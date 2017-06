2017-06-09 16:10:24.0

Berlin Eine Tote und ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Berlin

Ein Brand am frühen Morgen reißt Bewohner eines Wohnhauses in Berlin aus dem Schlaf. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an, kann aber tragische Folgen nicht verhindern.

Feuerwehrleute stehen am 09.06.2017 in Berlin auf der Reichenberger Straße. Dort war am frühen Morgen in einem Hinterhaus in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Foto: Paul Zinken, dpa