999 die Zuschauer, weil er 77 Spielzeuge am Namen unterscheiden konnte. Auf Befehl von Frauchen Susanne Baus brachte er den benannten Gegenstand.

Pyramidenfahren: Die Motorrad-Sportgruppe der Berliner Polizei bildete mit 84 Polizisten auf neun Motorrädern eine Pyramide und fuhr so 100 Meter weit. Am 29. Oktober 1994 stellte sie damit einen Weltrekord auf.

Papierboot: Andrea Schager, Andreas Reiser und Monika Schrak falteten am 15. September 1990 in vier Minuten ein Papierboot und paddelten damit in einem Schwimmbecken 50 Meter weit.

Reifenwechsel: Am 21. Februar 1987 gelang es einem Kandidaten, während der Fahrt einen Autoreifen zu wechseln.

Gute Tat: Die dritte Sendung von "Wetten, dass..?" am 16. Mai 1981 veränderte das Leben von Millionen Menschen in Äthiopien. Der Schauspieler Karlheinz Böhm, bis dahin vor allem bekannt aus romantischen "Sissi"-Filmen, wettete, dass nicht "jeder dritte Zuschauer eine Mark, einen Schweizer Franken oder sieben österreichische Schilling für Menschen in der Sahelzone spendet". Es kamen zwar auf Anhieb 1,2 Millionen D-Mark zusammen, dennoch behielt Böhm Recht. Er leistet seitdem mit seiner Stiftung "Menschen für Menschen" Entwicklungshilfe in Äthiopien.

Als ein größeres Projekt hat Koch einen gemeinnützigen Verein geplant. "Bei dieser Aufgabe soll es um die Unterstützung von Betroffenen und Angehörigen gehen, die Ähnliches erlitten", beschreibt er das Projekt auf seiner Internet-Seite. "Das geht peu " peu voran", sagt er dazu. "Etwas mit einem anderem Tempo, als wenn andere Leute daran hauptberuflich arbeiten würden. Wir wollen das auf ein gutes Fundament gebaut wissen. Da lassen wir uns lieber mehr Zeit, als es zu schnell zu machen." dpa

