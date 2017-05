2017-05-28 19:37:00.0

"Polizeiruf 110" "Einer für alle, alle für Rostock": So wird der Polizeiruf heute

Im Polizeiruf geht's heute hart zur Sache: Bukow und König ermitteln in der Ultra-Szene. Und privat lief es auch schon mal besser. Was Sie in "Einer für alle, alle für Rostock" erwartet.

Das Verhältnis der Kommissare Bukow (Charly Hübner) und König (Anneke Kim Sarnau) ist komplizert. Foto: Christine Schroeder, NDR